Waterstof afgeschreven? Zeker niet – maar actie van kabinet is vereist

Daarnaast willen zij onder meer investeringen in infrastructuur, evenals regelgeving die transport van waterstof mogelijk maakt.

De verwachting van de ondertekenaars van het manifest is dat sommige landen al voor 2030 waterstof kunnen leveren aan Nederland.

Naast eigen productie zal import van waterstof noodzakelijk zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Netbeheer Nederland schat zo’n 40 tot 70 procent in 2040. Dat is inclusief doorvoer naar andere landen.

Nederland wil in 2050 alleen nog duurzame energiebronnen gebruiken. Daarom zet het onder meer in op productie van duurzame waterstof .

Hun zogeheten Waterstof Import Manifest overhandigden zij vandaag aan minister Sophie Hermans ( VVD ) van Klimaat en Groene Groei. Dit gebeurde tijdens de World Hydrogen Summit, een internationaal evenement in Rotterdam voor de waterstofindustrie.

Tijd voor actief en samenhangend overheidsbeleid dat de import van waterstof via Nederlandse havens mogelijk maakt en versnelt. Daartoe roept een coalitie op van 24 brancheverenigingen en havenbedrijven.

De Europese Unie heeft als doelstelling dat hernieuwbare (groene) waterstof in 2050 goed is voor 10 procent van de energievraag. Waterstof moet een rol gaan spelen in de energie-intensieve industrie en het transport.

Ook de Nederlandse overheid stelt ambitieuze doelen als het gaat om de productie en import (en doorvoer) van groene waterstof.

Maar die blijken lastig te halen. Groene waterstof is kostbaar en vereist overheidssteun.

Op Europees en nationaal niveau zijn er al afnameverplichtingen en subsidies voor productie en import. Toch blijven er knelpunten bestaan, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport.

Hoge kosten remmen opmars groene waterstof

De productie wordt duurder door toenemende investerings- en netwerkkosten. Import van groene waterstof komt volgens het PBL evenmin van de grond. Dit door onzekerheid over de kosten, de vraag en vertraagde aanleg van buisleidingen.

Ook adviesbureau BloombergNEF ziet problemen door toenemende kosten voor de productie van groene waterstof. Het stelt dat overheden die het gebruik van groene waterstof willen bevorderen, langetermijninvesteringen moeten doen.

Onzekerheid over industrie remt waterstofvraag

In Nederland is de situatie relatief complex. De energie-intensieve basisindustrie, zoals de (petro)chemie en metaalsector, heeft het zwaar. De energiekosten zijn hoog, waardoor bedrijven de internationale concurrentiestrijd verliezen.

Langetermijninvesteringen in de Nederlandse basisindustrie zijn onzeker. Daarmee staat ook de toekomstige vraag naar groene waterstof onder druk.

Het Waterstof Import Manifest is een begrijpelijke roep vanuit het bedrijfsleven aan de overheid om het tij te keren, en om de eerder uitgesproken ambities te verwezenlijken.