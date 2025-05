Warmtepompbeleid geschrapt: wie betaalt straks de rekening?

Sinds het kabinet-Schoof besloot om de verplichting te schrappen dat bij vervanging van de oude cv-ketel een hybride warmtepomp moet worden geplaatst, loopt het aantal verkochte warmtepompen terug.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht de terugval in kaart. In 2024 zijn er 393.000 warmtepompen verkocht in Nederland, inclusief airco’s. Dat is 14 procent minder dan in 2023 en 2 procent minder dan in 2022. Daarmee is de verkoop van nieuwe warmtepompen na jaren van toename voor het eerst gedaald, meldt het CBS.

Verkoop warmtepompen Nederland zakt na loslaten warmtepomp verplichting

Met een hybride warmtepomp – dat is een warmtepomp die samenwerkt met de bestaande cv-ketel – bespaart een huiseigenaar al snel 70 procent op het gasverbruik. Bij de vervanging van de cv-ketel moest vanaf 2026 worden gekozen voor een zuiniger en duurzamer verwarmingsinstallatie.

Dit kon een hybride warmtepomp met cv-ketel zijn maar ook een all-electric warmtepomp, een lucht-lucht-warmtepomp (airco) of aansluiting op een warmtenet.

De nieuwe regering heeft in het coalitieakkoord de verplichting van de (hybride) warmtepomp geschrapt. Dit betekent dat je vanaf 2026, bij de vervanging van je cv-ketel, niet hoeft te kiezen voor een duurzamer alternatief. En dat is meteen te merken in de verkoopcijfers van warmtepompen, ook omdat tegelijk de verduurzamingssubsidies minder werden.