Tesla-exit Elon Musk nabij? Directeur dumpt alvast aandelen

Bron: WSJ, Electrek, ANP, New York Post

Tegelijk werd duidelijk dat Denholm zelf opnieuw voor 30 miljoen dollar aan aandelen Tesla te koop heeft aangeboden . De laatste zes maanden verkocht ze 150 miljoen dollar aan aandelen. Het lijkt erop dat de Australische in aanloop naar de WSJ-publicatie haar belang in het bedrijf fors wilde afbouwen.

Musk en Tesla ontkennen de berichten. Volgens voorzitter Robyn Denholm is het verhaal ‘absoluut onwaar’ en blijft Musk de CEO. Het bestuur heeft ‘veel vertrouwen’ in zijn leiderschap.

Wereldwijd werden Tesla’s en laadstations vernield, en veel bezitters schamen zich voor hun auto. Intussen daalde de winst en liep de verkoop in het eerste kwartaal met 13 procent terug.

Dat zou onder meer zijn gebeurd omdat zijn werkzaamheden voor de Amerikaanse president Donald Trump tot onvrede leidden bij klanten. Musk leidt het Department of Government Efficiency (DOGE), een overheidsorgaan dat flink snoeit in het ambtenarenapparaat.

Volgens The Wall Street Journal (WSJ) heeft de raad van bestuur van Tesla een maand geleden verkennende stappen gezet om een mogelijke opvolger voor topman Elon Musk te zoeken.

Bron: Electrek, Tesla,

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Tesla-beleggers haalden opgelucht adem toen Elon Musk liet doorschemeren zich minder met de Amerikaanse politiek te gaan bemoeien. Zijn rol als Trumps ‘hatchet man’ (huurmoordenaar) had Tesla geen goed gedaan.

Na het nieuws steeg het aandeel Tesla met 5 procent. Kort daarna zakte het alweer, nadat Trump nieuwe handelstarieven aankondigde.

De schommelingen illustreren dat Musk zowel Tesla’s kracht als kwetsbaarheid is. Hij investeerde persoonlijk honderden miljoenen dollars in het bedrijf, en gaf het zijn missie, naam en prestige.

Maar zijn grilligheid, politieke uitspattingen en veranderende prioriteiten ondermijnen het vertrouwen in Tesla’s koers, zowel bij de koper als bij de directie.

Welke uitdagingen heeft Tesla dit jaar?

Musk is niet meer de gevierde man die hij was. Zo valt de verkoop van de Cybertruck tegen. Tesla wist nog geen 40.000 exemplaren te slijten, terwijl concurrenten als Rivian en Ford goedkopere en betrouwbaardere alternatieven bieden.

In Europa is het model niet eens op de markt gekomen.

Op dit continent moet de Model Y het verschil maken, maar winnen Chinese merken terrein. Volgens onderzoek van KPMG, gedaan in opdracht van autobrancheorganisatie BOVAG, stijgt hun marktaandeel in Nederland van 4 naar 10 procent in 2030.

De technologische voorsprong van Tesla is niet langer vanzelfsprekend: Chinese fabrikanten zoals BYD en CATL testen inmiddels snellaadsystemen die een volle accu leveren in de tijd van een tankbeurt.

Autonoom rijden komt niet van de grond

Ook slaagt Tesla er maar niet in om de belofte van autonoom rijden waar te maken, een ander stokpaardje van Musk.

Daarnaast heeft Tesla logistieke uitdagingen met zijn nieuwe Model Y, waarvan het succes nog wel eens doorslaggevend kan worden voor dit jaar.

Problemen binnen Tesla

Ook binnen Tesla neemt de onrust toe. Naast dat bestuursvoorzitter Denholm haar aandelen verkocht, werd ingenieur Jared Ottmann ontslagen. Dit gebeurde nadat hij publiekelijk kritiek had geuit op een ongepaste grap van Musk over nazikopstukken als Heinrich Himmler en Hermann Göring.

Ottmann zou herhaaldelijk intern aan de bel hebben getrokken. Volgens hem is interne tegenspraak niet langer mogelijk, terwijl hij wel steun zou hebben gekregen van andere medewerkers.

Elektrische auto bijzaak

Musk richt zich intussen op robots en kunstmatige intelligentie. De oorspronkelijke missie – het vergroenen van mobiliteit – lijkt bijzaak geworden.

Tesla werd groot met idealisme, maar lijkt nu een speeltuin van de oprichter die het bedrijf als persoonlijke experimenteerruimte ziet.

Musk is Tesla

Dat Musk zich terugtrekt uit de politieke schijnwerpers, zou hoop voor Tesla moeten geven.

Musk gaf Tesla een voorsprong op de concurrentie doordat hij vanaf het begin nauw betrokken was bij de ontwikkeling van elektrische auto’s. Als bij Tesla zou vertrekken, verdwijnt dat experimentele en efficiënte voordeel.

Toch dringt het ongemakkelijke besef zich op: het bedrijf zou beter af zijn zonder hem. Maar dat is geen optie zolang Musk Tesla ís. Probeer maar eens iemand weg te krijgen die het bedrijf zelf heeft grootgemaakt.

Toch zou juist die stap weleens de redding kunnen zijn. Voor de koers, en voor de rust binnen het bedrijf.

Musk zei woensdag 30 april nog tegen journalisten in het Witte huis: ‘DOGE is een manier van leven, net als het boeddhisme.’ Hij voegde eraan toe dat het kostenbesparingsinitiatief zal doorgaan ‘zolang de president het wil’.

De uitspraak laat zien dat Musk met zijn hoofd nog steeds niet volledig bij Tesla is.