Ja, Slate Auto (Jeff Bezos) gaat de auto-industrie opschudden. Dit is hoe

De start-up wordt onder andere gesteund door Amazon-baas Jeff Bezos en wil de productie vestigen in de Amerikaanse staat Indiana. In totaal heeft het bedrijf meer dan 111 miljoen dollar (98 miljoen euro) opgehaald. Het telt inmiddels zo’n 400 medewerkers.

Slate richt zich op betaalbaarheid en persoonlijke aanpassing. Klanten kunnen kiezen uit meer dan honderd accessoires om hun voertuig zelf samen te stellen. Ook wordt het model leverbaar met twee accupakketten (bereik: 150 of 240 mijl, 240 of 285 km) en kan het voertuig met de hand worden omgebouwd van pick-up naar SUV.

De Amerikaanse start-up Slate Auto heeft donderdag 24 april in Long Beach, Californië, een opvallende elektrische truck onthuld. Het voertuig is goedkoop, minimalistisch en volledig naar wens aan te passen.

In 1908 maakte Henry Ford auto’s bereikbaar voor de massa met de Model T. De lopende band, standaardisering en scherpe prijs maakten dat de auto niet langer een speeltje was van de elite, maar een gebruiksvoorwerp werd voor de werkende klasse.

Ruim een eeuw later herhaalde Elon Musk dat kunstje met Tesla. Niet door op prijs te concurreren, maar door de hele keten naar zich toe te trekken. Geen onderdelenleveranciers, geen importeurs, geen showroomvloer. In die zin is Tesla geen autobedrijf, maar een alles-in-één-producent van software, hardware en energieopslag – toevallig verpakt als auto.

En toen kwam Slate Auto.

Stelt u zich voor: uw connected car maakt via uw telefoon contact met Amazon, geeft door dat de ruitenwissers moeten worden vervangen en voilà: zonder dat u iets heeft hoeven te doen, wordt de ruitenwisser al bezorgd door Amazon.

Denk op dezelfde manier over abonnementen (gratis Amazon Music?), upgrades (nieuwe speaker of pk’s nodig?) en het verdienmodel wordt duidelijk: Amazon maakt minder winst op de auto en meer op de service.

Een truck als een scheermes

Het verdienmodel van Slate leunt op het scheermesjesprincipe: de truck is de scheermeshouder, de winstmarge zit in de mesjes. Een stereo? Kun je later kopen. Een achterbank? Ook. Zelfs ombouw naar SUV is beschikbaar als accessoire.

Zo verdient het bedrijf niet aan een high-end basisversie, maar aan de tientallen uitbreidingen die klanten in hun eigen tempo aanschaffen.

Een ‘blank Slate’

Dat maakt van Slate een raar soort autofabrikant. Het is geen merk dat je vertelt wat je nodig hebt, maar een fabrikant van beginpunten.

Het bedrijf heeft zichzelf niet voor niets ‘Slate’ genoemd: je begint met een blank slate – schone lei – en vult het voertuig vervolgens zelf in (dat ‘Slate’ ook een anagram is van ‘Tesla’, nemen we maar voor toeval aan).

Die filosofie beperkt zich niet tot accessoires. Slate wil gebruikers actief aanmoedigen om te sleutelen, aan te passen en te leren. Via ‘Slate University’ worden instructievideo’s en handleidingen aangeboden waarmee je upgrades zelf kunt installeren.

Voor gevaarlijke ingrepen – zoals het aansluiten van een tweede accupakket – zijn gecertificeerde professionals nodig. Maar spiegels, bekleding, stereo’s of zelfs lichtsignaturen mogen gewoon zelf worden gemonteerd. Geen verplichte dealer, geen afgedwongen ecosysteem.

Slate maakt van zijn truck een platform

Opmerkelijk is ook dat Slate andere producenten uitnodigt om eigen accessoires te ontwerpen en aan te bieden, uiteraard binnen het ecosysteem van het voertuig.

Wat dat betreft is het, op de batterij na, een bijna ‘open source’-benadering: net als bij open source-software mogen anderen bouwen op het ontwerp, zolang ze zich aan bepaalde spelregels houden.

In dit geval betekent dat meestal: een deel van de opbrengst gaat terug naar Slate zelf. Maar de boodschap is helder – wie iets wil toevoegen aan de auto, hoeft niet eerst te wachten op toestemming van het hoofdkantoor.

In een tijd waarin auto’s steeds vaker op iPhones lijken – gesloten systemen met abonnementen en softwarelocks – is dat een opmerkelijke omkering. Je koopt geen voltooid product, maar een project.

Hoe Slate de auto-industrie ontregelt

Bedrijfsmatig past Slate daarmee in een nieuwe traditie van ontregelaars. Waar Tesla alles zelf ging doen, van ontwerp tot verkoop, kiest Slate juist voor eenvoud en uitbesteding.

Het bedrijf hoeft geen complete, luxe auto’s te bouwen om winst te maken. Zolang het kale basisvoertuig van de band blijft rollen, zit de verdienste in wat gebruikers er daarna zelf van maken: accessoires, uitbreidingen en diensten die aansluiten op individuele behoeften in plaats van op één standaardmodel.

Opschalen zal voor Slate niet moeilijk zijn

En omdat Slate geen dure assemblage nodig heeft – geen lakstraat, geen geavanceerde persmachines – is de drempel voor internationale opschaling laag.

De truck komt voorlopig alleen in de Verenigde Staten op de markt, maar het idee is licht, overdraagbaar en verrassend universeel. Een product dat met je mee verandert. Een businessmodel dat de regels herschrijft. En een naam die uitnodigt tot invullen.