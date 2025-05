Orbán haalt weer uit: Tesla-killer BYD slaat grote slag in achtertuin Duitse merken

De feiten: BYD zet in op hybrides in Europa

Het Chinese automerk BYD gaat ook in Europa plug-in-hybrides produceren, auto’s met zowel een brandstofmotor als elektromotor. Dat kondigde de snelgroeiende Chinese autofabrikant onlangs aan. Aanvankelijk zou BYD in Europa uitsluitend volledig elektrische modellen bouwen, maar na een verkoopdip in 2024 kiest het concern nu voor een breder aanbod. De verkoop van Chinese elektrische auto’s kelderde, nadat de Europese Commissie vorig jaar juli heffingen tot wel 37,6 procent invoerde. De situatie is inmiddels rooskleuriger voor BYD. Het automerk verkocht in april voor het eerst meer auto’s in Europa dan Tesla: zo’n 7.200 – 169 procent meer dan een jaar eerder. De Tesla-verkoop daalde met 49 procent naar 7.165 auto’s. Het Chinese automerk investeert 5 miljard euro in twee nieuwe fabrieken. In Hongarije begint de productie in oktober 2025. Een fabriek in Turkije volgt in maart 2026. Viktor Orbán verwelkomt China De Hongaarse premier Viktor Orbán is sleutelfiguur in de deal. Hij grijpt de mogelijkheid aan om weer eens de confrontatie met de Europese Unie te zoeken. ‘Hierbij wil ik benadrukken dat we ons altijd hebben verzet tegen EU-heffingen tegen China. Ook wij roepen de EU op deze belastingen op te heffen. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Europa niet ligt in confrontatie, maar in samenwerking.’ Het Chinese automerk heeft zo veel vertrouwen in Orbán, dat het een Europees Centrum in Hongarije gaat bouwen waarmee 2.000 banen worden gecreëerd. Daarnaast verwacht BYD dat de autofabriek in het Hongaarse Szeged tot 10.000 banen in de regio oplevert. Het Europees centrum wordt gebruikt voor verkoop- en aftersalesservice, voor tests en voor de ontwikkeling van lokaal aangepaste versies van de modellen van het bedrijf. Zo fungeert Hongarije als uitvalsbasis voor BYD op de Europese markt.

Wie zegt wat over BYD?

‘Deze overeenkomst met de BYD-fabriek betekent dat de auto’s van de toekomst ook in Hongarije zullen worden geproduceerd,’ zegt de Hongaarse premier Viktor Orbán in een persbericht.

in een persbericht. Orbán: ‘Nieuwe technologieën, nieuwe klantbehoeften en nieuwe fabrikanten zijn opgekomen, en wij Hongaren willen niet buitenspel staan in dit nieuwe tijdperk. De Hongaarse industrie moet betrokken zijn bij elektromobiliteit.’

‘Nieuwe technologieën, nieuwe klantbehoeften en nieuwe fabrikanten zijn opgekomen, en wij Hongaren willen niet buitenspel staan in dit nieuwe tijdperk. De Hongaarse industrie moet betrokken zijn bij elektromobiliteit.’ ‘Wanneer we in Europa bouwen, staan we dichter bij de klanten, bieden we snellere leveringen en mensen zullen ons meer vertrouwen’, zei Wang Chuanfu , bestuursvoorzitter van BYD, eerder tegen de website Automotive News Europe. ‘Ons doel is om een Europees bedrijf te worden, en niet een Chinees bedrijf dat zaken doet in Europa.’

, bestuursvoorzitter van BYD, eerder tegen de website Automotive News Europe. ‘Ons doel is om een Europees bedrijf te worden, en niet een Chinees bedrijf dat zaken doet in Europa.’ De EU onderzoekt of de BYD-fabrieken in Hongarije worden gebouwd met Chinese staatssteun. De Hongaarse minister János Bóka (Europese Zaken) reageerde in de Britse krant Financial Times: ‘Het is niet verrassend – en algemeen bekend – dat elke investering in Hongarije al snel op de radar van de Europese Commissie verschijnt, en dat de Commissie elke staatssteunbeslissing in Hongarije met extra aandacht volgt.’

EW’s visie: BYD is niet te stoppen, angst Europese automakers wordt werkelijkheid

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

De verplaatsing van de productie naar Hongarije is een sterk signaal: BYD is niet te stoppen. Importtarieven of niet, de ultieme angst van Europese automakers wordt werkelijkheid. BYD gaat in Europa produceren – en wel in de achtertuin van de Duitse merken én Brussel: Hongarije. Het Chinese automerk heeft bovendien uitstekend door wat de Europese consument wil: een hybride auto. En als de elektrificatie in Europa dan toch doorzet, heeft BYD al een arsenaal aan in Hongarije gebouwde elektrische modellen klaarstaan. BYD gaat Tesla voorbij Eerder werd duidelijk dat BYD sneller groeit dan analisten hadden voorzien. Sommige analisten voorspellen nu dat het merk in vijf jaar de grootste autobouwer ter wereld is. In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht BYD wereldwijd ruim 986.000 auto’s: 58 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan waren er zo’n 416.000 volledig elektrisch, de rest hybrides. Tesla’s zwakke prestaties in Europa en China bieden BYD een uitgelezen kans om de elektrische-autokoper voor zich te winnen. Zolang de Europese automobilist blijft twijfelen tussen stekker en tankdop, biedt BYD een tussenoplossing: de Seal U DM-i, een plug-in-hybride variant van het elektrische model. Hongarije omarmt China, tot ergernis van Brussel Met de snelle opmars van BYD in Europa zijn ook geopolitieke belangen gemoeid. Met de huisvesting van het merk benadrukt premier Viktor Orbán dat de Europese Commissie moet afzien van importheffingen op Chinese elektrische auto’s. Terwijl de Verenigde Staten juist minder met China te maken willen hebben, is Hongarije voor het Aziatische land uitgegroeid tot een belangrijke handels- en investeringspartner. Dit in contrast met andere EU-landen, die juist proberen hun afhankelijkheid van de op één na grootste economie ter wereld te verkleinen. Naast handelsbelangen, heeft Orbán nog een groot belang bij het hoofdkwartier van BYD: werkgelegenheid. De fabriek en het Europees Centrum zijn goed voor 12.000 banen. EU-onderzoek naar BYD niet gunstig voor Orbán Vorige maand meldde de Britse krant Financial Times dat de EU onderzoekt of de BYD-fabriek in Hongarije is gefinancierd met Chinese staatssteun – precies het type concurrentievervalsing waarom de heffingen zijn ingevoerd. Orbán wil uiteraard van dat onderzoek af en vindt dat de de EU de Hongaren oneerlijk scherp in de gaten houdt. BYD een strategische speler in Europa Voor Europese automakers is de aanwezigheid van BYD in de achtertuin slecht nieuws. Veel Duitse merken hebben al fabrieken in Hongarije, waar ze goedkoper dan in die Heimat motoren en versnellingsbakken kunnen bouwen. Doordat BYD nu ook de importbelastingen vanuit China omzeilt, kunnen de Europese autobouwers zich niet langer achter die muur verschuilen. BYD is niet langer alleen een Chinese uitdager, maar ook een strategische speler in Europa. Met een goed gevoel voor wat de hedendaagse autobezitter verlangt, lokale productie van auto’s en politieke steun in landen als Hongarije, kan niemand meer om het bedrijf heen. De vraag is niet langer of BYD kan concurreren met Europese merken – maar hoe groot het zal worden op de Europese markt. De grootste? Dat zou zomaar eens kunnen.

Verdere verdieping: Heffingen maken Chinese elektrische auto’s fors duurder

De Europese Commissie vindt dat Chinese autofabrikanten via staatssteun oneerlijk concurreren met Europese merken. In juli 2024 voerde ze daarom importheffingen in op volledig elektrische auto’s uit China. Die bedragen tot wel 37,6 procent, verschillen per fabrikant, en kwamen boven op een al bestaand tarief van 10 procent. De heffingen zullen naar verwachting nog minimaal vijf jaar van kracht blijven. Nederlandse interesse in Chinese hybride van BYD Hybrides winnen terrein in Europa. Hoewel niet alle automerken hybrides aanbieden, is het segment in 2024 met 21 procent gegroeid. Het aandeel benzinemodellen nam af. Steeds meer automerken verleggen hun focus in Europa dan ook van volledig elektrische auto’s naar hybrides. BYD introduceerde om dezelfde reden de hybride Seal U DM-i eerder dan gepland in Europa. Sinds 2024 is die verkrijgbaar in Nederland. Dit plug-in-hybride model van BYD is in Nederland veel populairder dan de volledig elektrische versie. In Nederland zijn 1.266 exemplaren van deze BYD Seal U geregistreerd, waarvan 80 procent de hybride DM-i betreft.

