Peiling CBS: onzekerheid knaagt aan ondernemersvertrouwen

Bron: CBS

De onzekere economische situatie schaadt het ondernemersvertrouwen. Dit blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De zogeheten stemmingsindicator daalt dit tweede kwartaal van 2025 naar -7,5. Daarmee krimpt het vertrouwen twee kwartalen op rij. Ook ten opzichte van een jaar geleden (-5,8) is sprake van een teruggang.

Het CBS voerde deze peiling in april uit, in samenwerking met het Economisch Instituut voor de Bouw, de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het is de eerste ondernemerspeiling sinds de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijde importheffingen aankondigde.

Zorgen over nabije toekomst

Vooral onder ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling daalde het vertrouwen: van -3,2 in het eerste kwartaal naar -12,2 dit tweede kwartaal.

Ook in de industrie, bouw en vervoer daalt het vertrouwen. In de zakelijke dienstverlening slaat de stemming in het tweede kwartaal om van positief naar negatief.

Ondernemers zijn minder negatief gestemd over de huidige staat van de economie dan over de nabije toekomst. Hun economische verwachting was vorig kwartaal nog -2,4, dit keer is dat -8,1.

Eerdere CBS-indicatoren toonden al dat de economie verslechtert. Ook krompen de investeringen in februari en was er nauwelijks economische groei in het eerste kwartaal.