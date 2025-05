Economie lijdt onder personeelstekort – en kabinet maakt het alleen maar erger

Bron: CBS

Deze groep probeert op meerdere manieren de productiviteit te stimuleren. Zo investeert 38 procent in technologie en automatisering en voert 37 procent efficiëntere werkprocessen in. Verder probeert 22 procent de werkomgeving en faciliteiten te verbeteren. Trainingen en ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers staan bij 21 procent op de agenda.

Een andere manier waarop ondernemers met het personeelstekort omgaan, is het verhogen van de productiviteit van werknemers , ofwel meer arbeid per werknemer. Ruim driekwart van de ondernemers richt zich op dit soort maatregelen.

Het personeelstekort doet zich zowel voor bij (middel)grote als bij kleine bedrijven. Van de ondernemers uit het grootbedrijf (minimaal 250 werknemers) kampt 72 procent met arbeidstekorten. In het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers) ligt het percentage op 67 en ook in het kleinbedrijf (5 tot 50 werknemers) is het probleem groot (61 procent).

Bronnen: VNO-NCW, UWV, Rijksoverheid

Door: Max Erich, redacteur Economie

Dat gebeurt ook op andere belangrijke terreinen. Denk aan de hervorming van het toeslagenstelsel, waar niet of nauwelijks stappen zijn gezet. Die hervorming kan mensen juist stimuleren (meer) te gaan werken. Wel scherp is het kabinet op (arbeids)migratie, waardoor het tekort aan arbeid vooral verder stijgt.

De markt zal de hoeveelheid schaars personeel verdelen. Waar meer toegevoegde waarde is, stijgen de lonen. Om ongewenste effecten te voorkomen, denk aan te weinig personeel in zorg en onderwijs, is de overheid aan zet. Het kabinet zegt keuzes te willen maken in wat wel en niet mogelijk is, maar stelt het nemen van besluiten voorlopig uit.

Het is de vraag of de personeelstekorten daarmee sterk zullen krimpen. Waarschijnlijker is dat er ook in de toekomst grenzen zullen zijn aan wat de Nederlandse economie kan produceren.

Toenemende vergrijzing leidt ertoe dat de beroepsbevolking, het aantal werkenden, stabiliseert. Er komt dus niet of nauwelijks capaciteit bij. Economen roepen daarom al jaren dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. Meer werk dus per werknemer.

De extra vragen in de Conjunctuurenquête bieden informatie over de stand van zaken per sector. Daaruit blijkt dat activiteiten van bedrijven in de bouw, vervoer en logistiek en de autohandel het meest worden getroffen door personeelstekorten. Ondernemers in deze sectoren stellen dat zij de productie vaak moeten beperken tot de beschikbare arbeid.

In de Conjunctuurenquête komt al geruime tijd naar voren dat het tekort aan arbeid de grootste belemmering is voor bedrijfsactiviteiten. Dit was ook het geval in de meest recente enquête over het eerste kwartaal van 2025.

Het CBS biedt meer info over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in het Dashboard arbeidsmarkt. Daaruit komt onder meer naar voren dat de ‘spanning’ op de arbeidsmarkt hoog blijft. Er zijn 101 vacatures per 100 werklozen. Positieve keerzijde is de lage werkloosheid.