Meer zeggenschap over pensioen weggestemd in Tweede Kamer

Werkenden en gepensioneerden zouden door het amendement bij hun pensioenfonds bezwaar mogen aantekenen tegen het invaren, of ze zouden hierover collectief kunnen beslissen via een door het fonds te organiseren referendum.

Werknemers en gepensioneerden krijgen geen extra inspraak over het ‘invaren’ van hun opgebouwde pensioen in het nieuwe pensioenstelsel. Het amendement-Joseph, een wetswijziging vernoemd naar Agnes Joseph, de pensioenspecialist van NSC , kreeg dinsdagmiddag geen meerderheid in de Tweede Kamer. De stemming eindigde met 73 stemmen tegen en 72 stemmen voor. Vooral de tegenstem van Denk gaf de doorslag.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Het voorstel van NSC, mede ingediend door BBB, PVV en SP, viel te prijzen. Bij een gemiddeld huishouden komt het pensioenvermogen naar schatting uit op zo’n 150.000 euro. Het was altijd al vreemd dat aan dat vermogen is gesleuteld, zonder werkelijke inspraak van de pensioendeelnemer.

Het Toeslagenschandaal en Groningen hebben laten zien dat burgers gehoord willen worden en rechtsbescherming verlangen. Bij de pensioenhervorming is van beide zaken weinig sprake.

Voorstel komt te laat

De makke was alleen dat het voorstel veel te laat kwam. Bedrijven moesten al in 2024 besluiten wat er met de pensioenen gaat gebeuren.

De pensioenfondsen voeren die besluiten momenteel uit. Denk aan het wel of niet invaren van opgebouwde pensioenen, en de nieuwe premieregeling optuigen. En ook: hoe moet het huidige vermogen bij invaren over de werkenden en gepensioneerden worden verdeeld?

Of het nieuwe stelsel daadwerkelijk beter uitpakt, valt niet op voorhand te zeggen. Wat wel al viel te zeggen, is dat pensioenfondsen extra kosten hadden moeten maken om invulling te geven aan het individuele bezwaarrecht of anders aan het referendum. Dat is voor geen enkele deelnemer gunstig.

Bovendien zou meer inspraak onduidelijkheden met zich mee brengen. Een fonds moet deelnemers voorrekenen wat de verschillen zijn tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ pensioen. Dat is relatief eenvoudig als alle deelnemers invaren.

Maar als door het individuele bezwaarrecht een onbekend aantal deelnemers niet invaart (de helft, een kwart, 90 procent?), dan valt die berekening heel moeilijk te maken, omdat de resultaten weer afhankelijk zijn van het aantal deelnemers dat wel of niet overstapt.

Chaos dreigde

Bovendien bestond tot op het laatste moment onzekerheid over de juridische gevolgen van het amendement. NSC wilde deze wetswijziging toevoegen aan het wetsvoorstel dat fondsen langer de tijd geeft om de pensioenhervorming door te voeren. De einddatum waarop de pensioenen moeten zijn omgezet, wordt door die wet 1 januari 2028 in plaats van 1 januari 2027.

Maar minister Van Hijum zei minimaal twee jaar nodig te hebben om het amendement om te zetten in gedetailleerde wetgeving (via een zogeheten novelle). Zou de Eerste Kamer daarop willen wachten, dan zou de senaat mogelijk pas in mei 2027 stemmen over het wetsvoorstel.

Dat betekende dat stemming over het plan van Joseph en de invoering van bezwaar en referendum na de wettelijke einddatum van de pensioenhervorming zouden komen te liggen.

Hoe daar een mouw aan viel te passen, is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar dat maakt nu ook niet meer uit.