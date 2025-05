Meer verdienen, meer uitgeven? Middeninkomens verrassen in nieuwe CPB-cijfers

Bron: CPB

Boodschappen, verzekeringen, kleding, onderhoudskosten voor de auto, openbaar vervoer, wonen, lokale lasten: het zijn kostenposten die de afgelopen jaren flink zijn gestegen.

Dat zo blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) naar huishoudens met een middeninkomen (een besteedbaar inkomen tussen 21.000 en 70.000 euro per jaar)

Lagen de vaste en noodzakelijke lasten van een gemiddeld huishouden met een middeninkomen in 2019 nog op afgerond 20.800 euro per jaar, in 2023 waren die kosten gestegen naar 23.100.

Dat is 2.300 euro extra per jaar, een stijging van de lasten met dik 11 procent. Bijna 200 euro per maand extra.

Vooral 2023 was een duur jaar. De energieprijzen stegen hard, waardoor ook veel andere producten flink duurder werden.

Besteedbaar inkomen steeg nog harder

Maar tegenover die gestegen kosten staat een nog harder gestegen besteedbaar inkomen (het bruto-inkomen verminderd met belastingen en premies, maar vermeerderd met bijvoorbeeld toeslagen en andere uitkeringen). Hoe hoger het besteedbaar inkomen, hoe lager de relatieve vaste en noodzakelijke lasten zijn.

Het besteedbaar inkomen ging in 2019-2023 voor het gemiddelde gezin met een middeninkomen van 45.000 euro naar 55.000 euro. Door het harder gestegen inkomen zijn de uitgaven aan vaste en noodzakelijke uitgaven relatief gezien gedaald.

In 2023 had 83 procent van de huishoudens een besteedbaar inkomen tussen 21.000 euro en 70.000 euro.

In hetzelfde jaar hadden 840.000 huishoudens een besteedbaar inkomen onder de 21.000 euro, en 360.000 huishoudens hadden een hoger besteedbaar inkomen dan 70.000 euro.