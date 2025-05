Bouwt Jony Ive straks de AiPhone voor OpenAI?

Bron: Bloomberg

De overname volgt na twee jaar samenwerking tussen OpenAI-oprichter Sam Altman en Ive. OpenAI had al een belang van 23 procent in io, en lijft het nu volledig in.

Het eerste gezamenlijke product wordt verwacht in 2026. Wat voor soort apparaat dat precies wordt, is nog onduidelijk: volgens betrokkenen werken Ive en OpenAI aan een nieuw type AI-gestuurd apparaat dat geen telefoon is en geen draagbaar voorwerp zoals een bril, en dat ook geen scherm bevat.

Bron: Youtube

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Sam Altman wil AI heruitvinden zoals Steve Jobs ooit de telefoon heruitvond. Niet als een functie in een app, maar als een technologie die ons leven opnieuw organiseert en misschien zelfs verbetert. Daarvoor moet AI niet alleen krachtig zijn, maar ook begrijpelijk en toegankelijk, bijna vanzelfsprekend.

Daarvoor haalt het bedrijf een van de invloedrijkste ontwerpers van de 21ste eeuw binnen: Jony Ive. Meer dan twintig jaar lang bepaalde hij bij Apple hoe we technologie zien, aanraken en gebruiken.

Jony Ive brengt ontwerpvisie van Apple naar OpenAI

Na het overlijden van Steve Jobs veranderde de dynamiek bij Apple. Ive verloor invloed, design raakte versnipperd, en het bedrijf liet zich gaandeweg minder leiden door ontwerp en meer door financiën.

Tripp Mickle beschrijft in After Steve hoe het leiderschap van Jobs’ opvolger Tim Cook resulteerde in een cultuur die operationele efficiëntie boven creatieve autonomie stelde. Ive, de man die ooit volledige zeggenschap had over kleur, materiaal en tempo, moest concessies doen aan deadlines en budgetten. Zijn vertrek in 2019 weerspiegelde iets diepers: het verlies van een collectieve missie. In de woorden van Jobs: ‘Apple is about making amazing products.’

OpenAI streeft naar heruitvinding van AI als fysiek product

OpenAI probeert die missie nieuw leven in te blazen – maar dan buiten Apple om. Niet door bestaande technologie te verbeteren, maar door haar opnieuw uit te vinden. Voor Altman is dat essentieel: AI is te invloedrijk om als anonieme softwarelaag op bestaande apparaten te blijven draaien.

Een verkeerd ontworpen AI-apparaat kan schadelijk zijn: het stuurt gedrag, ondermijnt vertrouwen en beïnvloedt ons zonder dat we het doorhebben. Tegelijk moet AI zó intuïtief zijn dat zij moeiteloos opgaat in het dagelijks leven, zoals de iPhone dat ooit deed.

Tot nu toe heeft niemand dat bereikt. Altman en Ive willen daar nu verandering in brengen.

Technologie overtuigt pas als vorm, functie en gevoel kloppen

Altman lijkt te beseffen dat technologie pas overtuigt als ze tastbaar wordt. Met de overname van io laat OpenAI zien dat het niet blijft hangen in abstracte AI-software, maar inzet op fysieke producten die zichtbaar en bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Geen experiment in de cloud, maar iets wat gewoon op tafel ligt.

Op papier vormen OpenAI en Ive een droomduo. Maar of ze werkelijk een bruikbaar product weten te maken, is nog onzeker. Altman is geen productvisionair in de stijl van Jobs, maar eerder een strateeg die AI toegankelijk maakt voor de massa.

OpenAI stelt fysieke AI-interface centraal in strategie

En Ive, hoe invloedrijk ook, kreeg bij Apple steeds vaker kritiek op zijn esthetische dogma’s, die soms de gebruikservaring in de weg zaten. Wat Ive en OpenAI nu bindt, is niet nostalgie, maar urgentie: de overtuiging dat AI een nieuwe fysieke interface vereist. Eén die verder reikt dan toetsenbord en touchscreen.

Daarmee ontstaat een interessant contrast met Apple. Siri, ooit aangekondigd als de toekomst van menselijke interactie, loopt hopeloos achter. De mixed reality-headset Vision Pro is indrukwekkend, maar mist een intuïtieve AI-ervaring.

Tegelijk blijft Apple meester in wat het wél doet: chips, integratie, distributie, privacy. Wie het bedrijf afschrijft, onderschat zijn vermogen om op het juiste moment toe te slaan.

OpenAI behandelt AI niet als functie, maar als fundament

Misschien laat Apple dit experiment bewust aan OpenAI, om later — zoals vaker — een eenvoudiger en beter geïntegreerd alternatief te lanceren.

OpenAI is de eerste die het aandurft om AI niet als functie, maar als uitgangspunt te behandelen. Door io volledig in te lijven en LoveFrom het ontwerpproces te laten leiden, zal het een nieuwe standaard zetten: AI als ontwerpvraag. In die ambitie klinkt iets door van het Apple van twintig jaar geleden. Maar dan losgemaakt van zijn merknaam.