Kroonprins Abu Dhabi investeert in Trumps digitale munt. Wat koopt hij daarvoor?

De waarde van alle USD1-munten samen is inmiddels opgelopen tot ruim 2 miljard dollar. Wie de meeste van die munten bezit, is niet bekend.

De munt, USD1, werd in maart gelanceerd door Eric en Donald Trump Jr. en is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De Trump-familie verdient aan elke transactie met deze munt.

Het staatsinvesteringsfonds MGX uit Abu Dhabi gebruikt een digitale munt van de Trump-familie om 2 miljard dollar te investeren in cryptobeurs Binance. Het is voor het eerst dat een buitenlandse partij op deze schaal zo’n munt inzet voor een grote overname.

Bron: New York Times, The Rest is Politics US

‘Geen enkele investeerder of partner heeft ooit om een politieke voorkeursbehandeling gevraagd, en we zouden zoiets ook nooit overwegen.’ – David Wachsman, woordvoerder van World Liberty Financial

Door: Sam Verbeek, redacteur tech

Dubai, april 2025. In een luxe resort aan de rand van de woestijn presenteert Eric Trump de nieuwe koers van zijn familie. Op schermen achter hem draait het logo van World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat hij samen met zijn broer leidt.

Er wordt een miljardendeal aangekondigd: een investeringsfonds uit Abu Dhabi koopt voor 2 miljard dollar aan digitale tokens van het bedrijf, bedoeld voor participatie in Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld.

Trump crypto vermengt macht en markt

Op papier gaat het om een zakelijke deal. Maar de timing is opvallend. Minder dan vier maanden eerder werd hun vader opnieuw beëdigd als president van de Verenigde Staten. En hoewel Donald Trump geen formele rol heeft binnen het bedrijf van zijn zonen, prijkt zijn naam op vrijwel elk marketingdocument als Chief Crypto Advocate.

De vermenging van familie, bedrijf en beleid roept vragen op. Niet over de legaliteit, maar over de machtsstructuur die hier ontstaat. De president wordt merk, uithangbord en indirect aandeelhouder van een markt die steeds minder op afstand van de overheid opereert en steeds meer onder invloed van Trump zelf.

De opkomst van $TRUMP

De opmars van de Trump-familie in crypto begon informeel, via een memecoin: $TRUMP. De munt werd in januari 2025 gelanceerd door een groep anonieme ontwikkelaars die banden hadden met zijn verkiezingscampagne.

De munt had geen intrinsieke waarde of economisch nut, maar kreeg gewicht door Trumps eigen sociale-mediakanaal Truth Social. Daar plaatste hij herhaaldelijk berichten waarin hij de munt aanhaalde als ‘een symbool van patriottisme en digitale vrijheid’.

$TRUMP coin: Trumps fortuin in digitale vorm

De koers steeg explosief. Volgens analisten werd $TRUMP begin februari tijdelijk gewaardeerd op bijna 7 miljard dollar. De munt leek daarmee 90 procent van Trumps geschatte privévermogen te vertegenwoordigen.

Die waardering was niet alleen gebaseerd op sentiment. Tachtig procent van de tokens werd aangehouden door twee vehikels die direct aan Trump gelieerd zijn.

Politieke invloed verhandeld via $TRUMP coin

De invloed van de munt strekte verder dan de beurs. In april ontvingen de grootste houders van $TRUMP een uitnodiging voor een exclusief diner met president Trump, gepland voor 22 mei. Inclusief een tour door het Witte Huis. Nog vóór dat evenement verdubbelde de waarde van de munt.

Het werd duidelijk dat $TRUMP geen gewone cryptomunt is. Geen betaalmiddel, geen technologie, geen platform. Het is een politiek geladen statussymbool waarmee je toegang kocht, loyaliteit etaleerde en misschien zelfs invloed op beleid kreeg.

USD1: Trumps alternatief voor het bankensysteem

In september 2024, ruim een maand voor de verkiezingen, richtten Eric en Donald Jr. World Liberty Financial op. De onderneming lanceerde een nieuwe digitale munt: USD1, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Officieel is het doel om internationale betalingen te versnellen, vooral buiten de traditionele banken om.

Binance-deal zet USD1 in de schijnwerpers

Maar de introductie van USD1 kreeg pas echt gewicht tijdens de Token2049-conferentie in Dubai. Daar kondigde het Abu Dhabi-investeringsfonds MGX aan 2 miljard dollar in USD1-tokens te gaan steken.

Die tokens worden gebruikt om een belang te nemen in cryptobeurs Binance. Het resultaat is een enorme vraag naar USD1 en directe winst voor de Trump-familie via transactiekosten en waardestijging van de munt.

Geopolitieke invloed via Trumps cryptomunt

MGX is gelieerd aan kroonprins Mohamed bin Zayed, de machtigste man van de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds investeerde eerder miljarden in havens, energieprojecten en telecombedrijven in Afrika en Azië, waarmee Abu Dhabi zijn politieke en economische invloed in die regio’s uitbreidde.

Deze constructie roept vragen op in Washington. Toezichthouders kijken met opgetrokken wenkbrauwen naar de rol van USD1 als betaalmiddel bij een megadeal tussen een invloedrijk buitenlands fonds en de grootste cryptobeurs ter wereld.

De zorgen in Washington gaan inmiddels verder dan financiële belangen. Er wordt gevreesd dat buitenlandse mogendheden via dit soort transacties niet alleen toegang kopen tot markten, maar ook tot beleidsmakers. Een investering van vandaag kan zomaar de concessie van morgen zijn.

Beleidsverandering onder Trump: van gedogen naar stimuleren

Sinds Trumps herverkiezing is het federale beleid rond crypto ingrijpend veranderd. Waar crypto in zijn eerste termijn vooral werd gedoogd, is er nu sprake van actieve stimulering.

Begin februari maakte het Witte Huis een einde aan ‘Operation Chokepoint 2.0’, het beleid van Biden dat banken ontmoedigde om zaken te doen met cryptobedrijven. Lopende onderzoeken naar grote cryptobeurzen, waaronder Binance, werden formeel beëindigd.

In maart greep Trump persoonlijk in bij de financiële waakhond SEC. Hij verving de voorzitter en benoemde de libertaire jurist Jonathan Easley, een uitgesproken tegenstander van strenge regulering.

Trumps cryptobeleid: minder regels, meer macht

Ook kreeg de crypto-industrie een directe lijn naar het Witte Huis. Trump benoemde durfinvesteerder David Sacks tot ‘Crypto Czar’. Sacks, oud-investeerder in PayPal, Coinbase en Palantir, staat bekend als fervent voorvechter van minder toezicht. ‘De markt is gebaat bij een president die snapt wat decentralisatie betekent,’ zei hij eerder.

Op 6 maart zette Trump de beleidskoers kracht bij met een presidentieel besluit. De Verenigde Staten krijgen een nationale digitale schatkist waarin bitcoins en andere digitale munten die ooit door de overheid zijn afgepakt, worden bewaard als strategische reserve.

Tegelijk beloofde hij minder regels voor cryptobedrijven en het recht voor Amerikanen om hun digitale vermogen zelf te beheren.

Crypto reageert op Trumps publieke optredens

Beleggers reageren intussen op meer dan alleen economische cijfers. Sinds januari is er een duidelijke samenhang tussen Trumps publieke optredens en bewegingen in de cryptomarkt.

Een voorbeeld: in maart zinspeelde Trump in een interview op Fox News op ’een nationale cryptoreserve’. Binnen een uur steeg de waarde van $TRUMP met 11 procent.

Beleggen draait niet langer om winst, maar om Trump

Grote handelsplatforms bieden inmiddels speciale pakketten aan, zogenoemde Trump baskets. Het zijn verzamelingen van cryptomunten waarvan de waarde sterk samenhangt met de politieke invloed van Donald Trump.

Deze manier van beleggen is niet nieuw. Vergelijk het met hoe sommige beleggers bedrijven uitkiezen omdat die goed zijn voor het milieu of zich inzetten voor sociale doelen. Maar het krijgt nu een opvallende nieuwe vorm: in dit geval draait de keuze niet om klimaat of gelijkheid, zij hangt af van één persoon: Donald Trump.

Dat maakt het riskant. Want als de markt vooral reageert op wat één persoon zegt of doet, wordt beleggen meer een gokspel dan een doordachte investering.

Elk gerucht of elke kleine beleidswijziging kan de waarde van zulke munten plotseling laten stijgen of kelderen, niet omdat de bedrijven achter die munten echt iets veranderen, maar omdat er verwachtingen ontstaan over wat Trump gaat doen.

Het risico van vertrouwen in één man

De echte vraag is niet of dit juridisch is toegestaan, maar of het wenselijk is dat financieel vertrouwen samenvalt met persoonlijke macht.

In traditionele economieën rust vertrouwen op instellingen als centrale banken, wetten en controle door toezichthouders. In het nieuwe systeem rond de Trumps draait alles om nabijheid. Wie dicht bij de familie staat, profiteert het meest.

Dat gaat goed zolang mensen geloven in het verhaal. Maar het is kwetsbaar. Schandalen, gezondheidsproblemen of ruzies binnen de familie kunnen het hele bouwwerk doen wankelen. De waarde van $TRUMP is niet gebaseerd op winst of bezittingen, maar op vertrouwen in één man.

En vertrouwen is het eerste wat verdwijnt als problemen beginnen.