Trump zwicht voor financiële markten: wint het gezond verstand?

Het Witte Huis stelt echter dat de Amerikaanse president Donald Trump niet van plan is om eenzijdig de importtarieven op Chinese goederen te verlagen. Dat verklaarde minister van Financiën Scott Bessent woensdag aan journalisten na veel speculatie over een mogelijke tariefsverlaging na geruststellende opmerkingen van Trump.

Woensdag 23 april berichtte The Wall Street Journal dat de regering-Trump overweegt de handelstarieven te halveren. De markten reageren wereldwijd positief.

Dat is voor financiële markten een gruwel. En dus doken Amerikaanse aandelen omlaag, daalde de dollar flink ten opzichte van de euro en schoot de rente op Amerikaanse staatsobligaties omhoog.

Trump zinspeelde al tijden op ontslag van de voorzitter van de Fed, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Powell zou de rente sneller moeten verlagen, zei Trump. Hoe lager de rente, hoe harder de economie groeit, in de regel.

Bron: CNBC, Truth Social, ANP

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Het lijkt er gelukkig wel op dat Trump naar de financiële markten luistert. Dat biedt hoop op een wat meer consistent en coherent economisch beleid van de Amerikaanse regering. Maar veel meer dan hoop is er voorlopig nog niet.

De kleine, open Nederlandse economie is enorm gebaat bij vrije wereldhandel. Daarnaast beleggen Nederlanders, zelf en via pensioenfondsen, volop in de Verenigde Staten.

Donald Trump speelt hoog spel met het inkomen en vermogen van Amerikanen. Maar ook met dat van burgers en bedrijven in de rest van de wereld, met die in Nederland in het bijzonder.

Aan het Amerikaanse economische beleid valt geen touw vast te knopen. De ene dag vliegen absurde tarieven over tafel, de volgende dag worden instituties afgebroken en functionarissen zoals Jerome Powell tot op het bot beledigd. De andere dag gaan de tarieven van tafel en is alles de schuld van de pers.

In november 2017 kondigde Donald Trump Jay Powell aan als nieuwe Fed-voorzitter. Sinds 5 februari 2018 is hij dat ook. Zijn termijn eindigt in mei 2026. Daarna is hij nog twee jaar lid van de raad van bestuur van de bank.

De president benoemt dan wel de Fed-voorzitter, maar die kan vervolgens alleen worden ontslagen wegens fraude, landverraad of een ander misdrijf.

Dat de voorzitter niet doet wat de president wil, is geen reden voor ontslag, maar juist een uiting van de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Wat er gebeurt als de centrale bank niet meer onafhankelijk is, valt te merken in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan wilde een lagere rente en kreeg die ook. En nu ligt de inflatie er op zo’n 40 procent per jaar.

Toch geitenpaadje voor Trump?

In de Verenigde Staten wordt intussen een ingewikkelde juridisch debat over de vraag of Powell toch kan worden ontslagen.

Dar begint met William Humphrey, de voorzitter van de Federal Trade Commission, een mededingingswaakhond. Begin jaren dertig werd hij ontslagen door toenmalig president Franklin D. Roosevelt, omdat Humphrey niet in lijn handelde met zijn wensen.

Humphrey vocht de zaak aan tot de hoogste rechters. Voordat die tot een uitspraak konden komen, overleed Humphrey. Daarmee had Roosevelt een probleem minder, maar de vraag bleef staan. Tot nu.

Want Trump is bezig met een ontslagprocedure van functionarissen bij twee federale instanties die gaan over het werknemersbeleid bij de overheid – en die niet doen wat Trump wil.

Ook dat zijn zaken waarover tot de hoogste rechters wordt geprocedeerd. Als Trump van hen die functionarissen mag ontslaan, ligt de weg open om ook Powell te ontslaan, zo denken veel Amerikaanse juristen.

Toezichtsbeleid van de centrale bank

Daarnaast heeft Trump een decreet ondertekend om in te grijpen in het toezichtsbeleid van de centrale bank. Toezicht op het bankenstelsel is, naast het monetaire beleid, een andere belangrijke Fed-taak.

De vraag is of dit decreet juridische kracht heeft. Zo ja, dan zou Powell alsnog kunnen worden ontslagen.

Ontslag lijkt dan wel voor even van tafel, maar gezien Trumps grilligheid kan dat morgen weer anders zijn.