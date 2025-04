Nu ook Porsche in grote problemen. Wat is er aan de hand?

Bron: Porsche, Bloomberg, Autoscout, Autoblog, Lamborghini

Door problemen in China daalde de wereldwijde verkoop met 3 procent tot ruim 310.000 auto’s. In Europa en Noord-Amerika bleef de verkoop stabiel of steeg licht.

Dat de Chinese markt ontglipt, hakt flink in de winstgevendheid. De omzet daalde in 2024 van 40,5 naar 40,1 miljard euro, de winst viel van 7,3 naar 5,6 miljard euro – een daling van 23 procent.

De eerste resultaten van 2025 zijn al even somber. Volgens Porsche zakten de verkopen in China in het eerste kwartaal met 42 procent.

Porsche is geen statussymbool meer in China en dat brengt het bedrijf in de problemen. In 2024 daalde de verkoop daar met 28 procent .

Tegenvallende verkopen, een lagere omzet en een slinkende winstmarge: Porsche verkeert in zwaar weer. Terwijl het in Europa en de Verenigde Staten nog redelijk goed gaat met Porsche-verkopen, dalen die fors in China. Voor Porsche is dat een groot probleem. China was in 2021 nog goed voor eenderde van Porsches afzet.

Inmiddels domineren Chinese spelers het luxesegment, met moderne aandrijflijnen en hightech-interieurs. De lokale markt verruilt Porsches massaal voor lokale merken, die in hoog tempo betaalbare en technologisch geavanceerde elektrische auto’s blijven lanceren.

Dat inzicht lijkt bij Porsche-CEO Blume nog niet te zijn ingedaald. Over zijn Chinese concurrenten zei hij onlangs: ‘Coole auto’s, maar ze missen de rijprestaties van Porsche en zitten in een lager prijssegment.’

Er is geen alternatief?

Tijdens de recente autoshow in Shanghai bleek Porsche geen vernieuwde strategie te hebben om de Chinese luxeklant aan zich te binden.

Waar VW en Audi in Shanghai hun toekomst lieten zien met nieuwe elektrische auto’s, greep Porsche terug op het verleden. Het merk toonde twee gelimiteerde 911-uitvoeringen, geflankeerd door klassiekers. De boodschap boven de stand: ‘There is no substitute’ (Er is geen alternatief).

In de praktijk blijkt dat alternatief er wél te zijn — en nog succesvol ook. Neem de SU7, het eerste model van elektronicagigant Xiaomi, een auto met Porsche-achtige looks.

In februari lanceerde het bedrijf de 1.548 pk sterke SU7 Ultra, met een vanafprijs van zo’n 64.000 euro. Binnen 2 uur werden 10.000 pre-orders geplaatst — meer dan Porsche in heel het eerste kwartaal verkocht in China. De goedkoopste 911 kost er bijna drie keer zoveel en levert een fractie van het vermogen.

Ook BYD’s premiummerk, Yangwang, hijgt Porsche in zijn nek en verkoopt goed in China. In 2024 verkocht BYD’s Yangwang 7.500 auto’s in China, bestaande uit de modellen U8 (SUV), U9 (supercar) en U7 (sedan).

Porsches toekomst in Amerika onduidelijk

Ook elders stapelen de problemen zich op voor Porsche. Donald Trumps terugkeer in het Witte Huis brengt diverse zorgen met zich. Hogere invoertarieven op Europese auto’s kunnen Porsche hard raken.

De fabrikant overweegt om voor het eerst auto’s in de Verenigde Staten te bouwen, mogelijk in VW-fabrieken in Tennessee of South Carolina.

Porsches antwoord op de aankondiging van de handelstarieven is vooralsnog om de import te pauzeren.

Grillig Europees beleid

Ook het wisselvallige Europese beleid rond elektrische voertuigen speelt Porsche parten.

In Duitsland leidde het plots stopzetten van subsidies voor elektrische auto’s tot een halvering van de verkoop ervan. Zulke maatregelen raken ook producenten als Porsche, die zich op een elektrische toekomst hebben ingericht.

Verkeerde strategie

CEO Blume zet in op flexibiliteit. ‘Onze strategie stelt ons in staat om meer dan 80 procent van de nieuwe modellen volledig te elektrificeren in 2030 – afhankelijk van de vraag van onze klanten en de ontwikkeling van elektromobiliteit wereldwijd,’ zei hij vorige zomer.

Met die strategie blijft Porsche doen wat het altijd deed: dure auto’s verkopen. Maar ook minder auto’s verkopen, met als doel om meer winst maken. Door de teruglopende resultaten is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

De vraag rijst of de dubbele rol van Blume (CEO van Porsche én Volkswagen) nog houdbaar is.

Elektrificeren met de blik in de achteruitkijkspiegel

Het merk snijdt in de kosten, herschikt de productie en blijft investeren in elektrificatie. Maar of dat genoeg is, valt te betwijfelen.

Als Porsche blijft denken dat nostalgie zijn grootste troef is, terwijl de toekomst op het laadstation staat te wachten, dreigt de sportwagen van gisteren morgen nog slechts een museumstuk te zijn.