MisterGreen: naderend faillissement door dalende restwaarden Tesla?

Dat nieuws staat niet op zichzelf. Beleggers wachten sinds december op rente over de ruim 20 miljoen euro aan achtergestelde obligaties , verstrekt via het platform DuurzaamInvesteren.nl. Zij rekenen op een rente tot wel 6 procent op obligaties die vier jaar lopen .

MisterGreen, een leasebedrijf dat alleen Tesla’s aanbiedt, verkeert in zwaar weer. Onlangs maakte BNR bekend dat de maatschappij tientallen auto’s via een veilingsite verkocht , zonder dat particuliere beleggers daarover werden geïnformeerd.

Stille veilingen. Geen bericht aan particuliere beleggers. Een inkoopstop, en geen nieuwe modellen meer beschikbaar in de lease. Tweedehands Tesla’s verdwijnen via Troostwijk Auctions, terwijl rente-uitkeringen al maanden uitblijven.

Het lijkt erop dat de afbouw van MisterGreen is begonnen. Faillissement lijkt een kwestie van tijd. Of toch niet? Zien banken het nog zitten?

Alles op één kaart

In 2019 leek de volledige inzet op Tesla slim: minder onderhoud, fiscale voordelen, een volop duurzaam imago.

Maar in 2025 pakt de strategie desastreus uit en zit het bedrijf in een perfect storm. Een golf aan terugkerende geleasede Tesla’s uit 2019 en jarenlange prijsverlagingen drukken de restwaarden, terwijl het gedrag van Tesla-topman Elon Musk het merk schaadt en de vraag doet afnemen.

Het merk is niet langer onaantastbaar – een flinke klap voor een leasemaatschappij die zich nu gedwongen ziet compleet in te zetten op het leasen van tweedehands Tesla’s, en geen nieuwe auto’s meer in het aanbod heeft.

‘Onze financiële basis wordt geraakt,’ schreef MisterGreen eerder. ‘We moeten de boekwaardes van ons wagenpark afwaarderen — extra lastig voor een volledig elektrische leasemaatschappij.’

Private Occasion Lease

De oplossing: een Private Occasion Lease-constructie, genaamd ReDrive. Hiermee biedt MisterGreen gebruikte auto’s opnieuw aan in de lease.

Volgens oprichter Schreurs is dit programma succesvol. ‘Dagelijks worden auto’s via dit concept opnieuw ingezet voor lease,’ stelt hij.

Het ReDrive-programma werd zorgvuldig in elkaar gezet om de verwachte financiële klappen op te vangen. De tijd was er. Ook was bekend dat 30.000 Tesla’s de markt zouden overspoelen.

Het gedrag van Musk, waardoor het consumentenvertrouwen in Tesla afnam, was echter niet verwacht.

MisterGreen veilt ‘stiekem’ auto’s

Sinds december brengt MisterGreen tientallen Tesla’s naar de veiling, bleek eerder deze maand uit onderzoek van BNR.

Veilingen leveren snel geld op, wat nodig is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. ‘Er is geen specifieke aanleiding voor de veilingen, anders dan dat het een manier is om een deel van de stilstaande voertuigen te verkopen,’ zegt Schreurs tegen EW.

Maar de opbrengst van zo’n auto is een fractie van wat het bedrijf krijgt bij het afsluiten van een leasecontract.

Dit is een enorme strop voor MisterGreen. Ter illustratie een rekenvoorbeeld. Een Model 3 Long Range uit 2019, ooit 58.800 euro waard, brengt nu op de veiling slechts 12.000 euro op.

Leasemaatschappijen rekenden indertijd op meer restwaarde, tussen de 14.400 en 19.200 euro. Laten we rekenen op een bierviltje en uitgaan van een restwaarde van 17.000 euro. In dat geval is het verlies circa 5.000 euro per auto.

Niet elke auto gaat natuurlijk naar de veiling, en er worden nog contracten afgesloten met tweedehands Tesla’s. Een Private Occasion Lease-constructie levert immers ook meer op.

Maar het potentiële verlies over het hele wagenpark van 4.500 voertuigen is immens: 5.000 euro keer 4.500 auto’s is 22,5 miljoen euro verlies. De helft hiervan is al veel.

Kind van de rekening

Het geld uit de veilingen vloeit eerst naar banken als ABN AMRO en Rabobank, die een pandrecht hebben. Als zij geen geld zien, is de onderneming snel voorbij. Een vrij logische verklaring voor de inkoopstop.

Particuliere beleggers, die via DuurzaamInvesteren.nl meer dan 20 miljoen euro inlegden, dreigen het kind van de rekening te worden. Terwijl banken worden afgelost, wachten zij al maanden op rente en zien hun investering verdampen.

Als MisterGreen zijn vloot stilletjes verkoopt om tijd te rekken, dan is dat enigszins begrijpelijk. Maar het zwijgen tegenover particuliere beleggers — achtergesteld, onwetend, en met lege handen — is dat niet.

Lef verdient erkenning

Voor niemand is het gunstig dat MisterGreen failliet gaat. Toch moet er nu een drastische verandering komen, anders is het bedrijf binnen nu en een paar maanden officieel failliet.

Door de inkoopstop kan MisterGreen vooralsnog ook niet rekenen op het mogelijke succes van nieuwe Tesla-modellen. Het bedrijf moet het doen met de gebruikte auto’s die ze nu hebben. En juist bij Tesla’s is er op het moment substantieel minder interesse bij de Nederlandse consument.

Volgens cijfers van BOVAG en de RAI Vereniging is het aantal verkopen van Tesla-auto’s in het eerste kwartaal van 2025 met bijna 50 procent gedaald. In januari-maart 2025 zijn 3.443 nieuwe Tesla’s ingeschreven, tegenover 6.842 een jaar eerder.

Wat duidelijk is: MisterGreen moet evolueren. Diversificatie van de vloot, of een andere leasemaatschappij neemt de portefeuille over. In dat laatste geval verdwijnt een pionier — eentje die weliswaar gokte, maar Nederland ook vooruit hielp.

Slim ondernemen verdient erkenning

Het lef om te investeren verdient erkenning. MisterGreen zette vroeg (en volledig) in op elektrisch rijden — en hielp zo het elektrificeren van Nederland vooruit. Ook het slimme ondernemen verdient lof, waardoor het bedrijf ondanks tegenslagen nog bestaat.

De huidige staat van het leasebedrijf is echter ook een waarschuwing. Verduurzaming zonder spreiding of buffer is een recept voor ellende. De markt is meedogenloos — ook voor idealisten. De enige redding van MisterGreen is heel snel inzetten op meerdere merken. De vraag is of een financier hiervoor überhaupt te vinden is.