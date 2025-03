Tesla’s dalen massaal in waarde – en dat is beter nieuws dan u denkt

De feiten: Waarom is de Tesla Model 3 zo goedkoop?

Een goedkope Tesla is nu een stuk makkelijker te vinden: afgelopen jaar daalden de prijzen van gebruikte Tesla Model 3’s fors. In de periode januari 2024 tot februari 2025 daalde de gemiddelde prijs met bijna de helft, van 39.869 euro naar 22.024 euro. In 2019 was de nieuwprijs van dit model nog ongeveer 50.000 euro. Tegelijk nam de interesse in gebruikte Tesla’s in Nederland wel toe, blijkt uit gegevens van autobrancheorganisatie Bovag. In januari 2025 wisselden 8.545 gebruikte Tesla’s van eigenaar – vijf keer zoveel als in januari 2024 (1.707). Twee redenen voor de prijsdaling In 2019 kwam de auto op de markt. In dat jaar werden zo’n 30.000 Tesla’s Model 3 geregistreerd. Aangezien de standaardduur van een leasecontract vijf jaar is, komen juist die auto’s nu massaal op de tweedehands markt. Ook voerde Tesla de afgelopen jaren forse prijsverlagingen door, waardoor ook de restwaardes van de auto’s afnam. De autobranche verwacht wel dat het dieptepunt van de prijzen is bereikt.

Wie zegt wat over de goedkope Tesla?

‘De Nederlandse occasionmarkt voor elektrische auto’s is uit balans door de grote instroom van gebruikte Tesla’s uit 2019. Het aanbod groeit sneller dan de vraag, waardoor de prijzen zo laag zijn. Toch verwachten we, op basis van onze berekeningen, dat de prijzen komende maanden stabiliseren en iets omhoog kruipen,’ zegt Jan Jaap Koops, beleidsadviseur bij restwaardebepaler Indicata tegen EW.

Koops: ‘Andere elektrische auto’s van het bouwjaar 2020 die dit jaar vanuit de leasewereld de occasionmarkt op komen, zullen ook lagere prijzen hebben dan de nieuwwaarde. Prijzen van tweedehands elektrische auto’s dalen beduidend sneller dan die van benzineauto’s. Dit komt omdat er een mismatch tussen vraag en aanbod is, en fabrikanten hebben de laatste jaren prijsverlagingen voor dezelfde modellen doorgevoerd.’

‘Prijsdalingen bij nieuwe elektrische auto’s leiden automatisch tot prijsaanpassingen bij gebruikte exemplaren. Tesla’s recente prijsverlagingen hebben dit versterkt, en je ziet dat andere merken daarin meegaan,’ aldus een Bovag-woordvoerder tegen EW.

Tim Roks, content marketeer bij autoplatform AutoMotive Mediaventions: ‘ We beschouwen de prijsdaling van de Model 3 als normaal. Deze is het resultaat van het aloude vraag-en-aanbodprincipe: het Model 3-aanbod is flink toegenomen, maar de vraag is niet met hetzelfde percentage toegenomen. Daardoor is en was Tesla genoodzaakt de prijzen te verlagen. In vergelijking met andere elektrische auto’s zie ik geen abnormale verschillen in het verloop van de gemiddelde prijzen.’

EW’s visie: Prijsdalingen Tesla goed nieuws

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

De prijsdalingen van de Tesla Model 3 zijn typerend voor de jonge markt voor elektrische auto’s. Dankzij subsidies groeide de leasemarkt voor auto’s snel, terwijl er weinig particuliere vraag bleek vanuit de (kopers)markt. De Nederlandse occasionmarkt voor elektrische voertuigen blijkt nog niet volwassen genoeg om deze hoeveelheden auto’s te absorberen. Daardoor ontstaat er een mismatch tussen vraag en aanbod, zo constateert Indicata. Veel Tesla’s blijven in Nederland Terwijl benzineauto’s vaker naar het buitenland worden geëxporteerd, blijven deze voormalige leaseauto’s ook langer dan gemiddeld in Nederland. Dit komt omdat nog niet veel landen een sterk laadnetwerk hebben, waardoor de afzetmarkt er klein is. Van de 30.000 Tesla’s die in 2019 op de Nederlandse markt kwamen, zijn er zo’n 9.300 geëxporteerd naar het buitenland, blijkt uit een kentekenregistratie. Niet alleen een goedkope Tesla Dit jaar komen nog meer elektrische auto’s de occasionmarkt op. Net als de Tesla’s werden deze auto’s vijf jaar geleden met een gunstige bijtelling ingezet in de zakelijke lease, en eveneens daalden deze modellen abrupt in waarde. Zo is de prijs van de Volkswagen ID.-serie de laatste jaren met duizenden euro’s verlaagd, werd de Hyundai Kona 4.000 euro goedkoper en de Kia Niro zo’n 5.000 euro. Leasemaatschappijen vingen deze klappen op. Wanneer deze auto’s in groten getale op de occasionmarkt verschijnen, zullen de prijzen ervan waarschijnlijk aanzienlijk lager liggen dan de nieuwwaarde. En dan het goede nieuws Uit diverse onderzoeken blijkt de prijs de grootste horde voor veel particuliere kopers van elektrische auto’s. Dankzij de kelderende prijzen van de tweedehandsauto’s komen elektrische auto’s eindelijk in het bereik van de lagere en middeninkomens. De vraag is wel of mensen een tweedehands auto willen kopen als onduidelijk is hoelang de batterij nog meegaat. Voorbeeld uit het verleden Eerder werden gesubsidieerde hybride auto’s, zoals de plug-inhybride Mitsubishi Outlander, in grote aantallen naar het buitenland geëxporteerd. Ook deze auto’s keerden massaal terug uit het Nederlandse leasesegment. Destijds was de vraag of de tweedehandsmarkt deze auto’s kon absorberen, of dat ze vooral in het buitenland zouden worden verhandeld. Uiteindelijk bleek dat laatste minder problematisch dan gedacht, mede omdat er toch nog voldoende interesse was in hybrides. Veel meer Tesla’s komen markt op Daarbij moet worden gezegd dat de hoeveelheid Tesla’s die nu op de markt komt vele malen groter is, terwijl de vraag naar volledig elektrische auto’s in het buitenland juist veel lager ligt. In het geval van de hybrides die naar het buitenland werden verhandeld, schoot het overheidsbeleid zijn doel voorbij: het wagenpark werd niet schoner, maar vooral ouder. Aanvankelijk hielden de grote automerken de prijzen voor elektrische auto’s hoog, zodat ze later de prijs konden afromen. Musks prijsstunts versnelden dat proces.

Verdere verdieping: Aantrekkelijke fiscale regeling

In 2019 werden bijna 30.000 Tesla’s geregistreerd, vooral als zakelijke leaseauto’s. In totaal werden er in dat jaar zo’n 52.000 elektrische auto’s geregistreerd, zowel zakelijk als private lease. Een belangrijke reden voor Tesla’s populariteit toen was de aantrekkelijke fiscale regeling voor zakelijke rijders. Destijds profiteerden leaserijders van een aantrekkelijk bijtellingstarief van slechts 4 procent. Nieuwe Tesla voor zakelijke leaserijders Maar nu geldt die regeling niet meer. Ook lopen leasecontracten af. Daarom kiezen veel zakelijke leaserijders voor een nieuwere auto, en belanden de vele Model 3’s op de nog jonge occasionmarkt voor elektrische occasions. Dat geldt ook voor andere elektrische modellen van na 2019. In 2020 kregen zo’n 73.000 elektrische auto’s een Nederlands kenteken. Het gros van die auto’s keert dit jaar terug op de particuliere markt. Daaronder ook populaire modellen als de Volkswagen ID.3 (10.954 registraties), het 2020-model van de Tesla Model 3 (8.369), de Hyundai Kona (7.760) en de Kia Niro (6.474).

