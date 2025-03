Industrie wankelt, afwachtende houding Hermans niet houdbaar

Bron: Sophie Hermans (VVD), Deltalings

Afgelopen week bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer de industrie wil steunen en de concurrentiepositie wil versterken. Maar over de oplossingen zijn de partijen verdeeld.

De afgelopen maanden klonken er diverse noodkreten over de toekomst van de Nederlandse industrie. Nu worden de waarschuwingen werkelijkheid: twee Amerikaanse bedrijven sluiten hun fabrieken in de Rotterdamse haven .

Door: Lotte Elbrink, redacteur Economie

Schrap bijvoorbeeld zo snel mogelijk de extra CO2-heffing, die ervoor zorgt dat producenten in Nederland meer betalen voor de uitstoot van CO 2 dan bedrijven in andere Europese landen.

De basisindustrie maakt grondstoffen voor veel producten die we dagelijks gebruiken. Denk aan kunststoffen die in medicijnen, schoenen of kozijnen zitten.

Bron: NOS, Advocates for the Future

Tien economen schreven deze week in een brief dat het kabinet niet moet zwichten voor de noodkreet van de industrie. De overheid moet volgens de schrijvers ‘fundamentele keuzes maken’ en zich richten op sectoren die een toekomst hebben in Nederland.

Het is volgens de economen de vraag of de basisindustrie daaronder valt. De brief is een initiatief van Advocates for the Future, een groep die al langer actievoert tegen de basisindustrie in de Rotterdamse haven.

‘Nederland kan het zich niet permitteren fundamentele keuzes langer voor zich uit te schuiven,’ schrijven de economen. ‘Een sterke economie is voortdurend in beweging – en in tijden van transitie des te meer.

‘Geld, ruimte, netcapaciteit, duurzame energie en arbeid zijn schaars en moeten strategisch worden ingezet. Daarom roepen wij het kabinet op om niet langer te dralen en keuzes te maken over de toekomst van de Nederlandse industrie, met name de basisindustrie.

‘Investeer in duurzame alternatieven, stimuleer bedrijven die bijdragen aan de groene economie en zorg ervoor dat Nederland koploper wordt in plaats van achterblijver. Niet met een blik op de korte termijn, maar met een oog voor de lange termijn en de welvaart van toekomstige generaties.’