Meta blokkeert ‘bizar’ boek van klokkenluider. Maar wat staat erin?

Techgigant Meta heeft via een noodarbitrage een tijdelijke blokkade opgelegd aan de promotie van Careless People, een onthullend boek van voormalig directeur Sarah Wynn-Williams. In haar memoires schetst ze een kritisch beeld van het techbedrijf en zijn topbestuurders, onder wie CEO Mark Zuckerberg en voormalig COO Sheryl Sandberg.

‘Dit boek is een persoonlijk verslag van wat de auteur zelf heeft meegemaakt. We hebben het boek grondig gecontroleerd. We zijn niet verplicht om Meta of wie dan ook de kans te geven haar verhaal te onderdrukken,’ zegt een woordvoerder van uitgeverij Flatiron Books, een imprint van Macmillan Books.

Er zijn vele manieren om kritiek subtiel te laten verdwijnen: een strategische stilte, een vage ontkenning, of gewoon de hoop dat niemand het leest.

Meta koos voor de meer flamboyante optie: juridische stoomwals, loeiende sirenes en zwaailichten, wat uitmondde in wat het Streisand-effect is gaan heten. Voor meer hierover, google: Barbra Streisands huis.

Meta kreeg van de arbitragecommissie een spoedvonnis dat Wynn-Williams verbiedt haar boek verder te promoten. Meta’s woordvoerder voegde daaraan nog een stevige uitspraak toe: ‘Deze uitspraak bevestigt dat dit valse en lasterlijke boek nooit had mogen verschijnen.’

Wat zegt de uitspraak écht?

Maar is dat eigenlijk wel wat de uitspraak bevestigt? Niet echt. De arbitragecommissie heeft geen oordeel geveld over de inhoud van het boek en heeft nergens vastgesteld dat het onwaarheden bevat. De uitspraak draait uitsluitend om de contractuele kwestie of Wynn-Williams haar niet-lasterovereenkomst heeft geschonden.

Met andere woorden: de zaak ging niet over waarheidsvinding, maar over of zij iets heeft gezegd wat haar contract haar verbood. Dat Meta dit presenteert als een juridisch oordeel over de inhoud van het boek, is dus op zijn minst een creatieve interpretatie van de feiten.

De juridische winst is misschien mooi meegenomen, maar het is twijfelachtig of dit het effect zal hebben dat Meta beoogt. Het boek was aanvankelijk slechts één van de vele insider-memoires over de techwereld.

Het Streisand-effect in actie

Door Meta’s juridische reactie en publieke verontwaardiging is het nu een mediaspektakel. The New York Times noemde het al een ‘onflatteus, gedetailleerd portret van een van de machtigste bedrijven ter wereld’. Andere media sprongen erbovenop, en inmiddels is Careless People ongetwijfeld een bestseller-in-wording.

Meta lijkt weinig te hebben geleerd van de talloze keren dat deze strategie averechts werkte. Of het nu gaat om pogingen om kritische interne documenten stil te houden of om de reactie op klokkenluiders als Frances Haugen, het patroon blijft hetzelfde: agressieve tegenmaatregelen die de commotie alleen maar verder aanwakkeren. In dit geval had Meta er misschien beter aan gedaan om even stil te staan bij de naamgever van dit fenomeen.

Want als er één manier is om ervoor te zorgen dat Careless People door iedereen wordt gelezen, is het deze.