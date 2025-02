Verkoop Tesla daalt 45 procent: wat is hier aan de hand?

Bron: ACEA, YouGov

Ook in Nederland valt het aantal registraties tegen, zo valt te lezen in een samenvatting van Bovag en RAI Vereniging. Zo zijn er in januari 2025 rond de 914 Tesla’s geregistreerd. In dezelfde periode vorig waren dat er net iets meer dan 1.600.

Vorig jaar in januari was het registratieaantal voor heel Europa 18.161 Tesla’s.

De Europese Tesla-verkoop is in januari met 45 procent gedaald, terwijl de vraag naar elektrische voertuigen juist groeide. Volgens cijfers van de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA) registreerde Tesla in Europa in januari slechts 9.945 auto’s.

Tesla kampt met dalende verkoopcijfers in Europa. Maar in hoeverre dat te maken heeft met de politieke avonturen van Elon Musk, is moeilijk vast te stellen.

Controverse rondom Elon Musk

Musk mengde zich afgelopen jaar nadrukkelijk in de politiek. Hij steunde financieel de herverkiezing van Donald Trump en sprak openlijk steun uit voor radicaal-rechtse partijen in Groot-Brittannië en Duitsland via zijn platform X.

Of dit invloed heeft op de autoverkoop is niet duidelijk. Het is niet hard te maken dat de optredens van Elon Musk invloed hebben op de verkoop want deze cijfers zijn er simpelweg niet.

Wat wel meetbaar is, zijn de restwaardegegevens van Tesla en verkopen van concurrenten.

Dalende restwaarden en verkoopproblemen

Tesla kampt al langer met dalende tweedehandsprijzen. Zo is volgens restwaardebepaler Indicata de gemiddelde verkoopprijs van een Model 3 in Nederland tussen januari 2023 en januari 2025 met 28,4 procent gedaald.

Dit komt onder meer doordat Tesla rigoreuze prijsverlagingen heeft doorgevoerd, waardoor tweedehands Tesla’s rap hun waarde verliezen.

Het restwaardeprobleem zorgt ervoor dat bedrijven terughoudender worden met het opnemen van Tesla’s in hun vloot. Dit verklaart voor een deel de terugloop in de aankoop van Tesla’s.

Een goed voorbeeld is autoverhuurder Hertz. Dit bedrijf besloot in de Verenigde Staten om 20.000 elektrische voertuigen, grotendeels Tesla’s, te verkopen en te vervangen door auto’s met brandstofmotoren. De verkoop leverde een boekverlies op van ongeveer 250 miljoen dollar (225 miljoen euro).

CEO Stephen Scherr van Hertz gaf eerder al aan dat de herhaalde prijsverlagingen bij Tesla de restwaarde van de voertuigen sterk hebben gedrukt.

Ook verhuurder Sixt trok zich terug uit plannen om Tesla’s te gebruiken in zijn vloot.

Sterke concurrentie in Europa

In Europa heeft Tesla te maken met toenemende concurrentie. Merken als Volkswagen en Renault zagen hun verkoop van elektrische voertuigen stijgen, mede door strengere CO2-emissienormen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Het Chinese merk BYD wint eveneens terrein. In het Verenigd Koninkrijk registreerde BYD voor het eerst meer voertuigen dan Tesla.

Cruciale maanden voor Tesla

De komende maanden worden cruciaal voor Tesla om te zien of de productieveranderingen en politieke uitdagingen blijvende impact hebben op de verkoopcijfers.

Zo zal het (uitblijven van) succes van de geherintroduceerde Tesla Model Y een goede barometer zijn voor de populariteit van het merk.

Ondanks de uitdagingen heeft Tesla nog altijd een sterke positie dankzij zijn uitgebreide netwerk van superchargers, productie van voertuigen en zijn geavanceerde batterijen en software.

Deze voordelen geven het merk een voorsprong op veel concurrenten, maar de vraag blijft of dat voldoende is om de recente tegenslagen te overwinnen. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen of de politieke activiteiten van Musk echt tot de verkoopdalingen leiden.