Renault maakt recordwinst: het kan dus tóch in Europa

Bron: Renault

De Renault Group behaalde in 2024 een omzet van 56,2 miljard euro. Dat is 7,4 procent meer dan vorig jaar. De groep boekte een operationele winst van 4,3 miljard euro (7,6 procent van de omzet), de hoogste uit haar historie.

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

De Europese auto-industrie verkeert in zwaar weer. In Duitsland, Frankrijk en Italië dreigen tienduizenden banen te verdwijnen door dalende omzet en winsten.

Dat komt niet alleen door de coronadip. Europese automerken zijn ingehaald door hun eigen arrogantie, zo schreef de Vlaamse autojournalist Urbain Vandormael (Knack) al.

Ze gingen er jarenlang vanuit dat labels zoals made in Germany voldoende waren om de wereldmarkt te domineren. En dat was ook zo.

Maar terwijl zij op hun lauweren rustten, haalde China ze in.

Europese automerken worstelen met Chinese voorsprong

Chinese autofabrikanten ontwikkelen nieuwe modellen in één jaar. In Europa duurt dat vier jaar. Tegen zo’n 30 procent hogere kosten.

Vooral Duitse merken voelen momenteel de harde realiteit. In 2024 verkocht zowel Audi (min 12 procent) als BMW (min 2,3 procent) minder auto’s. Mercedes zag een flinke winstdaling van 28,4 procent. Het bedrijft boekte nog altijd een nettowinst van dik 10 miljard euro, maar gaf toe dat het beter moet.

De malheur bij VW Group is alom bekend: dat stevent af op een historische kostenbesparing.

Elders in Europa is het niet veel beter. Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel en anderen) gaat door een crisis na kostenbesparingen die de productkwaliteit aantastten. Hun kortetermijndenken en winstbejag wreken zich nu. Onlangs stapte CEO Carlos Tavares op.

De technologische achterstand op China is nu twee tot drie jaar, een eeuwigheid in de autosector. Dat is geen toeval, maar een gevolg van zelfgenoegzaamheid en gebrek aan innovatiekracht.

Renault leidt de weg

Renault toont dat het anders kan. Het resultaat van lef en strategische keuzes. Topman Luca de Meo koos met zijn in 2021 ingezette Renaulation-strategie voor innovatie en vergroting van de operationele marge.

Deze strategie rust op drie pijlers: wederopstanding, renovatie en revolutie. Samengevat: kosten besparen en de brandstofmotortak (op lange termijn) uitfaseren, investeren in elektrische en hybride auto’s met efficiëntere productie, en transformeren naar een technologie-, energie- en mobiliteitsbedrijf.

Daarnaast durft De Meo verder te kijken. Zo koos hij in 2022 voor een bijzondere samenwerking met de Chinese autobouwer Geely (bekend van Volvo en Lotus).

Samenwerkingen op- en afbouwen

Op 24 november 2022 kondigden Renault en Geely de samenwerking aan, wat leidde tot de oprichting van Horse Powertrain op 31 mei 2024. Deze eenheid is in feite de voormalige brandstofmotorproductie-tak van Renault en omvat zeventien fabrieken en vijf centra voor onderzoek en ontwikkeling.

Ook werken de Fransen samen met de Chinezen op het gebied van distributie.

Daarnaast bouwde De Meo de vastgelopen samenwerking met partner Nissan juist af, omdat hij daar niet genoeg vooruitgang meer in zag.

Renault kijkt vooruit

De Meo koos daarnaast voor een expertisecentrum voor duurzame mobiliteit in het Franse Douai. Daar worden modellen zoals de Mégane E-Tech en de R5 E-Tech ontwikkeld.

De Meo hanteert een strategie die zowel pragmatisch als visionair is: efficiënter produceren om elektrische auto’s betaalbaar te maken voor de massa. De Twingo E-Tech wordt de eerste elektrische stadsauto onder de 20.000 euro. Dit is niet alleen slim, maar ook noodzakelijk om in Europa relevant te blijven.

Renault bewijst dat lef, visie en samenwerking het verschil maken. Terwijl Europese concurrenten achter de feiten aanlopen, maakt Renault een recordwinst.

Renault 5

En er is meer op komst. Terwijl de Duitse merken stuurloos lijken, heeft Renault zijn weg gevonden. Zo werd dit jaar de nieuwe Renault 5 verkozen tot Car of the Year, en dat is begrijpelijk.

Deze herinterpretatie van het legendarische model toont aan dat elektrisch stadsvervoer ook voor een betaalbare prijs en in een aantrekkelijke verpakking op de markt kan worden gebracht.

Luca de Meo heeft daarmee goud in handen – goud dat hij zelf uit de diepte van het merk heeft gedolven.