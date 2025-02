Rekenkamer: subsidie warmtepomp dwarsboomt warmtenet

De subsidies voor warmtepompen en warmtenetten zitten elkaar in de weg. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport, Een koud bad voor warmtenetten, dat op 4 februari werd gepubliceerd.

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Daarom subsidieert de overheid zowel warmtepompen als warmtenetten, ondergrondse leidingennetwerken waar warm water doorheen stroomt. De aanleg van deze warmtenetten blijft achter.

In 2023 kwamen er slechts 11.000 warmtenet-aansluitingen bij, tegen 160.000 warmtepompen – waarvan 107.176 met subsidie.

Wie al een warmtepomp heeft, wil vaak geen aansluiting meer op een warmtenet. En omdat een warmtenet alleen rendabel is als voldoende huishoudens willen meedoen, kunnen plannen voor nieuwe netten sneuvelen, aldus de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer formuleert het prudent: ‘Ons onderzoek laat zien dat het onderzochte beleid voor de warmtetransitie niet integraal is. Er is een overlap tussen de locatie van warmtepompen en de gebieden voor warmtenetten. Deze overlap is nu nog niet groot, maar kan zonder bijsturing de uitrol van warmtenetten belemmeren.’

Wees daarom minder scheutig met subsidies voor warmtepompen, schrijft de Rekenkamer. Huishoudens die door gemeenten zijn aangewezen voor een warmtenet, zouden hier niet meer voor in aanmerking mogen komen.

Nog een aanbeveling: voordat de overheid plannen maakt voor een warmtenet in een wijk, moet ze kijken of zich daar al veel warmtepompen bevinden.