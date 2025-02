Kabinet pleit ondanks struikelblokken voor kerncentrales – komen ze nog?

De feiten: Kamer debatteert over bouw kerncentrales

Het kabinet wil nog steeds vier nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland. Maar er zijn grote struikelblokken, zoals het vinden van geschikte locaties, financiering van de bouw en exploitatie, en de complexe procedures die vertragend werken. Woensdag 12 februari debatteert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen. De coalitie van PVV, VVD, BBB en NSC is voor de bouw van kerncentrales. D66 en CDA waren voorzichtig positief, maar lijken de laatste weken bedenkingen te krijgen. Ook vinden private partijen investeringen in de bouw te risicovol, blijkt uit onderzoeken die minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans (VVD) liet uitvoeren. Volgens VVD-Kamerlid Silvio Erkens, een van de actiefste pleitbezorgers van kernenergie, is dat geen verrassing. Het is het logische gevolg van het feit dat er decennialang niets is gebeurd aan de ontwikkeling van kernenergie, zegt hij.

Wie zegt wat over kerncentrales?

Minister Hermans schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een operationele kerncentrale in 2035 niet meer realistisch is.

VVD-Kamerlid Erkens vindt dat het Rijk het voortouw moet nemen bij de bouw van kerncentrales, zegt hij tegen EW.

D66 vindt dat geld dat was gereserveerd voor kernenergie beter kan worden ingezet om de klimaatdoelen te halen. ‘Gebruik dat geld bijvoorbeeld om de landbouw sneller te verduurzamen,’ zegt Tweede Kamerlid Ilana Rooderkerk in Trouw.

Henri Bontenbal (CDA) houdt vast aan twee in plaats van vier kerncentrales en ziet vooral heil in Europese samenwerking. ‘Het idee van dit kabinet: er moet meer kernenergie komen, want dat vinden we fijn,’ aldus Bontenbal in Trouw.

EW’s visie: Debat over kerncentrales vergt langetermijnvisie

Bram Hahn, redacteur Kennis

Het debat over kernenergie was lange tijd sterk emotioneel geladen, door de ongelukken met de kernreactoren van Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011) en de overdreven zorgen over het probleem van kernafval. Het versnelde in Duitsland de afbouw van kernenergie. Nu spitst de discussie zich in Nederland vooral toe op de financiële haalbaarheid. De bouw van kerncentrales is veel te duur, zeggen tegenstanders. Meestal wijzen wij op de dramatische kostenoverschrijdingen in andere landen. Daar zijn twee argumenten tegenin te brengen. Waardevolle ervaringen Ten eerste heeft VVD-Kamerlid Erkens gelijk wanneer hij betoogt dat de projecten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland niet maatgevend zijn voor toekomstige projecten (zie ‘Verdere verdieping: VVD wil snellere bouw kerncentrales’ hieronder). Er zijn daar waardevolle ervaringen opgedaan die de bouw van volgende kerncentrales efficiënter, sneller en goedkoper zullen maken. Ten tweede hangt de vraag of kernenergie duur is ook af van hoe veel waarde je hecht aan de voordelen van stroom uit het atoom. Energie uit zon en wind is prachtig, maar niet altijd beschikbaar, zoals we de afgelopen maanden hebben gemerkt toen zowel de zon als de wind het wekenlang liet afweten. Kernenergie is daarentegen altijd beschikbaar. Bovendien vergt de opwek van kernenergie relatief weinig ruimte en aanpassingen aan het stroomnetwerk. Heel anders dan energie uit wind op zee, die gepaard gaat met forse investeringen in kwetsbare infrastructuur om de stroom aan land te brengen, en het tweerichtingsverkeer van stroom die nodig is voor zonnepanelen op huizen. Kernenergie dwingt tot plannen Bovenal vergt het debat over kernenergie langetermijnvisie, iets wat zich slecht verhoudt met de politieke waan van de dag. Kernenergie dwingt tot plannen voor de komende vijftig à zestig jaar, en in dat licht moeten ook de kosten worden bekeken. Het is te hopen dat dat besef in Den Haag doordringt.

