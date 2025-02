Elon Musk biedt 97,4 miljard dollar voor OpenAI: overname of lekker trollen?

Het bod komt op een moment dat OpenAI bezig is met plannen om een volledig commercieel bedrijf te worden en 500 miljard dollar wil investeren in AI-infrastructuur via het Stargate-project .

Techredacteur Sam Verbeek

Elon Musk lijkt geen grenzen te kennen als het gaat om multitasken. Terwijl hij leiding geeft aan Tesla en SpaceX, is hij sinds kort bezig met een omstreden kostenbesparingscampagne voor president Donald Trump. Met dit bod voegt hij daar een extra klus aan toe.

Elon Musk versus OpenAI: een machtsstrijd in de AI-wereld

OpenAI begon in 2015 als een idealistische poging om kunstmatige intelligentie open-source en toegankelijk te houden. Geen winstoogmerk, geen aandeelhouders, alleen de missie om artificial intelligence veilig en ethisch te ontwikkelen voor de mensheid. Musk was destijds een van de grote financiers en werkte samen met OpenAI-CEO Sam Altman.

Maar al snel ontstonden er meningsverschillen over de koers van het bedrijf. Musk vond dat AI-veiligheid de hoogste prioriteit moest hebben en dat OpenAI een tegenwicht moest bieden aan bedrijven als Google.

Altman daarentegen zag commerciële kansen en wilde AI breed toepasbaar maken. Toen OpenAI in 2019 een commerciële tak oprichtte om investeringen aan te trekken, verliet Musk het bedrijf. Hij vond dat het non-profit-bedrijf zijn missie had verkwanseld en bekritiseerde de betrokkenheid van Microsoft, dat miljarden in OpenAI investeerde.

Van idealisme naar commercie: de val van OpenAI’s non-profit-missie?

Sindsdien is de relatie tussen Musk en Altman verder verslechterd. Musk begon rechtszaken tegen OpenAI en beschuldigde het bedrijf van verraad aan zijn oorspronkelijke doelstellingen. Tegelijk richtte hij xAI op, zijn eigen AI-bedrijf, waarmee hij OpenAI rechtstreeks wilde beconcurreren.

Nu OpenAI bezig is met de definitieve overgang naar een volledig commercieel bedrijf, grijpt Musk in. Zijn bod op de non-profit-organisatie die OpenAI nog steeds bestuurt, zet het bedrijf onder grote druk.

De commerciële tak van OpenAI wordt gewaardeerd op 260 miljard dollar, terwijl het non-profit-bedrijf slechts een belang van 25 procent zou behouden. Musk stelt dat dit een slechte deal is en dat het non-profit-bedrijf de controle over de meest geavanceerde AI-technologie ter wereld verliest zonder voldoende compensatie.

Volgens Musk is dit scheef: het bedrijf dat ooit de kernwaarden van OpenAI bewaakte, wordt nu buitenspel gezet zonder eerlijke vergoeding.

Het dilemma van Sam Altman

Dit plaatst Altman in een lastige positie. Als hij de overgang doorzet, zal hij moeten bewijzen dat het non-profit-bedrijf eerlijk wordt gecompenseerd. Transparantie over de waardering van het non-profit-bedrijf wordt daarmee een cruciaal punt, net als de manier hoe de machtsverhoudingen binnen OpenAI komen te liggen.

Het bestuur van OpenAI kan ervoor kiezen om het bod te negeren, maar dat betekent niet dat het probleem verdwijnt. Musk heeft de kwestie op scherp gezet en kan via juridische en publieke druk afdwingen dat de transitie nauwlettender wordt onderzocht.

Als OpenAI het bod afwijst, schept Musk een precedent dat de invloed van non-profit-bedrijven en -organisaties in de techwereld ter discussie stelt. Als het bestuur het bod serieus overweegt, betekent dat een vertraging voor Altmans plannen en een kans voor Musk om meer invloed te krijgen in de AI-industrie.

Tactische meesterzet of ultieme troll?

Of OpenAI nu ingaat op zijn bod of niet, Musk heeft zijn slag al geslagen. Dit is geen overnamepoging, maar een zet die Altman in de verdediging dwingt. Door OpenAI’s transitie naar een commercieel bedrijf publiekelijk op scherp te zetten, verstoort Musk het zorgvuldig uitgestippelde pad van zijn voormalig compagnon.

En toch is het meer dan alleen een zakelijke zet – het is ook pure trolling. X-CEO-Musk weet als geen ander dat de beste zetten in een spel niet alleen tactisch slim zijn, maar ook je tegenstander uit balans brengen.

Met één bod heeft hij OpenAI in een lastig parket gemanoeuvreerd en Altman publiekelijk geprikkeld. Een schaakzet? Zeker. Maar ook een zet die Musk ongetwijfeld doet gniffelen.