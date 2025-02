Beleggers verkopen steeds meer huurhuizen: Wet betaalbare huur blijft een flop

Bron: Kadaster

Institutionele beleggers in de vier grote steden verkochten in het vierde kwartaal van 2024 138 procent meer huizen dan een jaar daarvoor, particuliere beleggers 64 procent meer.

Beleggers, groot en klein, verkopen hun bezit (‘uitponden’) vanwege de verhoogde overdrachtsbelasting, de hogere rente, box 3-regels, de invoering van de opkoopbescherming en, vooral, de Wet betaalbare huur.

Die wet ging 1 juli 2024 in en is bedacht door toenmalig woonminister Hugo de Jonge (CDA). Hij voerde een nieuwe categorie in: de middenhuur met een vaste huurprijs.

Verhuurders in dit segment mogen – op basis van onder meer grootte, energielabel en locatie – maximaal 900 tot 1.185 euro huur vragen aan nieuwe huurders. Voor nieuwbouw mogen ze een opslag rekenen van zo’n 100 euro.

De Jonge wilde huren betaalbaarder maken, maar volgens vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars is verhuren nu juist onrendabel. Veel verhuurders zagen hun inkomsten dalen – voorheen vielen veel huurhuizen in de vrije sector, en konden ze vragen wat ze wilden.

Wet betaalbare huur beschadigt de huurmarkt

Voorstanders zeggen dat veel verkochte huurhuizen naar starters gaan, die anders veel moeite hebben om aan een woning te komen.

In het vierde kwartaal van 2024 was dit bij 65 procent van de uitgeponde woningen inderdaad het geval, aldus het Kadaster, voor een gemiddelde prijs van 344.000 euro.

Dat lijkt een goede ontwikkeling, maar iedere econoom met kennis van de huizenmarkt bepleit een ruime ‘flexibele schil’ voor mensen die bijvoorbeeld van baan veranderen of in scheiding liggen. Dat deze flexibele huurschil opdroogt, schaadt de economie.

Buitenlandse investeerders hollen weg

Buitenlandse investeerders verdienen door de voorgeschreven huurprijs voor middenhuurwoningen te weinig bij nieuwbouw – die al kampt met hogere rente, hogere prijzen voor arbeid en bouwmaterialen – en verdwenen daarom bijna allemaal van de markt.

Hun aandeel in de nieuwbouwmarkt was in voorgaande jaren rond de 30 procent, maar in 2024 nog slechts 2 procent.

En dit terwijl buitenlands kapitaal nodig is om alle bouwdoelen te halen.

De nadelen van de Wet betaalbare huur blijken steeds weer groter dan de voordelen. Tijd dat dus dat Den Haag de wet herziet.