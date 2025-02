Achteraf betalen onder vuur: jongeren steeds dieper in de schulden

Woensdag 5 februari ondervroeg de Tweede Kamer bestuurders van Klarna, Billink, Riverty en In3, vier belangrijke aanbieders van buy now, pay later.

Vooral jongeren raken in de financiële problemen door op krediet te kopen. Zij hebben nog geen buffers opgebouwd. Door de oplopende aanmanings- en incassokosten als het niet lukt om direct te betalen, is achteraf betalen financieel onverstandig, vindt het Nederlands Jeugdinstituut.

Door: Redacteur Onze Overheid Maria Bouwman

De financiën op orde hebben en niet meer geld uitgeven dan verantwoord, zijn natuurlijk primair taken van de burger zelf. Maar de schuldenlast van jongeren heeft zulke ernstige vormen aangenomen, dat het een maatschappelijk probleem is geworden.

Het kabinet wil achteraf betalen in de winkelstraat voorkomen. Een verstandige keuze, maar niet voldoende. Juist in webwinkels zijn jongeren slechts enkele kliks verwijderd van een impulsaankoop.

Aanbieder Billink suggereert als oplossing dat bedrijven de mogelijkheid zouden moeten krijgen om in het beslagregister te kijken of er beslag is gelegd op de bezittingen van een koper.

Los van de vraag of dat qua privacy mogelijk en wenselijk is, dempt Billink met die aanpak de put nadat het kalf verdronken is. Ook jongeren die nog niet zeer ernstige betalingsproblemen hebben – wat wel nodig is om in het beslagregister te komen – kunnen problemen krijgen door hun aankoop via achteraf betalen.

Minimumleeftijd met identificatieplicht

Het kabinet zou daarom serieus moeten onderzoeken of het praktisch en juridisch mogelijk is om een minimumleeftijd met identificatieplicht in te voeren voor online aankopen met betalen achteraf.

Dat zou 18 jaar kunnen zijn, zoals de AFM bepleit, maar liever nog 25 jaar. Tot rond die leeftijd hebben jongeren volgens neuropsychologen Erik Scherder en Eveline Crone nog niet altijd de controle over hun impulsen en zijn sommigen erg gevoelig voor sociale druk, wat tot riskant gedrag kan leiden.

Daarnaast studeren veel jongeren onder de 25 jaar. Zij hebben het financieel niet ruim en bouwen vaak een studieschuld op. Daar zou geen Klarna-schuld bovenop moeten komen.

Niet voor niets hanteren banken als ABN AMRO en ING speciale inkomenseisen en bestedingslimieten voor studenten die een creditcard aanvragen.