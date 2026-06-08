Renault adviseert kabinet-Jetten over wegenbelasting: ‘Elektrische auto’s mogen nooit duurder worden dan benzineauto’s’ | Deel 4

Sinds dit jaar is de wegenbelasting voor elektrische auto’s hoger dan ooit en de komende jaren wordt ook de laatste korting geleidelijk helemaal afgebouwd. EW sprak erover met Marco Knoot (46) van Renault Group Nederland.

De roep om een ‘eerlijker systeem’ voor elektrische auto’s klinkt vanuit de autobranche steeds luider en de druk op het kabinet-Jetten neemt toe.

Tot zover heeft het kabinet alleen aangekondigd een verandering naar omvang en oppervlakte te onderzoeken.

EW interviewt verschillende partijen uit de autobranche. Wat vinden zij dat er moet gebeuren? In deze editie: Marco Knoot (46), managentdirecteur van Renault Group Nederland.

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Wat moet het nieuwe kabinet als eerste doen met de wegenbelasting voor EV’s, elektrische auto’s?

‘Voor mij is het van belang dat het eerlijk en eenduidig wordt. Ik snap dat het niet nul wegenbelasting op elektrische auto’s kan blijven, want op een gegeven moment moet er ook een inkomen zijn. Maar wat je niet wil is dat elektrische auto’s extra belast worden ten opzichte van brandstofauto’s.’

Is het laadnetwerk in Nederland al optimaal?

‘Het is nog niet optimaal, maar we zijn natuurlijk al best wel ver. Je mag niet klagen ten opzichte van andere landen.’

‘Maar er komen steeds meer EV’s bij, zeker nu de pseudo-eindheffing (red: een belastingboete voor werkgevers die brandstofauto’s in hun wagenpark hebben) eraan komt, dan gaan er wel meer EV’s verkocht worden dan initieel ingeschat. Dan moeten we wel meer gaan opschalen.’

‘We hebben natuurlijk ook het netcongestieprobleem. Vandaar dat bijna iedere oplossing die helpt om dat probleem te verminderen belangrijk is. Zo bieden wij nu ook Vehicle-to-Grid bij auto’s. Ons aanbod van auto’s die bidirectioneel kunnen laden kan bijdragen aan het verminderen van het congestieprobleem.’

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Is het beter om juist energie-infrastructuur (het verzwaren van het energienetwerk) te subsidiëren in plaats van elektrische auto’s?

‘Ja, maar dat is natuurlijk een heel lang traject en kost ook heel erg veel geld. Je gaat daar op de korte termijn de winst niet mee maken.’

‘Ik denk dat je niet óf-óf moet doen, maar én-én.’

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Zijn subsidies voor elektrische auto’s nog steeds effectief?

‘Ja, je ziet dat auto’s en autorijden duurder worden. Daarom introduceren wij bij Renault Group nieuwe betaalbare elektrische auto’s, zoals de nieuwe Twingo. En de potentie van een elektrische auto in de tweedehandsmarkt is groot.’

‘Het is daarom van belang dat je gedurende de hele levenscyclus van een auto ervoor zorgt dat die auto ook in Nederland blijft.’

‘Wat er nu gebeurt is dat ze ook vaak naar het buitenland geëxporteerd worden, terwijl je wilt dat ze in Nederland blijven voor de tweedehandsmarkt. Het is tevens zonde van al het belastinggeld dat is uitgegeven op nieuwe elektrische auto’s afgelopen jaren.’

‘Daarnaast dient er een impuls te zijn voor de verkoop van nieuwe betaalbare elektrische auto’s, zodat in de toekomst voldoende aanbod is van elektrische auto’s voor particulieren op de tweedehands markt.’

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Hoe kan elektrisch rijden verder worden gestimuleerd?

‘Een consistent beleid. Dat consumenten weten waar ze aan toe zijn.’

‘Je ziet nu dat er door belastingwijzigingen er periodes zijn waarbij in een maand heel veel elektrische auto’s worden geregistreerd en in de andere maand het aantal verkopen sterk daalt. Dat zorgt niet voor een stabiele en duurzame groei van de markt van elektrische auto’s.’

‘Een voorbeeld, per 1 januari steeg voor private lease rijders van elektrische auto’s het maandbedrag met soms 45 euro per maand door de verhoging van de wegenbelasting. Dat is een significante verhoging van je maandbedrag als je het vergelijkt met het moment van afsluiten van je private lease contract.’

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Hoe snel moet het kabinet ingrijpen?

‘Onze auto’s zijn relatief licht, waardoor we minder last hebben van de hogere wegenbelasting dan andere merken. Maar het belangrijkste blijft dat er stabiliteit en duidelijkheid komt.’

Wat kan de politiek doen om de wegenbelasting voor elektrische auto’s betaalbaar te houden?

‘Een logische en simpele wegenbelasting. Niet te ingewikkeld.’

‘Ik zou pleiten voor een aparte EV-categorie doen. En er belastingtechnisch voor zorgen dat een EV altijd de beste keuze is. Op de middellange termijn een vorm van betalen naar gebruik.’

Het kabinet kijkt naar een andere grondslag voor de wegenbelasting, bijvoorbeeld op basis van omvang of oppervlakte. Zijn dat goede ideeën?

‘Dat is vanuit het perspectief van een automaker uitdagend, want er moet wel een geschikte batterij in de auto passen wat de oppervlakte van de auto kan vergroten.’

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Hoe kijken jullie naar rekeningrijden?

‘Naast de Nederlandse belastingen op auto’s wordt een auto steeds duurder door extra verplichte veiligheidsfeatures en Europese regelgeving. Wij zijn lid van de RAI Vereniging en eigenlijk volgen wij daarin hun lijn. Voor ons is het belangrijkste dat mobiliteit betaalbaar blijft.’

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Moet de overheid sneller ingrijpen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken?

‘Ik denk dat de overheid al heel erg ingrijpt op dit moment om brandstofauto’s minder aantrekkelijk te maken.’

‘Door onverwachte en impactvolle maatregelen, zoals de pseudo-eindheffing, gaat de adoptie van elektrische auto’s in de zakelijke markt sneller dan wij initieel hadden verwacht. Na de aankondiging hebben wij het volumeplan tot en met 2030 aangepast.’

‘Wat belangrijk is, is dat we niet alleen naar de auto kijken, maar ook naar laadzekerheid. Nu er meer elektrische auto’s verkocht gaan worden, dient het ecosysteem mee te groeien. Dat het een totaalbeleid wordt op elektrische mobiliteit.’

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Hoe zit het met de levensduur van batterijen?

‘Renault heeft al veel kennis opgedaan met batterijen. Wat we bijvoorbeeld zien is dat de batterijen van de eerste Zoe’s die we op de markt hebben gebracht het gewoon nog goed blijven doen.

‘Dus we hebben eigenlijk weinig zorgen over de leeftijd van batterijen.’

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Kan het vertrouwen in batterijen verder worden vergroot?

‘Als automaker kan dat vooral met garanties. Bijvoorbeeld acht jaar garantie met een maximum van 160.000 kilometer geeft de consument vertrouwen.’

‘Maar het kan ook met certificaten. Als je een gebruikte auto koopt, kan een koper dan een batterijcertificaat krijgen met hoe ‘gezond’ de batterij is.’

‘Als autofabrikant hebben wij ook een rol als je kijkt naar educatie, dat we klanten goed uitleggen hoe ze de batterijlevensduur zo lang mogelijk gezond houden. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk te laden en ontladen tussen 20 en 80 procent.’

Wat is de rol van plug-inhybrides in de energietransitie?

Renault Group kiest daarom voor een ‘’two leg’’ strategie met aan de ene kant volledig elektrisch en aan de andere kant voor volledig hybride auto’s.

We zien in onze eigen verkopen dat de helft kiest voor volledig elektrische en andere helft voor hybride auto’s.’

Zien jullie plug-inhybrides ook als elektrisch rijden?

‘Nee. Die zien wij als benzineauto. Als onderdeel van ons futuready strategisch plan zijn wij bezig met range extenders.

Dat is in de basis een elektrische auto met een kleine verbrandingsmotor als ondersteuning lange ritten en tot wel 1400 km actieradius.’