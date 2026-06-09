Hervormingsschuwe Hans Spekman en Coen van Oostrom doen hun achterban tekort

Financieel journalist Joris Heijn over nieuwe polderbazen die elke vernieuwing blokkeren, terwijl hun achterbannen hervormingen willen.

Binnenkort hoeven conducteurs en trambestuurders een keer de wekker niet ongezond vroeg te zetten. Door stakingen rijden er op 24 juni in de vroege ochtend geen treinen, bussen, metro’s en trams, omdat het kabinet-zonder-meerderheid 6,4 miljard euro wil bezuinigingen op de sociale zekerheid.

De op 1 mei (Dag van de Arbeid) aangetreden FNV-voorzitter Hans Spekman kon al snel zijn eerste overwinning claimen. Vrijwel direct voerde minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) de verhoging van de AOW-leeftijd af (al waart de geest van de 2,8 miljard euro die zij had moeten opleveren, nog altijd door Den Haag). Maar voor Spekmans achterban met zware beroepen is dat eigenlijk helemaal geen goed nieuws.

Wie de AOW-leeftijd gezond halen – en wie niet

Van de mensen die nu veertig jaar zijn, kan grofweg 80 procent een verhoogde AOW-leeftijd gewoon in gezondheid halen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat geldt vooral voor mensen die aan de universiteit en op de hogeschool hebben gestudeerd. Het zijn de mensen die zwaar werk doen en vaak korter onderwijs hebben ­gevolgd, die nu al de AOW-leeftijd niet gezond halen.

Nu het huidige AOW-beleid in stand blijft, krijgen gezonde universitair geschoolden dus een cadeautje van een paar miljard uit de schatkist. De AOW als socialisme voor de rijken. Terwijl de opbrengst van een hogere AOW-leeftijd voor een deel had kunnen worden ingezet om mensen met een zwaar beroep te helpen.

We hebben genoeg andere problemen

Iemand van veertig jaar met een mbo-1-opleiding bijvoorbeeld, moet naar verwachting zo’n zes jaar in slechte gezondheid doorwerken. Werkgevers en vakbonden proberen wel vroegpensioen-afspraken te maken, maar er is een beperkende factor: geld. Het salaris van deze mensen is vaak laag, net als de marges van werkgevers in die sectoren. Zij kunnen onmogelijk jarenlang prepensioen betalen. Het zou ideaal zijn als de overheid bijspringt. Maar ja, daar is geen geld voor.

Waarom de hervormingen op de sociale zekerheid niet doorgingen

De conducteurs hoeven één dag niet vroeg op te staan, en in ruil daarvoor moeten ze jarenlang in slechte gezondheid blijven doorwerken. Dankjewel Hans Spekman! Maar Spekman is niet de enige die keihard hervormingen tegenhoudt. De eveneens op 1 mei begonnen baas van VNO-NCW, Coen van Oostrom, doet vrolijk mee.

Toen het ­kabinet-Jetten de sanering van de sociale zekerheid aankondigde, noemde de werkgeversorganisatie bezuinigingen op AOW, WIA en WW nog ‘pijnlijke keuzes’ waar ze wel ‘begrip’ voor heeft. Maar na een leuk etentje met Hans Spekman besloot Van Oostrom zich meteen te laten gelden bij VNO-NCW en het beleid totaal te wijzigen. Bezuinigen op AOW, WIA en WW heeft voor hem niet zo’n prioriteit, zei hij tegen De Telegraaf: ‘Het hele onderwerp AOW [moet] in de ijskast, doe die ijskast op slot en vries de sleutel in. We hebben genoeg andere problemen.’

Bedrijven als sluitpost voor de begroting

Dat laatste klopt. Een van de grootste gevaren voor bedrijven is bijvoorbeeld dat de overheid hen al jaren als sluitpost voor de begroting gebruikt. Afgelopen vijf jaar verhoogden politici hun belastingen met 8,9 miljard euro, blijkt uit data van het Centraal Planbureau. In die periode werden de belastingen voor burgers – uiteraard – verlaagd. En als het aan progressieve partijen ligt, gaan bedrijven nóg meer betalen.

Op korte termijn lijken bedrijven veilig. Het ­kabinet-Jetten wil hun elektriciteitsrekening verlagen met 1 miljard euro

per jaar en deelt extra subsidies uit voor verduurzaming. Dat geeft de industrie wat lucht. Maar de rekening hiervoor is vanaf 2031 ongedekt.

De enige manier waarop de politiek nog iets voor het bedrijfs­leven doet, is dus door miljarden ­euro’s op de creditcard te ­laten bijschrijven. Drie keer raden wie vroeg of laat de rekening daarvoor krijgt. Maar laten we van bezuinigen vooral geen prioriteit maken. Dankjewel Coen van Oostrom!

Hans Spekman en Coen van Oostrom varen een behoudende koers

Degenen van wie Spekman en Van Oostrom de belangen moeten behartigen, zijn gebaat bij een flinke hervormings-

agenda. Te beginnen bij de AOW. Die kan goedkoper én socialer als je de AOW-leeftijd verhoogt en een goede regeling maakt voor zware beroepen. Maar terwijl Spekmans oude partij PvdA ­tegenwoordig door het leven gaat als Progressief Nederland, vaart hijzelf een conservatievere koers: houd alles bij het oude. Van Oostrom lijkt een inschattingsfout te hebben gemaakt door hem te volgen.

Als Spekman en Van Oostrom niet snel terugkomen van hun behoudende koers, betalen hun achterbannen vroeg of laat de prijs. Misschien is het tijd voor een nieuw etentje.