Banken kunnen meer bijdragen aan de concurrentiekracht van Europa

‘Bankieren in de Europese Unie is als een Volvo in een afgesloten garage. Heel veilig, maar hij brengt je nergens.’ Nederlander Wim Mijs is de baas van de Europese Bankenfederatie (EBF), de koepelorganisatie waaronder duizenden Europese banken vallen.

Op dinsdag 9 juni presenteerde hij in Brussel het rapport Bridging the Gap over wat banken kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van Europa. Aanwezig zijn onder anderen de in Brussel befaamde Enrico Letta en hotemetoten van de Europese Commissie.

Letta is de Italiaanse oud-premier die in 2024 op verzoek van de Commissie met zijn eigen rapport kwam, dat de tekortkomingen van de interne markt pijnlijk blootlegde. Sindsdien worden de namen van Letta en die andere oud-premier van Italië (en oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank), Mario Draghi, in één adem genoemd.

Draghi schreef datzelfde jaar zijn rapport over de concurrentiekracht van de EU, waarin hij onder meer poneerde dat jaarlijks 800 miljard euro meer moet worden geïnvesteerd om wereldwijd mee te kunnen komen.

Brussel is traag

Welke politicus of ambtenaar je ook spreekt in Brussel: ze vinden allemaal dat ‘Letta’ en ‘Draghi’ onverkort en onverwijld moeten worden nagevolgd. Maar de tandwielen in Brussel draaien traag, ook doordat Europese hoofdsteden vaak zand in de motor strooien.

De EBF vroeg consultancyfirma Oliver Wyman om een analyse te maken van de rol die Europese banken kunnen spelen. Hun eerste bevinding is pittig: er moet niet 800 miljard euro extra per jaar in de economie worden gepompt, maar 1.400 miljard euro. Dat is meer dan het nationaal inkomen van Nederland, vijfde economie in de EU. Als dat niet gebeurt, faalt de EU in het halen van de doelen rond de energietransitie, defensie, AI en industriële capaciteit.

Ons kan niks gebeuren. Probleem is: dan gebeurt er ook niks.’

Nu zijn banken goed voor eenvijfde van het benodigde bedrag. Te weinig, vindt ook Letta: ‘We kunnen niet alle problemen oplossen met publiek geld.’ Dat de banken zo’n klein deel bijdragen, ligt niet aan hen. Wel aan Europese regels, die tal van belemmeringen opwerpen.

Het opkrikken van het Europese concurrentievermogen

Banken mogen niet fuseren, moeten hoge buffers aanhouden en ga zo door. Europa heeft 7 lagen van regulering (86 als je regels in lidstaten meetelt), terwijl Amerika er 3 heeft. ‘De Europese banken zijn liquide en weerbaar en kunnen een grotere rol aan,’ aldus Oliver Wyman-consultant Elie Farah.

Half juli komt de Commissie met haar langverwachte plan dat het Europese concurrentievermogen moeten opkrikken. Net als Mijs heeft ook Michael Hager, kabinetschef van Eurocommissaris Valdis Dombrovskis, een autometafoor paraat: ‘Het is alsof we rijden terwijl we ons met zestig gordels hebben vastgemaakt én de airbag hebben uitgeklapt. Kortom, ons kan niks gebeuren. Probleem is: dan gebeurt er ook niks.’

Als niet snel iets verandert, zei Letta, wordt Europa ofwel een Amerikaanse, ofwel een Chinese kolonie.