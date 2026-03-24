Zoveel erfbelasting betaalt u in 2026 over uw erfenis

Wie erft, betaalt belasting als de waarde van de erfenis boven de vrijstelling uitkomt. Maar hoeveel u precies betaalt, hangt af van diverse factoren, zoals uw relatie tot de overledene. Dit zijn de aandachtspunten.

Om te bepalen hoeveel erfbelasting u verschuldigd bent, wordt eerst gekeken naar de vrijstelling. Dat is het deel van de erfenis waarover u geen belasting betaalt.

De hoogte daarvan verschilt met de relatie tot de overledene: partners, ouders en kinderen hebben een hogere vrijstelling en betalen daardoor relatief minder belasting dan verdere familie of niet-verwanten.

Welk bedrag is in 2026 vrijgesteld van erfbelasting?

Relatie tot overledene Vrijstelling 2026 Partner (echtgenoot, echtgenote/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 828.035 Kinderen € 26.230 Kleinkinderen € 26.230 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 78.671 Ouders € 62.110 Alle overige personen € 2.769 ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, wordt belasting berekend aan de hand van twee schijven met een eigen tarief. Ook hier speelt uw relatie tot de overledene een belangrijke rol.

Wat zijn de schijven en bijbehorende tarieven van de erfbelasting?

De grens tussen de eerste en tweede schijf ligt in 2026 op 158.669 euro. Door een inflatiecorrectie verschuift de grens in principe elk jaar.

Voor de eerste 158.669 euro van het belastbare bedrag geldt een lager tarief. Is de erfenis hoger, dan wordt het bedrag boven deze grens belast tegen een hoger tarief in de tweede schijf. Dat ziet er als volgt uit.

Waarde erfenis Relatie tot overledene Tarief tot € 158.669 Partner / kinderen 10% tot € 158.669 Kleinkinderen / verdere afstammelingen 18% tot € 158.669 Overige erfgenamen 30% vanaf € 158.669 Partner / kinderen 20% vanaf € 158.669 Kleinkinderen / verdere afstammelingen 36% vanaf € 158.669 Overige erfgenamen 40%

Wanneer krijgt u de aangifte erfbelasting?

De Belastingdienst ontvangt via de gemeente bericht van het overlijden en stuurt doorgaans binnen vier maanden een verzoek om aangifte te doen.

Wanneer moet u de erfbelasting betalen?

Sinds 1 januari 2026 hebben nabestaanden tot twintig maanden na overlijden de tijd om de aangifte erfbelasting in te vullen. Voorheen moest dit binnen acht maanden gebeuren.

Met deze verruiming wil het kabinet erfgenamen meer ruimte geven om de betaling rond te krijgen. Dat is vooral relevant voor wie onvoldoende spaargeld heeft en een erfenis ontvangt die grotendeels uit een woning bestaat.

Wie een huis erft, krijgt immers niet direct geld in handen. De waarde zit vast in stenen en kan pas worden verzilverd als de woning is verkocht. De langere termijn biedt voor de erfgenaam dus extra tijd om de woning te verkopen en de belasting volledig te voldoen.

Kunt u uitstel van de erfbelasting aanvragen?

Wie alsnog niet aan de termijn kan voldoen, heeft de mogelijkheid om uitstel of een betalingsregeling aan te vragen. Uw verzoek hiertoe moet vóór de uiterste betaaldatum binnen zijn en wordt binnen circa acht weken door de fiscus beoordeeld.

Onder voorwaarden – zoals een beperkte belastingschuld en het ontbreken van ernstige betalingsproblemen – kunt u vier maanden uitstel krijgen. Hebt u meer tijd nodig, dan is uitstel of een betalingsregeling tot twaalf maanden ook mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen kan een regeling zelfs langer dan een jaar duren, bijvoorbeeld bij hoge medische kosten of als u een huurachterstand moet inlopen om huisuitzetting te voorkomen. Als u hierop een beroep wilt doen, moet u dat in dit formulier goed onderbouwen.

Wat gebeurt er als u te laat aangifte doet van erfbelasting?

De Belastingdienst stuurt u eerst een herinnering, daarna volgt een aanmaning. Doet u na de aanmaning nog steeds geen of te laat aangifte, dan volgt een boete.

Die kan oplopen van minimaal 50 tot maximaal 6.709 euro, afhankelijk van hoe vaak en hoelang u verzuimt te betalen.

Daar komt nog bij dat u belastingrente betaalt als uw aangifte na de aangiftetermijn wordt ingediend. Let op: ook bij uitstel betaalt u rente en wel vanaf de oorspronkelijke betaaldatum.

Wie doet de aangifte erfbelasting?

Als er in het testament een executeur is aangewezen, is die persoon degene die de aangifte doet. Is er geen executeur aangewezen of is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen kiezen:

Iedere erfgenaam doet voor zichzelf aangifte.

Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf.

De erfgenamen kiezen samen wie aangifte doet voor alle erfgenamen.

De Belastingdienst raadt die laatste optie aan, zodat u precies kunt zien of de hele erfenis is aangegeven of dat er wellicht een gedeelte ontbreekt.