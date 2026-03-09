Coen van Oostrom – nieuwe voorzitter VNO-NCW – moet bruggen bouwen met Den Haag

De succesvolle vastgoedondernemer Coen van Oostrom (56) wordt voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. ‘Elke ondernemer, groot of klein, zal zich in hem herkennen.’

‘Well done, Coen.’ Het is september 2011 als vastgoedondernemer Coen van Oostrom dat compliment krijgt. Het komt van niemand minder dan Bill Clinton, de voormalige president van de Verenigde Staten. De dan 41-jarige Van Oostrom is een van de sprekers op het congres van het Clinton Global Institute in New York.

Vier jaar eerder had Van Oostrom Clinton naar Rotterdam gehaald voor een lezing over diens boek Giving: How Each of Us Can Change the World.

Van Oostrom beloofde 1 miljard euro voor groene gebouwen

Bij die gelegenheid had Van Oostrom tegen de oud-president gezegd dat hij met zijn bedrijf (toen nog OVG Real Estate geheten) ‘binnen vijf jaar 1 miljard euro zou investeren in groene gebouwen’.

Dat maakte hij waar. OVG ontwikkelde bijvoorbeeld de 165 meter hoge Maastoren in Rotterdam, een klimaatneutraal kantoorgebouw dat wordt gekoeld en verwarmd met water uit de Maas.

Begin 2011 had Clinton Van Oostrom gevraagd of hij die enorme investering ook elders in Europa zou kunnen realiseren. Later dat jaar, in New York, is Van Oostrom een van de weinige ondernemers die mag spreken.

‘Ik heb een nieuwe belofte gedaan,’ zegt hij kort erna in Het Financieele Dagblad. ‘En investeer opnieuw 1 miljard euro in duurzame nieuwbouw en herontwikkeling van bestaande gebouwen, en ga mijn kennis delen met andere steden, zoals Londen, Parijs en Berlijn.’

Vandaar ‘Well done, Coen’.

Zo snel mogelijk succesvol

Ook die tweede belofte maakte hij waar. En meer dan dat. EDGE Technologies, zoals zijn bedrijf tegenwoordig heet, ontwikkelde meerdere, vaak uiterst opvallende gebouwen in de drie genoemde steden.

Ook in Hamburg liet de onderneming kantoorpanden bouwen en in de Amerikaanse stad Boston werd vorig jaar het 10 World Trade-gebouw van EDGE opgeleverd.

In Nederland verrezen onder meer nog The Edge en Valley (kantoren en huizen) aan de Amsterdamse Zuidas, en De Rotterdam op de Wilhelminapier in de havenstad.

Het bedrijf koopt ook bestaande kantoorpanden op, die vervolgens worden verduurzaamd en uitgerust met software die EDGE zelf ontwikkelde. Voor Van Oostrom is een gebouw, zei hij eens, een ‘intelligente computer met een dak erop’.

‘Mijn doel was om heel succesvol te worden. En dat moest zo snel mogelijk,’ zei hij vorig jaar in Het Financieele Dagblad. En hij vertelde het jammer te vinden dat projectontwikkelaars in Nederland zo’n slechte naam hebben. ‘Ik heb een avond lang Hugo de Jonge geprobeerd te overtuigen dat de huurwet een slecht idee was.’ Tevergeefs.

Voorzitter VNO-NCW

Dat imago maakt het lastig, zei hij, om je in het publieke debat te mengen. Toch gaat hij dat doen. Per 1 mei is Coen van Oostrom voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

‘Elke ondernemer, groot of klein, zal zich in hem herkennen,’ zegt Arno Visser (59), voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland en lid van de selectiecommissie van VNO-NCW die Van Oostrom voordroeg aan het bestuur. Dat benoemde hem, meldt VNO-NCW, unaniem.

Visser: ‘Coen is op zijn zolderkamer begonnen, heeft risico genomen. Hij is niet geboren met een zilveren lepel in zijn mond en komt niet uit een corporate. Tegelijk heeft hij internationaal gewerkt aan grote projecten in grote organisaties. Als je, zoals VNO-NCW, een breed ondernemerspubliek wilt aantrekken, dan heeft Coen het juiste profiel.’

De loopbaan van Van Oostrom

Van Oostrom, geboren in het dorp Houten bij Utrecht, studeerde tussen 1989 en 1995 economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens die studie legde hij de basis voor zijn imperium.

Hij werkte voor een kamerverhuurder en kocht – geholpen door de lage rente in die periode – zijn eerste pand. Aan het eind van zijn studie had Van Oostrom om en nabij veertig huizen.

Eenmaal afgestudeerd, werkte hij kortstondig voor het bouwbedrijf Wilma. In 1997 begon hij voor zichzelf en richtte hij OVG Real Estate op. Bij opvolger EDGE Technologies legt hij nu al zijn taken neer.

Van Oostrom was daar al even geen CEO meer, maar executive chairman – een voorzitter met enige afstand tot de dagelijkse gang van zaken.

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Rotterdam, zette in 2024 276 miljoen euro om. De nettowinst bedroeg ruim 15 miljoen. Het aantal vaste medewerkers ligt iets boven de honderd.

‘Coen is rustig, bedachtzaam en intelligent’

Om zijn internationale groeiambities mogelijk te maken, verkocht Van Oostrom in 2022 een minderheidsbelang aan de Australische vermogensbeheerder Macquarie Asset Management.

Hoe groot dat belang is en hoeveel hij daarvoor kreeg, is niet bekendgemaakt. In de laatste Quote 500 staat hij op plek 164 met een geschat vermogen van 385 miljoen euro.

‘Hij is een concurrent,’ zegt Maarten de Gruyter (50), directeur van vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter en EW-columnist.

Lachend: ‘Beter gezegd: was.’ De Gruyter heeft ook een wekelijks radioprogramma bij BNR Nieuwsradio, waar Van Oostrom geregeld te gast is. ‘Coen is niet per se heel open, maar wel prettig in de omgang. Rustig, bedachtzaam, intelligent. Hij is een redelijk goede luisteraar. Niet iemand die alleen zendt.’

Visser – van Bouwend Nederland en net als Van Oostrom prominent VVD’er – wil benadrukken dat de nieuwe VNO-NCW-voorzitter niet uit zijn koker komt. ‘Het is een gezamenlijke zoektocht geweest. Waarin heel veel mensen zijn overwogen en besproken, en ook met veel mensen is gesproken. Ik kende hem niet persoonlijk. Ik had veel over hem gehoord en gelezen in interviews, dat wel.’

Geen traditionele vastgoedman

Dat gebeurde al in de periode (2010-2013) dat Visser wethouder was in Almere en vastgoedontwikkeling in zijn portefeuille had. ‘Hij viel me op, omdat hij anders naar zaken keek. Coen had een toekomstgerichte visie. Hij wilde het beter doen. Niet de traditionele vastgoedman zijn, die naar stenen kijkt en bedenkt hoe hij daar zo veel mogelijk euro’s uit kan halen.

‘Hij keek naar de totale waardeketen en wat je daar als ontwikkelaar aan toevoegt. Dat wordt nu brede welvaart genoemd. Coen was daar al vroeg mee bezig.’

De Gruyter noemt Van Oostrom een visionair. ‘Hij voelt marktontwikkelingen heel goed aan en weet wat klanten, de huurders, willen. Ruim twintig jaar terug was hij de eerste die duurzame gebouwen ontwikkelde. Later was hij de eerste die met technologie en slimme gebouwen begon.

‘Dat is ook een marketingverhaal. Coen claimt dat ook echt. Hij weet zichzelf goed te verkopen. Maar hij doet het wel en geniet daarom veel respect binnen de vastgoedsector.’

Donatie van 50.000 euro aan de VVD

In 2012 schreef Van Oostrom mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD. Vorig jaar doneerde hij 50.000 euro aan de partij.

Binnen de VVD had hij, voor zover bekend, geen bestuursfuncties, en ook niet bij regionale afdelingen van VNO-NCW of in zijn branche. Van Oostrom is wel bestuurder bij Stichting Erasmus Trustfonds, dat geld bijeenbrengt voor de universiteit waar hij studeerde.

Van Oostrom bezoekt elk jaar het World Economic Forum (WEF) in Davos. Sinds 2011 is hij ook voor het WEF actief.

Hij is lid van de stuurgroep Net Zero Carbon Cities (klimaatneutrale steden) en van de CEO Action Group for the European Green Deal, waarin ook CEO’s van grote multinationals als Unilever en Nestlé zitten.

Van Oostrom schuwt de politiek niet

Enige ijdelheid is hem niet vreemd, aldus De Gruyter. ‘Coen schurkt al een tijdje tegen de politiek aan. Het had me niet verbaasd als hij minister of staatssecretaris was geworden. Als de VVD Volkshuisvesting had gekregen, was hij misschien wel naar voren geschoven.

‘VNO-NCW speelt een belangrijke rol in de internationale handel, het organiseert handelsmissies. Coen mag het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland vertegenwoordigen. Dat vindt hij leuk en het ligt hem ook.

‘Als je zo’n functie ambieert, moet je een beetje ijdel zijn – ook als je een eigen radioprogramma hebt, trouwens. Dat is niet negatief. Coen is zeker van zichzelf, eigengereid en daadkrachtig. Ook als VNO-NCW-voorzitter moet je af en toe kunnen zeggen: “Genoeg gepraat, we gaan die kant op.” Dat is de kracht van de ondernemer in die functie.’

Of hij kan polderen, moet blijken

Zelf zegt Van Oostrom in het persbericht van VNO-NCW over zijn benoeming: ‘Ik ben ontzettend trots dat ik het vertrouwen van het bestuur heb gekregen voor deze eervolle functie. Nederland schuift al te lang belangrijke vraagstukken voor zich uit.’

De Gruyter: ‘Het is in hem te prijzen dat hij vanuit het ondernemerschap een dergelijke maatschappelijke functie aanvaard. Dat zouden meer mensen moeten doen.’

Of hij kan polderen, moet blijken. Visser: ‘Hij zal als voorzitter bruggen moeten bouwen tussen twee werelden. Ik gebruik het woord “polderen” niet, ik heb het liever over publiek-private verhoudingen. Als je ziet hoe de politiek en het bedrijfsleven de laatste jaren tegenover elkaar zijn komen te staan, elkaar niet begrijpen, dan is dat zorgelijk.

‘Voor de meeste ondernemers is het stadhuis of Den Haag, laat staan Brussel, heel ver weg. Daar kom je pas als je ergens last van hebt. Coen komt niet uit het Haagse, niet uit de polder, maar hij heeft met zijn bedrijf bewezen dat hij in die wereld prima kan opereren. Hij kan die bruggen bouwen.’

‘Coen is onbevangen en heeft een heel frisse blik’

Visser noemt Van Oostrom ook onbevangen. ‘Tijdens gesprekken die we met hem hadden, stelde hij vragen als “waarom gaat dat zo?” of “kan het niet anders?” Hij heeft een heel frisse blik.’

Van Oostrom past in een nieuwe werkelijkheid. De minderheidscoalitie moet onderhandelen, de Tweede Kamer is ververst, de vakbonden FNV en CNV krijgen nieuwe voorzitters.

Visser: ‘Als informateur zei Rianne Letschert dat een nieuwe politieke cultuur noodzakelijk is. Wat mij betreft geldt dat niet alleen voor de politiek, maar voor iedereen. Dit is een kans. Als iedereen onbevangen, energiek en met begrip voor elkaar aan de slag gaat, kunnen we die nieuwe cultuur bereiken.’

Hij kijkt uit naar de eerste optredens van Van Oostrom. De vastgoedmarkt wist hij te vernieuwen. Visser: ‘Ik vind het spannend, in de goede zin van het woord.’