CEO Nancy McKinstry: afscheid bij Wolters Kluwer overschaduwd door dramatische koersval

Op 25 februari presenteert Nancy McKinstry voor het laatst de jaarcijfers van Wolters Kluwer. Haar laatste jaar als CEO, een rol die ze 23 jaar vervulde, werd een sof. Beleggers verloren het vertrouwen in de informatieleverancier.

Medelijden is niet nodig, maar de dramatische daling van de beurskoers van Wolters Kluwer hakt er bij de op 1 maart vertrekkende CEO Nancy McKinstry financieel behoorlijk in.

Eind 2024 had ze, blijkt uit het jaarverslag, 427.202 aandelen in het bedrijf, voor het overgrote deel gekregen via bonusregelingen. Die waren op dat moment samen bijna 69 miljoen euro waard. De slotkoers op de beurs dat jaar was 161 euro.

In februari 2025 maakte McKinstry bekend dat ze dit jaar met pensioen zou gaan. Ze is nu 67 en sinds 2003 CEO van de leverancier van zakelijke informatie.

Beleggers reageerden negatief op dat nieuws. De beurskoers begon te dalen en dat kwam niet meer goed. Op 18 februari jongstleden lag de slotkoers iets boven 62 euro.

Het verlies is (op papier) 40 miljoen euro

McKinstry kreeg er in 2025 nog ruim 33.000 aandelen bij. Volgens de laatste melding in het register bestuurders en commissarissen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had ze op 1 september van dat jaar 460.412 aandelen Wolters Kluwer.

Met de slotkoers van 62 euro waren die aandelen samen, afgerond, 29 miljoen euro waard.

Tel uit je verlies: 40 miljoen euro – althans, op papier.

McKinstry hoeft niet te verkopen en mag hopen dat haar opvolger Stacey Caywood het vertrouwen bij beleggers weet te herstellen.

Beleggers vrezen dat AI Wolters Kluwer schaadt

Misschien kunnen de jaarcijfers van Wolters Kluwer over 2025 voor een kleine opleving zorgen. McKinstry zal die op 25 februari aanstaande voor de laatste keer presenteren.

Concurrent RELX publiceerde die cijfers medio februari. Net als Wolters Kluwer heeft dat Britse concern te maken met beleggers die vrezen dat AI-bedrijven de resultaten aantasten.

Ook van RELX daalde de beurskoers – zij het minder hard. Meteen na de presentatie van de prima jaarcijfers steeg de koers even. Die opleving hield echter nog geen dag stand.

Het wantrouwen van beleggers is vreemd. Juist mede door AI-toepassingen kon RELX die mooie cijfers laten zien.

McKinstry’s afscheid zal pijn doen

Bij Wolters Kluwer zal dat niet anders zijn. Onder McKinstry werd het bedrijf een winstmachine en zo betrouwbaar als een klok. Over 2024 bedroeg de omzet 5,9 miljard euro en de nettowinst 1,1 miljard.

Lang kon McKinstry niet stuk bij aandeelhouders. Toen ze in september 2003 aantrad als CEO, schommelde de beurskoers rond 12 euro. Daags voordat ze haar pensioen aankondigde, was die 172 euro.

Dit afscheid zal haar pijn doen, niet alleen financieel.

Amerikaanse jeugd op op het platteland

McKinstry werd geboren in Portland, Connecticut. ‘Ik had een echte plattelandsjeugd,’ vertelde ze aan EW in 2019. ‘Het was een geweldige omgeving, ik speelde met de kinderen uit de buurt in de bossen, we klommen in bomen, gingen op onderzoek uit in de natuur. Ik was de jongste van vier kinderen, het was een stadje waar iedereen elkaar kende.’

Van haar moeder, onderwijzeres, kreeg ze de liefde mee voor lezen. Haar favoriete kinderboek The Little Engine That Could gaat over een locomotiefje dat meer kan dan het denkt.

‘Als kind al deed ik graag dingen die moeilijk waren. Ik hield van een uitdaging en dat boekje bevat een levensles: je kunt jezelf doelen stellen en het geeft heel veel voldoening als je die haalt.’

Het Financieele Dagblad zou haar later, in 2021, omschrijven als ‘de kleine locomotief van Wolters Kluwer’, met ‘een grote toewijding en discipline’ en ‘planmatig en next level hardwerkend’.

McKinstry sinds 2000 bij Wolters Kluwer

Ze studeerde economie aan The University of Rhode Island, niet ver van haar geboortestreek. Daarna ging ze eerst aan de slag bij een telecombedrijf en later bij adviesbureau Booz Allen Hamilton. In die periode deed ze een vervolgstudie financiën en marketing aan de Columbia Business School in New York.

Bij Booz Allen Hamilton was het Amerikaanse CCH één van haar klanten. Begin jaren negentig maakte ze de overstap naar deze uitgever van belasting- en boekhoudinformatie.

CCH werd in 1995 voor, omgerekend, bijna 2 miljard euro overgenomen door Wolters Kluwer.

McKinstry was toen net CEO geworden van SCP Communications, een uitgever van medische informatie.

In 2000 ging ze in op het aanbod van Wolters Kluwer om de Noord-Amerikaanse tak van het bedrijf te leiden. Een jaar later werd ze ook lid van de raad van bestuur en weer twee jaar later CEO.

Wennen aan Nederlandse werkcultuur

McKinstry kwam met haar man en twee kinderen naar Nederland. Eerst ging het gezin in Wassenaar wonen, later in Amsterdam, waar toen nog het hoofdkantoor van Wolters Kluwer stond. In 2008 verkaste het bedrijf naar Alphen aan den Rijn.

Over de Nederlandse werkcultuur zei ze in 2009 in The New York Times: ‘Je ziet dat mensen vroeg in het proces gehoord willen worden.’

Daarmee moest ze leren omgaan. ‘Als je die tijd niet investeert, krijg je zoveel weerstand dat je het einde nooit haalt.’

Wolters Kluwer stond er in 2003 slecht voor. In de jaren ervoor was er te veel betaald voor allerlei overnames, in de nog vooral papieren producten werd nauwelijks geïnvesteerd en door tegenvallende resultaten moest het bedrijf op de beurs geregeld winstwaarschuwingen afgeven.

Onder McKinstry weer investeren

Over 2003 boekte Wolters Kluwer een omzet van 3,4 miljard euro en werd er een verlies geleden van 69 miljoen euro. McKinstry begon in september van dat jaar met schoon schip maken. Ze waardeerde een aantal overgenomen bedrijven af, verkocht onderdelen en zette een reorganisatie in gang.

Het aantal voltijdsmedewerkers nam in een jaar tijd af van 19.540 naar 18.270 eind 2004. Dat jaar daalde de omzet weliswaar licht naar 3,3 miljard, maar er werd wel een nettowinst gemaakt: 135 miljoen.

Zelf zei McKinsey daarover in EW in 2019: ‘Ik kende het bedrijf al, dus ik zag dat we snel met een strategie moesten komen die ons op het pad van print naar digitaal zou zetten. We moesten vernieuwen. Dat hadden we niet zo veel gedaan, we kochten vooral bedrijven.

‘We stelden ons ten doel om 8 tot 10 procent van onze inkomsten terug te investeren in eigen producten. Als je me vraagt wat de belangrijkste beslissing was, dan is het die. Zo is er organische groei ontstaan in het bedrijf. En we hebben ons personeelsbestand vernieuwd tot een groep die technologisch hooggeschoold is.’

Over haar beloning was geregeld ophef

Na 2004 bleef het crescendo gaan met Wolters Kluwer – operationeel, geen winstwaarschuwingen meer en een doorgaans stijgende beurskoers. Met maar iets meer voltijdsmedewerkers (21.056) zette het bedrijf in 2024 2,6 miljard euro meer om dan in 2004, het eerste volledige jaar van CEO McKinstry.

Niemand betwist het succes van de Amerikaanse. Wel was er geregeld ophef over haar beloning. Wolters Kluwer is in omzet veel kleiner en ook niet ingewikkelder om te leiden dan bijvoorbeeld Ahold Delhaize, Shell en Unilever, maar McKinstry versloeg de CEO’s van die bedrijven dik als het om beloning ging.

Volgens de jaarlijkse onderzoeken van de Volkskrant naar de topsalarissen in het bedrijfsleven bedroeg de totale bezoldiging van McKinstry in de jaren 2021 tot en met 2024 achtereenvolgens 15,7 miljoen, 15,8 miljoen, 15, 6 miljoen en 12,8 miljoen euro. Ze stond er steevast mee in de top-10 van bestbetaalde CEO’s.

Passeert McKinstry grens van 200 miljoen aan inkomsten?

Als gezegd: medelijden met McKinstry is niet nodig. Ze heeft al jaren een vast salaris van 1,5 miljoen euro en een ongeveer even hoge contante bonus. Naar schatting ontving ze tijdens haar hele bewind als CEO zo’n 40 miljoen euro aan salarissen en cashbonussen.

De waarde van de aandelen die ze nu nog bezit mag dan fors zijn gedaald, in het verleden wist ze flink te cashen met de verkoop van aandelen. Sinds 2006 haalde ze daarmee 120 miljoen euro op, berekende zakenblad Quote vorig jaar, kort na de bekendmaking van haar vertrek.

Mocht de beurskoers weer aantrekken en McKinstry verkoopt haar aandelen, dan passeert ze met haar inkomsten waarschijnlijk de grens van 200 miljoen euro.

Beloningsbeleid ‘te weinig uitdagend’

Niet alleen vakbonden ageerden tegen het beloningsbeleid van Wolters Kluwer. Ook clubs als de VEB (particuliere beleggers) en Eumedion (instituten) hadden er kritiek op. Het beleid was ‘te weinig uitdagend’.

In 2020 stemden aandeelhouders een nieuw beloningsbeleid in eerste instantie zelfs weg. De VEB vond dat Wolters Kluwer zich met de plannen teveel spiegelde aan Amerikaanse bedrijven, in plaats van aan Europese.

Veel Amerikanen in top Wolters Kluwer

Wolters Kluwer pareerde de kritiek altijd zo: we zijn een Amerikaans bedrijf en moeten onze veelal Amerikaanse topmanagers Amerikaans belonen. Dat klopt, als het om de activiteiten en de managers gaat.

De Noord-Amerikaanse tak, waarvan McKinstry rond de eeuwwisseling de baas was, zette in 2024 3,8 miljard euro om, 65 procent van het totaal. En naast McKinstry en haar opvolger Caywood zijn er meer Amerikanen actief in de top van het bedrijf.

Alleen staat het hoofdkantoor niet in Manhattan, New York, maar in Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland.