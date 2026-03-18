Ondernemer achter nieuw treinbedrijf GoVolta: ‘Niet de illusie dat het makkelijk zou worden’

Voor het eerst vertrekt er een internationale dagtrein van de nieuwe aanbieder GoVolta. Een mijlpaal, zegt Hessel Winkelman (34), ondernemer en mede-oprichter van het treinbedrijf uit Breda. Het was namelijk niet eenvoudig om de eerste trein daadwerkelijk te laten rijden.

Na de laatste testritten vertrekt de GoVolta-trein donderdag om half negen ’s ochtends uit Amsterdam naar Berlijn. ‘Al ruim vier jaar werken we hier naartoe. Alles klopt op papier, nu moeten we zien of het in de praktijk ook werkt,’ zegt Winkelman, die GoVolta oprichtte met zijn compagnon Maarten Bastian.

Goedkoper treinkaartje

Met de nieuwe treindienst hoopt Winkelman reizigers een goed en vooral betaalbaar alternatief te bieden. ‘Momenteel rijden er al zes treinen per dag van andere aanbieders tussen Amsterdam en Berlijn.

‘Die treinkaartjes zijn alleen zo duur, dat sommige mensen toch maar de auto of het vliegtuig pakken.’

Een GoVolta-kaartje koop je vanaf 10 euro voor een enkele reis, en moet minstens 50 procent goedkoper zijn dan die van de gevestigde aanbieders.

Bij NS International geldt voor dit traject een vanafprijs van 38 euro. De reis duurt wel iets langer, omdat GoVolta met ouder materieel rijdt. ‘We zijn nadrukkelijk geen hogesnelheidstrein.’

Moeilijk financiering vinden

GoVolta is daarmee de eerste Nederlandse partij die een internationale dagtrein laat rijden. Eerder kwam de nachttrein van European Sleeper op de markt. En ook Winkelman en Bastian hadden van 2020 tot 2025 een nachttreindienst: GreenCityTrip.

Maar een internationale dagtrein, dat heeft een private partij nog niet eerder geprobeerd. ‘Daarom hadden we niet de illusie dat het makkelijk zou zijn,’ zegt Winkelman.

Het kopen van rijtuigen kost bijvoorbeeld veel geld, en dus wilden Winkelman en Bastian investeerders aantrekken. Van banken tot private equity: in totaal spraken de ondernemers met meer dan tachtig potentiële investeerders. Geen van hen durfde in te stappen.

‘Partijen slaan wel aan op het idee. Het is een duurzame en nobele gedachte om meer mensen met de trein te laten reizen. Ook zagen ze weinig commerciële of operationele bezwaren. Het probleem is dat er geen referentiekader is. Investeerders weten niet wat ze moeten verwachten, want dit is nog niet eerder gedaan. Daarom kijken ze de kat uit de boom,’ zegt Winkelman.

Opbieden tegen staatsbedrijven

Om te bewijzen dat het lukt, besloten Winkelman en Bastian daarom de eerste treinstellen uit eigen middelen te financieren. Het was nog een hele klus om die eerste trein – uit 1989 – te vinden en te kopen.

Een paar keer moest GoVolta opbieden tegen staatsbedrijven uit andere Europese landen. ‘Dan vis je sowieso achter het net, als private en ook nog startende ondernemer. Verkopers gaan liever in zee met een staatsbedrijf, daarvan weten ze zeker dat die betaalt.’ Uiteindelijk kocht GoVolta de treinstellen van de Belgische Spoorwegen.

Welke rol speelt NS bij Govolta?

Het is volgens Winkelman eindelijk zo ver dat treinkaartjes goedkoper worden. Nu zouden de kaartjes van GoVolta ook nog makkelijk verkrijgbaar moeten worden via NS International, zegt Winkelman.

Samen met de ondernemers achter European Sleeper, probeert GoVolta voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse Spoorwegen ook de kaartjes van private partijen gaan aanbieden.

‘Als mensen een treinkaartje willen kopen, gaan ze automatisch naar NS. Daarnaast is het platform van NS gebouwd met belastinggeld, dus NS zou dit moeten faciliteren.’ Toch doet NS dat volgens Winkelman vooralsnog niet. ‘Voor het eerst in jaren zijn er andere aanbieders op het spoor, de Nederlandse Spoorwegen weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan.’

Het contact met de Belgische Spoorwegen verloopt een stuk soepeler, zegt de ondernemer. ‘De Belgische Spoorwegen gebruiken een identiek systeem.

‘Zij verkopen de kaartjes van European Sleeper wél, binnen twee dagen was het geregeld. En als wij op Parijs gaan rijden, gaan ze ook onze kaartjes verkopen.’

Boordrestaurant nog niet klaar

GoVolta begint met twee lijnen, eentje naar Berlijn en de andere naar Hamburg, die drie keer per week gaan rijden. Vanaf de zomer moeten de treinen dagelijks gaan rijden.

Eind dit jaar wil GoVolta ook een lijn naar Parijs introduceren. Daarvoor wil het bedrijf dertig extra rijtuigen van de Belgische Spoorwegen aanschaffen. Winkelman heeft er al een optie op. Maar om de aankoop daadwerkelijk te kunnen doen, heeft GoVolta investeerders nodig. ‘Daarom willen we nu laten zien dat er vraag is naar onze dienst en dat de treinen rijden.’

De eerste treinrit is in elk geval volledig uitverkocht. Winkelman reist donderdag zelf ook mee naar Berlijn, en daarna meteen terug. ‘In totaal zit ik 16 uur in de trein, dat wordt wel een lange dag.’ Een voedselpakketje gaat mee, want het boordrestaurant is nog niet klaar. ‘Maar over een paar maanden moeten reizigers ook een ontbijtje of driegangendiner bij ons kunnen boeken.’