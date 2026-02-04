Extra podcastaflevering: Het vreemde openingsbod van de minderheidscoalitie

Het coalitieakkoord ligt er, en terwijl de kamer druk debatteert over wat ze hiermee moeten, nam het team van Droom en Daad een bonusaflevering op. Wat maken hoogleraar economie Bas Jacobs en Esther van Rijswijk van dit akkoord en bijbehorende de begroting?

Coen Teulings staat hen bij in die analyse. Teulings is hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef met Martijn Huysmans The Microeconomics of Market Failures and Institutions. Als oud-directeur van het Centraal Planbureau weet hij precies hoe een rijksbegroting in elkaar zit.