Is SpaceX daadwerkelijk 1,75 biljoen waard – en wat krijgen beleggers daarvoor?

Op vrijdag 12 juni gaat SpaceX naar de beurs. Wat kopen beleggers precies, waar verdient het bedrijf zijn geld mee en waarop rust die waardering van 1.750 miljard dollar?

1. Wat zit er in SpaceX? Dit koop je als belegger bij de SpaceX-beursgang

Wie een aandeel SpaceX koopt, investeert niet alleen in raketten. Het bedrijf bestaat uit drie grote activiteiten: ruimtevaart, satellietinternet en kunstmatige intelligentie.

Ruimtevaart is in werkelijkheid de infrastructuurdivisie van het concern. SpaceX ontwikkelt en exploiteert raketten en ruimtevaartuigen die nodig zijn om vracht, satellieten en mensen in de ruimte te brengen. Die infrastructuur vormt de basis voor andere activiteiten van het bedrijf.

De tweede tak is netwerk, vooral bekend via het satellietnetwerk Starlink. Dat internet levert aan miljoenen klanten wereldwijd, tot aan de meest afgelegen gebieden. Daarmee is het uitgegroeid tot een serieuze concurrent van traditionele telecombedrijven en een van de belangrijkste winstbronnen van het SpaceX.

De derde tak is AI. Die ontstond nadat Elon Musk begin 2026 zijn AI-bedrijf xAI onderbracht bij SpaceX. Daardoor investeren beleggers niet alleen in ruimtevaart maar ook in de kunstmatige intelligentie, via Grok, de chatbot van xAI, en aan X, het omstreden socialemediaplatform dat vroeger Twitter heette.

Een aandeel SpaceX is dus eigenlijk een combinatie van drie bedrijven onder één dak: een raketbouwer, een satellietinternetbedrijf en een AI-speler. Juist die combinatie maakt de beursgang bijzonder, maar ook moeilijker te waarderen voor beleggers.

2. Waar verdient SpaceX zijn geld mee?

De belangrijkste inkomstenbron is Starlink. Satellietinternet levert maandelijkse abonnementsgelden op van miljoenen klanten. Anders dan bij raketlanceringen gaat het om terugkerende inkomsten, vergelijkbaar met een telecombedrijf.

Volgens SpaceXis de netwerkdivisie momenteel verreweg de meest winstgevende tak van het concern.

Ook de ruimtevaartactiviteiten leveren geld op. SpaceX lanceert satellieten voor commerciële klanten en voert missies uit voor onder meer NASA en het Amerikaanse ministerie van Defensie. Deze activiteiten zijn winstgevend, maar vereisen grote investeringen in raketten, lanceerinstallaties en personeel.

Heel anders ligt dat bij de AI-divisie. Die draaide in het eerste kwartaal van 2026 diep in de rode cijfers.

Volgens het beursdocumenten van SpaceX genereerde de AI-divisie in het eerste kwartaal van 2026 minder dan 1 miljard dollar omzet, terwijl de uitgaven meer dan 3 miljard dollar bedroegen. Daarnaast investeerde het bedrijf in dat kwartaal 7,7 miljard dollar in AI-infrastructuur en datacenters.

Voor beleggers is AI daarom voorlopig vooral een investering in toekomstige groei, niet in huidige winst.

Ook Starship, de raket waarmee Musk ooit mensen naar Mars wil brengen, levert voorlopig nauwelijks inkomsten op. Het project bevindt zich nog grotendeels in de ontwikkelingsfase.



3. Waarom heeft SpaceX dan xAI en X overgenomen?

Dat is een van de opvallendste onderdelen van de beursgang. Tot begin 2026 waren xAI, de maker van chatbot Grok, en X, het voormalige Twitter, nog aparte bedrijven van Elon Musk. Kort voor de beursgang werden ze ondergebracht bij SpaceX.

Volgens SpaceX versterken de verschillende activiteiten elkaar. Starlink levert wereldwijd internet, X beschikt over honderden miljoenen gebruikers en enorme hoeveelheden data, terwijl xAI die gegevens kan gebruiken om AI-modellen zoals Grok te ontwikkelen.

Samen zouden ze een technologisch ecosysteem vormen waarin ruimtevaart, connectiviteit en kunstmatige intelligentie elkaar versterken.

De overname heeft nog een belangrijk effect. SpaceX kan zich sindsdien niet alleen presenteren als een ruimtevaartbedrijf, maar ook als een AI-bedrijf. Dat is relevant, omdat AI momenteel tot de populairste thema’s op de beurs behoort.

Voor beleggers draait SpaceX daardoor niet meer alleen om raketten en satellieten, maar ook om de vraag of Grok en andere AI-toepassingen kunnen uitgroeien tot een succesvolle onderneming.

De overname maakt de onderneming daardoor ook ingewikkelder. Wie een aandeel SpaceX koopt, investeert niet alleen in raketten en satellieten, maar ook in een verlieslatende AI-divisie en het socialemediaplatform X.

4. Waarom is dit bedrijf dan in hemelsnaam 1,75 biljoen dollar waard?

Met een beoogde beurswaarde van ongeveer 1.75 biljoen dollar zou het bedrijf ruim drie keer zoveel waard zijn als de Nederlandse economie in een heel jaar produceert. Voor een verlieslatend bedrijf is dat opvallend hoog.

SpaceX verdedigt die waardering niet met de resultaten van vandaag, maar met de omvang van de markten waarop het actief wil zijn. In de beursdocumenten schat het concern die zogenoemde ‘total addressable market’ op 28,5 biljoen dollar. De beurswaarde komt daarmee neer op ongeveer 7 procent van die volledige potentiële markt.

SpaceX legt uit dat het een uitzonderlijke positie heeft in een markt waar weinig concurrenten actief zijn: de ruimte.

Het bedrijf beschikt over eigen raketten, lanceerplatforms, satellieten en communicatienetwerken. Volgens SpaceX vormt die infrastructuur de basis voor nieuwe activiteiten die in de toekomst veel groter kunnen worden dan de huidige ruimtevaartsector.

Dat verklaart ook waarom de waardering zoveel discussie oproept. Starlink verdient geld, maar AI draait nog verlies en veel projecten bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Bovendien verloor SpaceX als geheel in 2025 bijna 5 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2026 liep het nettoverlies verder op tot ongeveer $4,3 miljard dollar.

Een belangrijk deel van de beurswaarde is daarom gebaseerd op verwachtingen over toekomstige groei. Wie de waardering van SpaceX wil rechtvaardigen, moet dus geloven dat veel van die plannen daadwerkelijk gaan slagen.

5. Wat moet er gebeuren om die waardering waar te maken?

Om een beurswaarde van 1,75 biljoen dollar te rechtvaardigen, moet SpaceX veel meer worden dan het bedrijf dat het vandaag is.

Starlink zal moeten blijven groeien. Het satellietnetwerk is nu al de belangrijkste winstbron van het concern, maar de waardering gaat ervan uit dat het wereldwijd nog veel meer klanten aantrekt en verder doordringt in markten die nu worden gedomineerd door traditionele telecombedrijven.

Ook de AI-divisie moet zich bewijzen. xAI, Grok en X kosten momenteel miljarden dollars per jaar. Uiteindelijk zullen deze activiteiten moeten uitgroeien tot een winstgevend AI-bedrijf dat kan concurreren met spelers als OpenAI, Google en Anthropic.

Daarnaast rekent SpaceX op nieuwe projecten die nog grotendeels op de tekentafel staan. In de beursdocumenten noemt het bedrijf onder meer Starcloud: enorme datacenters in de ruimte die AI-modellen moeten laten draaien op zonne-energie. Dat zou een geheel nieuwe markt moeten creëren.

Ten slotte moet ook Starship slagen. Die raket moet lanceringen veel goedkoper maken en de basis vormen voor toekomstige activiteiten in de ruimte.

Kortom: om de huidige waardering waar te maken, moet vrijwel elk groot groeiplan van SpaceX de komende jaren daadwerkelijk slagen.







