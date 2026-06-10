Salderingsregeling zonnepanelen verdwijnt in 2027, maar deze elektrische auto’s redden uw portemonnee

De salderingsregeling voor zonnepanelen verdwijnt op 1 januari 2027. Daardoor wordt het belangrijker om zelfopgewekte zonnestroom op te slaan. Tegelijk dient zich vanuit de autobranche een nieuwe techniek aan: bidirectioneel laden.

Daarbij kan een elektrische auto niet alleen stroom opnemen, maar ook terugleveren. Aan een huis of zelfs aan het elektriciteitsnet.

Voorstanders zien de elektrische auto daarom als een rijdende thuisbatterij, die niet alleen geld kan besparen, maar mogelijk ook geld kan opleveren.

Hoe werkt dat precies? Negen vragen.

1. Hoe werkt bidirectioneel laden?

Bij bidirectioneel laden, dus laden in twee richtingen, kan een elektrische auto behalve opnemen ook stroom terugleveren. De accu van de auto fungeert daarmee tijdelijk als energieopslag voor een huis of het elektriciteitsnet.

Deze techniek wordt ook wel Vehicle-to-Grid (V2G) genoemd. Het maakt de auto onderdeel van het energiesysteem.

2. Hoe werkt Vehicle-to-Grid? En wat is het?

V2G betekent letterlijk dat een voertuig stroom kan terugleveren aan het elektriciteitsnet. De auto laadt op wanneer stroom goedkoop of volop beschikbaar is, en kan die energie later weer afgeven als de vraag groter is.

Daardoor kan een elektrische auto fungeren als een grote mobiele batterij.

3. Hoe kan ik geld verdienen met mijn elektrische auto?

Voor sommige elektrische auto’s is het inmiddels mogelijk om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dat gebeurt met bidirectioneel laden.

Huishoudens kunnen daardoor profiteren van prijsverschillen op de energiemarkt en in de toekomst mogelijk ook vergoedingen ontvangen voor het ondersteunen van het elektriciteitsnet.

Daarnaast kunnen bezitters van elektrische auto’s onder voorwaarden inkomsten ontvangen via emissiereductie-eenheden. Dat zijn certificaten die aantonen dat uitstoot is vermeden doordat elektrisch wordt gereden in plaats van op fossiele brandstoffen.

Wat zijn emissiereductie-eenheden? Wie een elektrische auto thuis oplaadt, kan in aanmerking komen voor een vergoeding via zogenoemde emissiereductie-eenheden (ERE’s). Deze certificaten vertegenwoordigen de CO 2 -uitstoot die wordt vermeden door elektrisch te rijden in plaats van op fossiele brandstoffen. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen de laadgegevens van elektrische auto’s en verkopen de certificaten aan partijen die hun uitstoot moeten compenseren of verduurzamen. Voor automobilisten levert dat vaak tientallen tot honderden euro’s per jaar op, afhankelijk van het aantal gereden kilometers en de regeling waaraan zij deelnemen.

4. Welke auto’s bieden bidirectioneel laden?

Een beperkt aantal autofabrikanten biedt inmiddels modellen aan die geschikt zijn voor bidirectionele toepassingen.

Renault geldt momenteel als een voorloper in Europa. De nieuwe Renault 5 E-Tech beschikt sinds november 2025 over een V2G-boordlader. Ook de Renault 4 heeft inmiddels deze technologie. Later worden volgens Renault ook de Twingo, de Mégane en de Scénic ervan voorzien.

In Utrecht werkt Renault samen met We Drive Solar, een aanbieder van laadpalen en een van de weinige partijen in Nederland met bidirectioneel laden in het assortiment, aan een van de grootste Europese praktijkprojecten voor deze laadvorm. Volgens de initiatiefnemers moeten eind dit jaar meer dan duizend voertuigen stroom kunnen terugleveren aan het net.

Steeds meer automerken omarmen bidirectioneel laden

Opvallend is dat Nissan al jaren geleden vooropliep met bidirectioneel laden, via de Leaf. Die voorsprong verwaterde toen het CHAdeMO-systeem waarop de technologie draaide gaandeweg uit beeld verdween. Inmiddels zet het merk opnieuw in op V2G, en presenteert dat weer als een belangrijk onderdeel van zijn toekomststrategie.

Volvo rust de EX90 uit voor teruglevering aan huis en het elektriciteitsnet, terwijl zustermerk Polestar vergelijkbare technologie ontwikkelt voor de Polestar 3.

Ook andere merken, waaronder Hyundai en Kia, zetten inmiddels stappen op weg naar teruglevering aan het elektriciteitsnet. De autofabrikanten zijn samen met Vattenfall een Nederlands praktijkproject begonnen waarbij particuliere automobilisten stroom kunnen terugleveren aan het net op momenten van schaarste, en juist kunnen opladen als er een overschot is.

Volgens alle betrokkenen kunnen deelnemers daarmee een aanzienlijk deel van hun energiekosten terugverdienen. Hyundai en Kia boden voorheen vooral Vehicle-to-Load (V2L), waarbij apparaten zoals laptops, elektrische fietsen of koelkasten stroom kunnen krijgen. Met de nieuwe proef wordt voor het eerst ook ingezet op – grootschaliger – teruglevering aan het elektriciteitsnet.

Er zijn meer merken die V2L aanbieden, waaronder Volkswagen, Ford, BYD en MG.

Van Renault tot Tesla: de race om de elektrische thuisbatterij

Het al genoemde We Drive Solar uit Utrecht ziet vooral Renault, Alpine en Dacia als voorlopers. Oprichter Robin Berg (55): ‘Kia, Hyundai, Polestar en Volkswagen zullen de komende jaren volgen, is mijn verwachting.’

Opvallend is dat Tesla, ondanks zijn dominante positie op de markt voor elektrische auto’s en thuisbatterijen, vooralsnog geen grootschalige Vehicle-to-Grid-oplossing in Europa op de markt heeft gebracht.

5. Kan elke elektrische auto stroom terugleveren?

Nee. Een auto moet speciaal daarvoor zijn ontworpen.

Bidirectioneel laden vereist aangepaste hardware en software, en een geschikt batterijsysteem. Veel huidige elektrische auto’s kunnen wel stroom ontvangen, maar nog niet terugsturen.

6. Kan elke laadpaal bidirectioneel laden?

Nee. Naast een geschikte auto is een speciale paal nodig, die elektriciteit in twee richtingen kan verwerken: van het net naar de auto én van de auto terug naar huis of het elektriciteitsnet. Een standaard laadpaal kan dat doorgaans niet.

Op dit moment is het aantal aanbieders van dergelijke laadpalen nog beperkt.

7. Wat verandert er in 2027 met de salderingsregeling voor zonnepanelen?

Vanaf 1 januari 2027 kunnen huishoudens met zonnepanelen hun teruggeleverde stroom niet langer verrekenen met hun eigen verbruik.

Voor teruggeleverde elektriciteit ontvangen zij nog wel een vergoeding van hun energieleverancier, maar die is lager dan het voordeel dat salderen nu oplevert.

Dat maakt het aantrekkelijker om zonnestroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Een elektrische auto kan daarbij belangrijk zijn. Overtollige zonnestroom die overdag wordt opgewekt, is op te slaan in de accu van de auto en later te gebruiken in huis of terug te leveren aan het net.

Voor veel huishoudens kan een elektrische auto daardoor een alternatief vormen voor een thuisbatterij.

‘Dit kan uiteraard vanwege de opslag van zonne-energie in de autobatterij, voor gebruik en teruglevering in de avond,’ zegt Berg van We Drive Solar. ‘Maar ook doordat de overheid overweegt om saldering wel toe te staan met V2G-auto’s. Ook de Tweede Kamer is voorstander hiervan. De reden: deze auto’s kunnen substantieel bijdragen aan het tegengaan van netcongestie, en daar is schreeuwende behoefte aan.’

8. Bidirectioneel laden: hoe kan ik netcongestie verminderen?

Dat is in elk geval de verwachting van veel deskundigen.

Het Nederlandse elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen overbelast doordat de vraag naar stroom groeit en almaar meer huishoudens tegelijk elektriciteit terugleveren. Netbeheerders noemen dit netcongestie.

Bidirectioneel laden kan die druk helpen verminderen, mede door de grote omvang van autobatterijen. In plaats van overtollige zonnestroom direct terug te sturen naar het net, kan die tijdelijk worden opgeslagen in de accu van een elektrische auto. Wanneer de vraag naar elektriciteit later op de dag stijgt, is het mogelijk die energie terug te leveren.

In Utrecht loopt een van de grootste Europese praktijkprojecten met bidirectioneel laden. Renault en WeDriveSolar werken samen aan een netwerk van auto’s die stroom kunnen opslaan en terugleveren.

Netbeheerder Stedin is onderdeel van dat project. ‘Met het project in Utrecht dat wij voor ogen hebben, schatten wij dat ongeveer 50.000 auto’s de lokale netcongestie kunnen oplossen’, zegt Baerte Brey (51), Chief International Officer (CIO) en manager V2G bij Stedin. ‘Wij zien bidirectioneel laden als een belangrijke korte route, om sneller meer flexibiliteit op het net te krijgen.’

Ook energieleverancier Vattenfall ziet kansen. ‘Als grotere groepen elektrische auto’s slim worden aangestuurd, kunnen ze helpen om vraag en aanbod beter in balans te brengen en piekbelasting te verlagen. Daarmee kan bidirectioneel laden op termijn ook bijdragen aan vermindering van de netcongestie,’ zegt Hidde Kuik (39), woordvoerder van Vattenfall.

Volgens Vattenfall maakt het verdwijnen van de salderingsregeling thuisbatterijen, zonnestroomboilers en elektrische auto’s aantrekkelijker als opslag voor zelfopgewekte zonnestroom.

Huishoudens krijgen daardoor een grotere financiële prikkel om opgewekte stroom zelf te gebruiken of op te slaan, in plaats van die terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Bidirectioneel laden is daarvoor een goede methode.

9. Is het na het verlopen van de salderingsregeling voor zonnepanelen nog voordelig om een auto met bidirectioneel laden te kopen?

Voor wie nu een elektrische auto koopt, is de vraag of het verstandig is om extra te betalen voor een model dat bidirectioneel laden ondersteunt.

Volgens Marco Knoot (46), managing director van Renault Group Nederland, kan het interessant zijn om nu al voor een auto te kiezen die deze technologie ondersteunt.

Knoot verwacht dat auto’s waarmee bidirectioneel laden mogelijk is, ‘in de toekomst een hogere restwaarde hebben’. Daarnaast ziet hij praktische voordelen voor huishoudens die te maken krijgen met een overbelast stroomnet.

Tegelijk erkent hij dat bidirectioneel laden voorlopig niet voor iedereen is weggelegd. ‘Je moet wel je eigen laadpunt kunnen installeren om gebruik te maken van de technologie.’ Volgens Knoot is dat in Nederland nog een belangrijke drempel. ‘Niet iedereen heeft een eigen oprit of de mogelijkheid om op het werk te laden.’

Vooral bewoners van appartementen hebben daardoor vaak nog geen toegang tot de technologie. Juist in Nederland woont een aanzienlijk deel van de bevolking in een appartement of woning zonder eigen oprit.

Salderingsregeling 2027: hoe kan het kabinet-Jetten bidirectioneel laden stimuleren?

Volgens Knoot kan het kabinet bidirectioneel laden interessanter maken. ‘Die dubbele energiebelasting: als het kabinet daar een oplossing voor kan vinden, is dat een stimulans.’

Netbeheerder Stedin ziet de dubbele energiebelasting zelfs als de grootste belemmering voor de doorbraak van bidirectioneel laden. ‘Vanaf 2027 moet je energiebelasting betalen. Dat nekt die businesscase helemaal,’ zegt CIO Brey. Volgens hem is het aan de Tweede Kamer om daar verandering in te brengen.

Salderingsregeling en bidirectioneel laden: van niche naar normaal

Toch is Berg van We Drive Solar ervan overtuigd dat de technologie nu al financieel aantrekkelijk is. ‘Op basis van de energieprijzen scheelt het al rond de € 600,- per jaar. Met de netcongestievergoeding erbij kan dat oplopen naar € 1.000,- per jaar.’

Volgens Berg is bidirectioneel laden bovendien geen techniek meer voor een kleine groep pioniers. ‘Absoluut niet. Het past zeker voor de miljoenen huishoudens met zonnepanelen op hun dak.’