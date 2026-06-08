Waarom het zo lastig is om de microchipindustrie naar Europa te krijgen

Hoeveel technologische afhankelijkheid kan Europa zich veroorloven? Met de nieuwe Chips Act probeert de Europese Commissie greep te krijgen op de snel evoluerende microchipindustrie. ‘Elke chip gaat een paar keer de wereld rond voor die in een product terechtkomt.’

Nauwelijks drie jaar nadat de Europese Commissie de Chips Act presenteerde, wordt de strategie bijgestuurd. Met de Chips Act 2.0 wordt de Europese digitale strategie gedeeltelijk herzien. De nieuwe Europese strategie bedoeld om relevant te blijven in de wereldwijde productie van microchips, moet vanaf 2028 van kracht worden.

De eerste Chips Act kwam er in de nasleep van de coronapandemie, toen bleek dat de Europese aanvoerketen bijzonder kwetsbaar was voor verstoringen. Hierin werd onder meer de ambitie uitgesproken om het Europese marktaandeel tegen 2030 te verdubbelen, tot 20 procent van de wereldwijde productie. Met het European Chips Initiative komt de Europese Unie met stimuli om Europese techbedrijven meer te laten innoveren en in Europa te laten produceren.

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen jaren nam het Europese marktaandeel in de chipindustrie nauwelijks toe. Volgens een Europese studie zou dat aandeel tegen 2030 amper 11,7 procent bedragen, veel minder dan de gewenste 20 procent.

Pilotprojecten

Het zijn voorspellingen waar Jo De Boeck, hoofdstrateeg en vicepresident van onderzoekscentrum Imec, niet van opkijkt. Hij volgt de ontwikkelingen in de Europese techindustrie op de voet. ‘In drie jaar tijd kun je natuurlijk geen industriële revolutie voor elkaar krijgen. De eerste Chips Act heeft echt een en ander in gang gezet. Er zijn tal van interessante pilotprojecten, waarin Europese bedrijven de kans krijgen om technologieën te ontwikkelen. Maar het vraagt tijd en volgehouden investeringen om die technologieën ook op industriële schaal uit te bouwen.’

Het Taiwanese TSMC produceert microchips zo snel, kostenefficiënt en op zo’n grote schaal, dat ze eigenlijk onklopbaar zijn Veel heeft te maken met hoe de microchipindustrie de voorbije decennia is geëvolueerd. Waar technologiebedrijven vroeger zelf microchips produceerden, zijn die tegenwoordig geoutsourcet naar gespecialiseerde bedrijven. Het Taiwanese bedrijf TSMC, dat meer dan 90 procent van de meest geavanceerde microchips maakt, produceert voor andere bedrijven. ‘Die microchips worden vooral ontworpen in Amerika,’ zegt De Boeck, ‘TSMC doet alleen de productie. Maar dat doen ze zodanig snel, kostenefficiënt en op een zodanig grote schaal, dat ze eigenlijk onklopbaar zijn.’

Grote investeringsrisico’s

Het productieproces van halfgeleiders is enorm complex. Er wordt geproduceerd in zogenaamde cleanrooms: ultrazuivere werkplekken waar elke vorm van contaminatie wordt uitgesloten. ‘Het is enorm complex om zo’n productieproces op te zetten,’ zegt De Boeck.

‘In de cleanrooms van Imec bouwen we de technologie voor de meest geavanceerde chips, maar we zijn geen chipproducent. Wil je die chips op grote schaal kostenefficiënt produceren, dan vraagt dat industriële expertise, discipline, processen en rigoureuze controles. Dat kun je niet zomaar kopiëren.’

Bovendien is de microchipindustrie moeilijk te voorspellen, waardoor de investeringsrisico’s groot zijn. ‘De geheugenchips doen het vandaag fantastisch, maar dat is niet altijd zo geweest,’ zegt De Boeck.

‘De snelle boom van AI was gedreven door de ontwikkeling van large language models als ChatGPT. Maar in de toekomst zullen die microchips niet alleen in datacentra zitten, maar ook in bijvoorbeeld voertuigen en robots, waarvoor je andere microchips nodig zult hebben. In die dynamiek liggen kansen voor Europa.’

Afhankelijkheden en onzekerheden

De Europese Commissie incasseerde de afgelopen jaren enkele tegenvallers. De Amerikaanse techgigant Intel was aanvankelijk van plan om een nieuwe fabriek te bouwen in het Duitse Maagdenburg, maar zag af van die miljardeninvestering omdat er te veel onzekerheden waren op het vlak van vergunningen en economische rentabiliteit.

Alles moet kloppen voor een bedrijf tientallen miljarden in een nieuwe fabriek investeert, benadrukt De Boeck. ‘Als je energie te duur is en het duurt te lang voordat je aan de nodige vergunningen komt, is het heel moeilijk om bedrijven te overtuigen om in Europa te investeren.’

Elk bedrijf dat een hoogtechnologisch product wil produceren, is altijd deels afhankelijk van Amerikaanse of Europese technologie

Op zich is het geen probleem dat Europa afhankelijk is van producenten uit andere continenten, benadrukt De Boeck. ‘Ongeveer elk hoogtechnologisch product bevat software of onderdelen die gedeeltelijk op een ander continent worden geproduceerd. Elke chip gaat bij wijze van spreken een paar keer de wereld rond, voor die in een product terechtkomt.

‘Een beetje kort door de bocht: elk bedrijf dat een hoogtechnologisch product wil produceren, is altijd deels afhankelijk van Amerikaanse of Europese technologie.’

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De Boeck geeft het voorbeeld van de autoproductie. ‘Bij het produceren van auto’s is de centrale computer tegenwoordig eigenlijk het belangrijkste. Er zijn tal van Europese bedrijven die omgevingssensoren produceren, maar voor dat centrale computergedeelte zijn we afhankelijk van een beperkt aantal Amerikaanse bedrijven.

‘Dat soort afhankelijkheid in kritische sectoren moet geen probleem worden. Voor je gezondheidszorg, je defensie of je telecommunicatie mag je toch echt niet té afhankelijk worden van bedrijven buiten Europa.’