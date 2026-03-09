Waarom stijgen benzineprijzen zo snel bij oorlog – en dalen ze langzaam?

Internationale conflicten zijn voor automobilisten vaak direct merkbaar aan de pomp. Waarom reageren olie- en benzineprijzen zo snel op oorlog? Tien vragen.

1. Waarom wordt tanken zo duur bij grote conflicten?

Bij een conflict stijgen olieprijzen vaak direct, omdat de markt vreest dat de aanvoer kan worden verstoord.

Olie wordt verhandeld op een wereldmarkt. Als er oorlog uitbreekt in een regio waar veel olie wordt geproduceerd – zoals het Midden-Oosten – verwachten handelaren dat productie of transport kan stilvallen. Die verwachting alleen kan al tot hogere prijzen leiden.

De olieprijs wordt bepaald door het zogeheten ‘laatste vat’: het vat dat nodig is om de laatste vraag op de markt te bedienen. Wordt dat vat duurder door schaarste of onzekerheid, dan stijgt de prijs voor alle olie.

Omdat benzine uit ruwe olie wordt gemaakt, werken hogere olieprijzen meestal snel door in de prijs aan de pomp.

2. Hoe werkt de olieprijs eigenlijk?

De olie-industrie bestaat grofweg uit drie delen:

Upstream – het winnen van olie

Midstream – transport en opslag

Downstream – raffinage en verkoop van brandstoffen

Tussen deze schakels opereren energiehandelaren die olie inkopen, opslaan en doorverkopen.

3. Waarom reageren prijzen zo snel?

De prijs ontstaat op internationale handelsmarkten waar voortdurend contracten worden verhandeld. Daardoor reageren olieprijzen snel op geopolitieke gebeurtenissen.

Handelaren kijken niet alleen naar het aanbod van vandaag, maar vooral naar mogelijke toekomstige schaarste.

Als een conflict dreigt in een belangrijke olie-exporterende regio, proberen handelaren olie veilig te stellen. Daardoor stijgt de vraag op de markt.

Zelfs wanneer de fysieke levering nog niet is verstoord, kan die extra vraag de prijs al opdrijven.

4. Wat gebeurt er als bedrijven weinig voorraden hebben?

Bedrijven met lage voorraden zijn gevoeliger voor prijsstijgingen.

Wanneer de markt krapper wordt, moeten zij sneller nieuwe olie inkopen. Als meerdere partijen tegelijk extra voorraad willen opbouwen, kan de vraag plotseling toenemen.

Dat kan de prijs verder opdrijven.

5. Waarom volgen bedrijven elkaar bij prijsverhogingen?

Brandstofprijzen worden sterk beïnvloed door concurrentie tussen raffinaderijen en brandstofverkopers.

Als de kosten voor ruwe olie stijgen, verhogen bedrijven hun prijzen. Concurrenten volgen dat vaak snel, omdat niemand langdurig brandstof wil verkopen tegen een prijs die lager ligt dan de kosten.

Daardoor kunnen prijsstijgingen snel door de markt worden opgepikt.

6. Waarom dalen benzineprijzen vaak langzamer dan ze stijgen?

Dat verschijnsel staat bekend als het ‘raketten-en-veren’-effect: prijzen stijgen snel als een raket, maar dalen zo langzaam als een veertje.

Deels heeft dit te maken met marktmacht. In markten met relatief weinig grote spelers hebben bedrijven soms meer ruimte om prijsverlagingen geleidelijk door te voeren.

Ook voorraadbeheer en vertragingen in de doorberekening van lagere olieprijzen spelen een rol.

7. Wat betekent marktmacht in de brandstofmarkt?

Marktmacht betekent dat bedrijven invloed hebben op prijzen.

In de brandstofketen wordt een groot deel van de markt gedomineerd door een beperkt aantal grote oliebedrijven, raffinaderijen en distributiebedrijven.

Daardoor kan het voorkomen dat prijsdalingen minder snel worden doorgegeven aan consumenten.

8. Welke rol spelen speculanten op de oliemarkt?

Op de oliemarkt handelen ook financiële partijen, zoals hedgefondsen.

Zij kopen en verkopen oliecontracten op basis van verwachtingen over toekomstige prijzen. Bij geopolitieke spanningen kunnen zulke transacties prijsbewegingen versterken.

Hoe groot die invloed is, verschilt per periode.

9. Heeft de overheid invloed op de benzineprijs?

Een groot deel van de prijs aan de pomp bestaat uit belastingen.

In Nederland bestaat de benzineprijs grofweg uit:

Accijnzen

Btw

Kosten voor raffinage en transport

De prijs van ruwe olie

Als de olieprijs stijgt, stijgt daardoor ook de totale prijs die automobilisten betalen.

10. Blijven benzineprijzen hoog zolang een conflict duurt?

Niet per se.

De olieprijs reageert vooral op verwachtingen over schaarste. Als blijkt dat productie en transport grotendeels doorgaan, kan de prijs weer dalen.

Maar zolang onzekerheid blijft bestaan over leveringen, sancties of belangrijke transportroutes – zoals de Straat van Hormuz – kan het prijsniveau hoog blijven.