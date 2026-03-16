‘Als het lang duurt, krijgen we autoloze zondagen,’ zegt olie-expert Aad van Bohemen

De olietekorten door de blokkade van de Straat van Hormuz hebben de grootste impact in arme landen zonder olievoorraden in Azië, zoals Pakistan en Bangladesh.

Pakistan sloot voor twee weken de scholen, waardoor miljoenen scholieren thuiszitten. Maar als de blokkade aanhoudt, zijn ingrijpende maatregelen om de vraag naar olie te verminderen ook in ons deel van de wereld onontkoombaar.

Dat zegt Aad van Bohemen – tot enkele jaren geleden bij het Internationaal Energieagentschap (IEA) verantwoordelijk voor de noodvoorraden olie – deze week in een interview in EW.

‘Denk aan het invoeren van autoloze zondagen en het verlagen van de maximumsnelheid. Elk land heeft een plan op de plank liggen om het olieverbruik met 7 tot 10 procent terug te dringen,’ aldus Van Bohemen in EW. ‘Die plannen worden door het IEA doorgelicht tijdens een landenexamen.’

‘Zuinig zijn op je reserves’

Het IEA besloot vorige week ruim 400 miljoen vaten olie uit de strategische voorraden op de markt te brengen om de nood te lenigen. Als de crisis rond de Straat van Hormuz lang aanhoudt, kan het IEA dit nog een keer doen.

Volgens Van Bohemen is er bepaald geen gebrek aan olie in de wereld: hij schat dat er wereldwijd 8 miljard vaten olie in reserve zijn. Maar omdat ‘je zuinig moet zijn op je reserves,’ zullen er volgens hem dan ook andere maatregelen komen die gericht zijn op vermindering van de vraag.

Zoveel vaten olie komt de wereldmarkt nu tekort

Van Bohemen schat in het interview dat de wereldeconomie op dit moment 13 miljoen vaten olie per dag tekort komt. Weliswaar worden er normaalgesproken zo’n 20 miljoen vaten olie per dag verscheept door de Straat van Hormuz, maar netto is het gemis kleiner.

Zo scheelt het cancelen van duizenden vluchten in het Midden-Oosten dagelijks naar schatting 1 miljoen vaten olie. En door de versoepeling van de anti-Russische sancties kan bijvoorbeeld India 1 miljoen vaten Russische olie extra importeren per dag.

‘Dat moet niet te lang duren’

Door deze en andere effecten en maatregelen ‘mis je per saldo 13 miljoen vaten per dag’, aldus Van Bohemen. ‘Dat is nog steeds ontzettend veel. Dat moet niet te lang duren.’

Overigens denkt hij dat de levering snel weer op gang kan komen als de blokkade eindigt. ‘Er zitten 238 volle tankers vast in de Golf, met in totaal 186 miljoen vaten olie. Als Hormuz opengaat, spuit de olie meteen de markt weer op.’

