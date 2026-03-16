Amsterdams techbedrijf Nebius sluit deal van 23,5 miljard euro met Meta

Het Amsterdamse techbedrijf Nebius heeft een deal gesloten met Meta, moederbedrijf van Facebook en Instagram. Meta gaat de komende vijf jaar 23,5 miljard euro besteden aan AI-infrastructuur van Nebius.

Nebius heeft een eigen AI-cloud en bouwt datacenters. Daarmee biedt de Amsterdamse onderneming rekenkracht en tools die bedrijven nodig hebben voor de bouw, het gebruik en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Vanaf begin 2027 koopt Meta voor meer dan 10 miljard euro aan AI-infrastructuur van Nebius. Ook heeft Meta toegezegd de komende vijf jaar voor nog eens 13 miljard euro aan extra capaciteit in te kopen, bij datacenters die nu gebouwd worden en later beschikbaar komen.

Daarmee is het volgens Bloomberg een van de grootste contracten die Meta ooit heeft gesloten. Eerder sloot het bedrijf al een deal van meer dan 2,5 miljard euro met Nebius. De grootste Amerikaanse techbedrijven verwachten in 2026 samen ongeveer 566 miljard euro te investeren in AI.

Investering van Nvidia

Er was meer nieuws rondom Nebius de afgelopen week. Zo werd bekend dat het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia 1,7 miljard euro investeert in Nebius.

Ook met Nvidia had Nebius al een samenwerking. Nebius heeft de beschikking over de nieuwste en meest geavanceerde Nvidia-chips, die zorgen voor de enorme hoeveelheden ­rekenkracht die nodig is voor AI.

Eerder stak Nvidia samen met een aantal andere investeerders al 700 miljoen euro in Nebius.

Wat doet Nebius

Nebius is een AI-infrastructuurbedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam, opgericht door ondernemer Arkady Volozh, de voormalige medeoprichter van het grootste Russische techbedrijf: Yandex.

Na de Russische invasie van Oekraïne brak Volozh met Rusland en werd Yandex opgesplitst. In 2024 ontstond daaruit Nebius, dat zich volledig richt op infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf ontwikkelt hardware, software en datacenters waarmee bedrijven AI-modellen kunnen trainen en gebruiken. Nebius heeft datacenters in onder meer Finland, IJsland en Frankrijk en bouwt verder uit in Europa en de Verenigde Staten.

Nebius wereldwijd actief in AI-infrastructuur

Dankzij aanzienlijke investeringen en toegang tot geavanceerde chips van Nvidua groeit het bedrijf snel.

Hoewel Nebius formeel een jonge start-up is, beschikt het over miljarden aan startkapitaal en honderden gespecialiseerde engineers.

Het bedrijf wil uitgroeien tot een wereldwijde speler in AI-infrastructuur en positioneert zich als een Europees alternatief voor de technologie van grote Amerikaanse cloudbedrijven. Nebius is genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en heeft daar inmiddels een waarde van ruim 28 miljard dollar.