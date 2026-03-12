Hoge WOZ-waarde: heeft bezwaar maken zin?

De WOZ-waarde 2026 valt bij veel huiseigenaren opnieuw hoger uit. De Waarderingskamer meldt dat deze gemiddeld 10 procent is gestegen in vergelijking met 2025. Plus magazine informeert u over de voor- en nadelen van een hoge beschikking.

In februari en maart versturen veel gemeenten nieuwe WOZ-beschikkingen en met daarin de nieuwe WOZ-waarde van een woning. Nog geen beschikking ontvangen en wilt u niet wachten? Bij het WOZ-Waardeloket is direct de meest actuele WOZ-waarde van uw woning te zien. En die van de buren, want deze gegevens zijn openbaar.

Gemiddeld stijgt de WOZ-waarde met zo’n 10 procent, maar er zijn uitschieters. Zo stijgt de gemiddelde WOZ in het Groningse Pekela met 20,7 procent en in het Overijsselse Hardenberg met 18,3 procent.

Hogere WOZ, meer belasting betalen

Voor bewoners met een gestegen WOZ-waarde, betekent dat hoogstwaarschijnlijk meer belasting betalen, want gemeenten gebruiken deze waarde als grondslag om verschillende belastingen te berekenen.

Een hogere WOZ-waarde leidt daarom vaak tot:

1. Hogere OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. Stijgt de WOZ, dan stijgt meestal ook de OZB-aanslag.

2. Hoger eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij uw inkomen wordt opgeteld in de aangifte inkomstenbelasting. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger dit forfait.

3. Hogere waterschapsbelasting

Ook de waterschapsbelasting is vaak gebaseerd op de WOZ-waarde.

Loont het om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde?

Een lagere WOZ-waarde betekent in de regel, minder belasting betalen. Daarom maken per jaar zo’n 300.000 woningbezitters bezwaar tegen deze beschikking bij de gemeente.

Een paar jaar geleden werd er nog veel meer bezwaar gemaakt tegen de WOZ, door bezwaarbureaus die deze dienst gratis aan konden bieden dankzij een onkostenvergoeding van de overheid.

Die mogelijkheid bestaat nu niet meer: wie bezwaar wil maken moet dat zelf doen. Dat is niet ingewikkeld: in dit artikel vindt u tips en een gratis voorbeeldbrief Bezwaar maken tegen de WOZ.

Hoge WOZ-kan voordeel opleveren

Maar denk goed na, voor u bezwaar maakt, want er zitten ook voordelen aan een hogere WOZ-waarde. Dat voordeel kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.

1. Lagere hypotheekrente mogelijk

Is de woning meer waard geworden en is de hypotheekschuld relatief lager ten opzichte van de woningwaarde? Dan kan de ‘risico-opslag’ dalen. Dat kan leiden tot een lagere hypotheekrente.

Informeer daarnaar bij de bank of hypotheekverstrekker, de voorwaarden kunnen verschillen.

Soms is één mailtje genoeg, soms is er wat meer nodig. Maar een iets lagere rente voor de rest van de looptijd van de hypotheek, kan heel interessant zijn.

2. Sterkere onderhandelingspositie bij verkoop

Een hogere WOZ-waarde kan een indicatie zijn dat de woning meer waard is geworden. Hoewel de WOZ niet gelijk is aan de marktwaarde, speelt deze vaak mee in de beeldvorming bij verkoop.