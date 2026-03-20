Techbedrijven vinden de EU inc. (de Europese bv) niet goed genoeg

De Europese Commissie lanceerde deze week het voorstel voor de EU inc., een pan-Europese bv. Maar niet iedereen is even enthousiast. ‘Pas als-ie perfect zou zijn, zou het dak eraf gaan.’

De oprichting van een EU inc. is binnen 48 uur geregeld, kost de oprichter van een bedrijf 100 euro en heeft eigen regels voor de uitgifte van aandelen, het verstrekken van personeelsopties, het bestuur en de afwikkeling bij een faillissement.

Binnen alle 27 landen van de Europese Unie gelden dan dezelfde regels. De regeling wordt daarom ook wel het 28ste regime genoemd, dat naast de bedrijfsvormen uit de 27 EU-landen komt te staan.

Meer nodig om Europa concurrerender te maken

Investeren in Europese bedrijven wordt er een stuk eenvoudiger door. Investeerders hoeven niet eerst te onderzoeken wat de juridische verschillen zijn tussen bijvoorbeeld een Nederlandse bv of een Duitse GmbH, want voor de EU inc. gelden in de hele EU dezelfde regels.

Wel blijven de belasting- en arbeidsrechtelijke regels gelden van het land waar de EU inc. actief is.

De Europese Commissie wil deze rechtsvorm zo snel mogelijk invoeren, maar bedrijven vinden dat er te vroeg wordt gejuicht. Zij zien nog veel haken en ogen aan dit voorstel hangen.

Lucien Burm (52), de voorzitter van de Dutch Startup Association (een belangenvereniging voor Nederlandse techbedrijven), schreef in een persbericht: ‘De maatstaf moet niet zijn of dit beter is dan wat we gisteren hadden. De maatstaf is of Europa hiermee wereldwijd aantrekkelijker en concurrerender wordt. En daarvoor is meer nodig.’

EW vroeg Burm naar de hiaten in het voorstel van de Europese Commissie.

Bent u blij met de EU inc.?

‘Als-ie perfect zou zijn, dan zou het dak eraf gaan. Maar helaas is het nog niet perfect. Het is voor een groot deel goed gedaan, maar het moet helemaal goed zijn. De Europese Commissie viert feest omdat de oprichting ervan binnen 48 uur geregeld is. In de Verenigde Staten lukt dat binnen 4 uur.’

Wat is er niet goed genoeg aan?

‘De Europese Commissie wil de EU inc. invoeren met een verordening. Dat is goed nieuws, want dan zijn de regels in heel de EU gelijk. Veel zaken zijn goed geregeld. Maar binnen die verordening zijn ook veel zaken nog steeds lokaal belegd.

‘Zo verloopt het oplossen van disputen nog via nationale rechters. Rechters in het ene land kunnen anders gaan oordelen dan rechters in het andere land. Zo krijg je toch nationale verschillen en is er geen sprake van een zogenoemd 28ste regime. Je hebt nog steeds 27 verschillende regimes. Dat is in niemands voordeel.’

Kunt u een voorbeeld noemen van die verschillen?

‘Er komt een centrale, uniforme voorkant voor de digitale inschrijving van de EU inc. Maar inschrijven gebeurt toch nog in de bestaande registers van het land waar de EU inc. wordt opgericht.

‘De bestaande registers verschillen per land, en daardoor maakt het toch nog uit in welk land je het bedrijf inschrijft. Mogelijk gaan EU-landen er zelfs op concurreren: bij ons gaat inschrijven het eenvoudigst. Terwijl je één uniforme manier zou willen hebben.’

De EU inc. klinkt als een gemiste kans.

‘Voor investeerders wereldwijd zou het er niet toe moeten doen of een bedrijf uit Slovenië of uit Nederland komt. Maar het maakt wel uit, omdat niet overal dezelfde regels gelden en daarom kent de EU inc. een slechte start. Die kan op deze manier niet concurreren met wat de Amerikanen bijvoorbeeld bieden met hun limited uit Delaware.

‘Er is een mooie stap gezet, maar om in honkbaltermen te zeggen: het eerste honk nemen is niet genoeg, je moet de bal in één keer het stadion uitslaan.’

Dutch Startup Association voert in samenwerking met haar Europese collega-organisaties een diepere analyse uit en komt met voorstellen voor verbetering.