Met deze vier ETF’s belegt u in defensie

Beleggers die willen instappen in defensie-aandelen kunnen kiezen uit een breed aanbod aan ETF’s. De belangrijkste afweging is daarbij of zij zich willen richten op Europese spelers of op een wereldwijd gespreide defensiesector. De specialisten van Beleggers Belangen zetten er vier op een rij.

Europese aandelen: WisdomTree Europe Defence ETF (WDEF)

Onder meer iShares en Amundi bieden ETF’s op Europese defensie-aandelen aan, maar wij hebben gekozen voor de WisdomTree Europe Defence ETF (WDEF) die met 4,6 miljard euro een veel groter beheerd vermogen heeft.

De vijf grootste posities in deze ETF zijn BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Leonardo en Saab die bij elkaar opgeteld een weging van 52 procent hebben. De overlap tussen de verschillende ETF’s op Europese defensie-aandelen is groot, voor zowel de tien grootste posities als de landenverdeling.

Wereldwijd beleggen in de defensiesector levert meer variatie op in het ETF-aanbod, waaruit de specialisten van Beleggers Belangen er drie hebben gekozen.

Wereldwijde aandelen met minder VS: VanEck Defense ETF (DFEN)

De VanEck Defense ETF (DFEN) is met een beheerd vermogen van 8,7 miljard dollar daarvan de grootste. Voor grote namen uit de defensiesector als Rheinmetall, BAE Systems, Lockheed Martin en Northrop Grumman is vanwege het uitsluitingsbeleid – onder meer controversiële wapens en gebruik van witte fosfor en verarmd uranium – geen plaats.

Een ander opvallend punt is de in vergelijking tot andere ETF’s hogere weging van Zuid-Koreaanse defensie-aandelen (12,5 procent) en lagere weging van de Verenigde Staten (49 procent). De VanEck Defense ETF belegt in 36 aandelen.

Wereldwijde aandelen met meer VS: Future of Defence ETF (ASWC) of Global X Defence Tech ETF (4MMR)

In zowel de Future of Defence ETF (ASWC) als de Global X Defence Tech ETF (4MMR) hebben Amerikaanse defensie-aandelen een weging van ongeveer 62 procent. Onder de tien grootste posities zijn in beide ETF’s Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems, Rheinmetall en RTX terug te vinden.

Ook in de verdere regionale verdeling is er een redelijk grote overlap tussen deze ETF’s. Het aantal aandelen verschilt iets meer. De Future of Defence ETF – waarvan ook regionale (Europa, Azië) varianten met een veel kleiner beheerd vermogen zijn uitgebracht – telt 59 aandelen. Dat zijn er tien meer dan de 49 uit de Global X Defence Tech ETF.