Hoeveel belasting betaalt u in box 3 over crypto? En hoe zit dat in andere landen?

Wie cryptovaluta bezit, moet dat aangeven in box 3 van de belastingaangifte. Hoe werkt dat precies? En hoe verhoudt de Nederlandse aanpak zich tot die in andere Europese landen?

Lees hier alles over het opbouwen, beheren en overdragen van vermogen en mensen die hiermee bezig zijn

Of het nou de Bitcoin, Ethereum, of de digitale munt van Donald Trump is ($TRUMP): crypto is aan een opmars bezig in de financiële wereld – ook in Nederland. Uit een enquête van de Rabobank onder 1.868 Nederlanders blijkt dat een kwart van de beleggers cryptovaluta in de beleggingsportefeuille heeft.

Wanneer moet u belastingaangifte doen? Vanaf 1 maart 2026 staat het aangifteformulier voor het belastingjaar 2025 online voor u klaar. Via deze link kunt u daarbij terecht. Uiterlijk voor 1 mei 2026 moet dit formulier bij de Belastingdienst binnen zijn. Lukt dat niet, dan kunt u vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2026. Wie zijn inkomstenbelasting regelt, heeft er baat bij om goed voorbereid te zijn. Lees hier meer over de belastingaangifte.

De digitale munten zijn vooral onder 18- tot 54-jarigen in trek: in die groep bezit 34 procent crypto. Onder beleggers van 55 tot 80 jaar komt dat aandeel op 13 procent uit.

Hoe wordt crypto in Nederland belast?

In Nederland bestaat er geen aparte belasting voor crypto; digitale munten vallen onder de bestaande regels van box 3. De Belastingdienst ziet crypto als vermogen, net als spaargeld of aandelen en obligaties.

Dat betekent dat u alleen belasting betaalt over uw crypto als uw totale vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Voor belastingjaar 2025, waar u in 2026 aangifte voor doet, komt dat uit op 57.684 euro per persoon en 115.368 euro voor fiscale partners samen. IJkmoment is 1 januari 2025.

Lees ook: Box 3: uitleg en tarieven voor 2025 en 2026

Voor het bedrag boven de vrijstelling rekent de Belastingdienst met een – fictief – geschat rendement. Tenzij uw werkelijke rendement lager is. Dan rekent de fiscus, onder strikte voorwaarden, met dat bedrag. Let op: dit rendement moet u dan wel zelf doorgeven.

Voor de belastingaangifte over 2025 bedraagt het fictieve rendement op crypto en andere beleggingen 5,88 procent. Voor spaargeld geldt een lager percentage: 1,44 procent. Over dat fictieve rendement, of een eventueel lager werkelijk rendement, betaalt u 36 procent belasting.

Blijft crypto zo belast worden in box 3?

Vooralsnog blijft het huidige box 3-stelsel van kracht, maar het kabinet presenteerde onlangs plannen voor een zogenoemde vermogensaanwasbelasting. In dat systeem zou niet alleen gerealiseerde winst, maar ook de waardestijging van bezittingen – zoals crypto – jaarlijks worden belast.

Ter illustratie: u koopt begin 2026 voor 10.000 euro aan bitcoin. Aan het einde van dat jaar is uw bezit 13.000 euro waard. Ook al heeft u niets verkocht, dan wordt in het voorgestelde systeem de waardestijging van 3.000 euro gezien als rendement waarover u belasting betaalt.

De voorstellen zorgden voor onrust onder beleggers, zowel in Nederland als daarbuiten. Critici waarschuwden voor complexe uitvoerbaarheid en wezen op de nadelige gevolgen van belasting over papieren winsten. De minister van Financiën Eelco Heinen kondigde hierop aan dat de plannen worden heroverwogen en teruggaan naar de tekentafel.

Hoe de belasting op crypto er in de nabije toekomst precies uit gaat zien, blijft dus ongewis. Maar belastingplichtigen moeten er rekening mee houden dat de regels binnen afzienbare tijd veranderen.

Lees ook de uitgebreide analyse van EW’s Jeroen van Wensen over de plannen rondom box 3

Hoe wordt crypto in andere Europese landen belast? Vier voorbeelden

Crypto in Frankrijk

Anders dan Nederland heeft Frankrijk voorlopig geen brede vermogensbelasting waarin crypto jaarlijks wordt meegenomen. Wel heeft het Franse parlement een voorstel goedgekeurd om een nieuwe belasting in te voeren op zogeheten ‘onproductief vermogen’, waar crypto onder valt. De drempel is evenwel hoog: het plan belast vermogens boven de 2 miljoen euro met 1 procent per jaar over het meerdere.

Daarnaast wordt in Frankrijk belasting geheven op het moment dat de digitale munten worden verkocht. Zolang beleggers hun crypto aanhouden, betalen zij daarover geen jaarlijkse heffing (tenzij hun vermogen boven de 2 miljoen euro uitkomt). Voor de meeste Fransen geldt bij verkoop een vast tarief van 30 procent over gerealiseerde winst.

Crypto in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk betaalt u geen belasting als u crypto aanhoudt. Wel betaalt u, net als in Frankrijk, belasting over winst bij verkoop, via de Capital Gains Tax. Maar alleen als u boven de jaarlijkse vrijstellingsdrempel uitkomt (voor belastingjaar 2025/26: 3.000 pond, ongeveer 3.500 euro).

De belastingtarieven hiervoor zijn 18 of 24 procent ,afhankelijk van het inkomen in dat jaar.

Crypto in Duitsland

Duitsland kent een relatief gunstig belastingstelsel voor crypto. Het land heft geen vermogensbelasting op cryptobezit. Bovendien is de winst bij verkoop van crypto volledig belastingvrij, mits de digitale munt langer dan één jaar in bezit is geweest.

Wordt de crypto binnen het jaar na aanschaf met winst verkocht, dan is dat onderdeel van het belastbaar inkomen (en dus niet van een vermogenswinstbelasting). Daarbij geldt een heffingsvrij tarief van 1.000 euro per jaar. Wanneer die drempel wordt overschreden, wordt het héle bedrag belast als inkomen, niet slechts het meerdere.

Crypto in Zwitserland

In Zwitserland geldt geen vermogenswinstbelasting voor crypto, zolang je niet als professionele handelaar wordt gezien. Een particuliere belegger die zijn crypto met winst verkoopt, hoeft daar dus geen belasting over te betalen.

Maar crypto wordt in Zwitserland wel beschouwd als onderdeel van het privévermogen, waar vermogensbelasting over wordt geheven. Dat gebeurt op kantonnaal niveau. Het tarief verschilt per kanton, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 0,3 procent van het totale vermogen.