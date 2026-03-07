Zeven criteria voor het selecteren van ETF’s

Er zijn vele duizenden ETF’s op de wereld. Daar een selectie uit maken kan keuzestress opleveren. Daarom hanteren de specialisten van Beleggers Belangen zeven selectiecriteria die u helpen om te bepalen wat de juiste ETF is.

Hoe selecteert u de juiste ETF’s?

De wegingsmethodiek van de ETF

Het eerste selectiecriterium is de index en de wegingsmethodiek. De bekendste en meest gebruikte manier om een index op te bouwen, is kijken naar de beurswaarde. Zo maakt Apple, met een beurswaarde van 3,4 biljoen dollar, deel uit van de S&P500 met de grootste 500 bedrijven van de Verenigde Staten.

Die index vertegenwoordigt een totale beurswaarde van 42 biljoen dollar, wat betekent dat Apple voor 8 procent meeweegt in de S&P500. Een andere manier is om elk bedrijf even zwaar te wegen (gelijkgewogen). In het voorbeeld met de S&P500 zou dat betekenen dat Apple slechts 0,2 procent van de index uitmaakt. Wanneer de concentratie in een traditionele index fors is toegenomen, kan een gelijkgewogen index een goed alternatief zijn.

Replicatiemethode

Het tweede selectiecriterium is de replicatiemethode. Dit is de manier waarop de aanbieder het rendement van de index nabootst. De simpelste manier is het kopen van alle (of bijna alle) aandelen in de onderliggende index.

Zogenoemde fysieke ETF’s doen dit. Daarnaast zijn er synthetische ETF’s, die niet alle effecten daadwerkelijk kopen, maar via zogeheten swaps het rendement van de index repliceren. In moeilijk toegankelijke of illiquide markten kunnen de kosten zo toch laag blijven. Synthetische ETF’s hebben wel een tegenpartijrisico. Beleggers Belangen heeft daarom voorkeur voor fysieke ETF’s.

Tracking

Het derde criterium is de tracking error: het rendementsverschil tussen de ETF en de onderliggende index. Hoe dichter deze rendementen bij elkaar liggen, hoe beter.

Bij het kiezen van een ETF is een lage tracking error een belangrijke indicator van een gezonde ETF. Het geeft aan dat de ETF nauwkeurig de prestaties van de onderliggende index volgt, wat over het algemeen voordelig is voor beleggers.

Een kleinere tracking error betekent dat je dichter bij het werkelijke rendement van de index blijft, wat uiteindelijk zorgt voor betere beleggingsresultaten.

Kosten van de ETF

De kosten vormen het vierde selectiecriterium: hoe lager, hoe beter, want dat zorgt voor extra rendement omdat er meer geld belegd kan worden. Lage kosten spelen dus een cruciale rol bij het selecteren van een ETF, vooral als je voor de langere termijn belegt.

Omvang

Ons vijfde selectiecriterium is omvang. Wij geven de voorkeur aan ETF’s met minstens een paar honderd miljoen euro onder beheer. Het risico met een kleiner fonds is dat het gesloten wordt of, nog erger, wordt samengevoegd met een ander fonds, waardoor het beleggingsbeleid kan veranderen. Hoe groter de fondsen, hoe meer de vaste kosten van een ETF kunnen worden verdeeld.

Verhandelbaarheid van de ETF

Nummer zes is de verhandelbaarheid. De liquiditeit van de onderliggende waarden is bepalend voor de verhandelbaarheid van de ETF. Wij hebben gekeken naar fondsen waar de belegger altijd in en uit kan stappen.

Daarnaast hebben wij in onze ETF-portefeuille fondsen geselecteerd met een beursnotering in Amsterdam. Het grote voordeel hiervan is dat er brokers in Nederland zijn die geen beheer- en transactiekosten rekenen voor ETF’s die in Amsterdam genoteerd staan.

Het uitlenen van aandelen

Het laatste selectiecriterium dat wij gebruiken is de vraag of er al dan niet aandelen worden uitgeleend. In potentie is dit een risico. Maar als een aanbieder dit voorzichtig doet en de opbrengst deelt met de belegger, zien wij dat als een pluspunt omdat dit kan zorgen voor extra inkomsten bovenop het reguliere rendement.