Vanaf dit inkomen gaat u meer belasting betalen in box 1

De belastingaangifte is voor veel mensen een kluwen van regels en voorwaarden. De hoogte van uw inkomstenbelasting wordt bepaald aan de hand van belastingschijven. Maar hoe werken die precies?

Belastingschijven in Nederland: zo werkt het systeem

In Nederland betaalt u inkomstenbelasting volgens een systeem van belastingschijven. Dat betekent dat uw inkomen wordt opgedeeld in delen, waarover u telkens een ander belastingtarief betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het percentage belasting dat u over een deel van dat inkomen betaalt.

Wanneer moet u belastingaangifte doen? Sinds 1 maart 2026 staat het aangifteformulier voor het belastingjaar 2025 online voor u klaar. Via deze link kunt u daarbij terecht. Uiterlijk voor 1 mei 2026 moet dit formulier bij de Belastingdienst binnen zijn. Lukt dat niet, dan kunt u vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2026. Wie zijn inkomstenbelasting regelt, heeft er baat bij om goed voorbereid te zijn. Lees hier meer over de belastingaangifte.

Dit zijn de tarieven

Voor het belastingjaar 2025, waar u in 2026 aangifte voor doet, gelden de volgende tarieven als u in 2025 66 jaar of jonger was.

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief 1 Tot en met € 38.441 35,82% 2 Meer dan € 38.441 tot en met € 76.817 37,48% 3 Meer dan € 76.817 49,50%

(Bron: Belastingdienst)

Voor het belastingjaar 2026, waar u in 2027 aangifte voor doet, gelden de volgende tarieven als u in 2026 66 jaar of jonger bent.

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief 1 Tot en met € 38.883 35,75% 2 Meer dan € 38.883 tot en met € 78.426 37,56% 3 Meer dan € 78.426 49,50%

(Bron: Belastingdienst)

Betaalt u het hoogste tarief over het hele inkomen of alleen over het deel in die schijf?

Nederland kent een progressief belastingstelsel, net als de meeste andere West-Europese landen. Dat betekent dat uw inkomen in stukjes (schijven) wordt verdeeld, en elk stuk tegen een eigen tarief wordt belast. De verschillen tussen de hoge en lage inkomens worden zo kleiner.

Stel dus dat u een jaarlijks belastbaar inkomen heeft van 50.000 euro. Dan betaalt u voor het jaar 2025 35,82 procent belasting over 38.441 euro en 37,48 procent over 11.559 (50.000 min 38.441). Door heffingskortingen valt dit bedrag in de praktijk nog enkele duizenden euro’s lager uit.

Als u in loondienst bent, wordt de inkomstenbelasting meestal al vooraf betaald via uw werkgever. Die houdt elke maand loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen in op uw salaris en draagt dat af aan de Belastingdienst.

Aan het einde van het jaar kijkt de fiscus via uw belastingaangifte of er precies genoeg belasting is betaald. Soms krijgt u geld terug, soms moet u nog iets bijbetalen.

Hoeveel belasting betalen AOW’ers?

Wie in 2025 de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt, betaalt in de eerste belastingschijf een aangepast belastingtarief, omdat er niet meer voor AOW-premies hoeft te worden betaald.

Die tarieven lopen op per maand. Wie dus in januari van 2025 67 is geworden, betaalt minder (17,92 procent) dan iemand die in december de AOW-leeftijd heeft bereikt (34,32 procent).

Wie in 2025 al 67 jaar of ouder was, betaalt in de eerste belastingschijf een vast gereduceerd tarief van 17,92 procent. Voor de tweede en derde belastingschijf blijven de tarieven gelijk, ongeacht uw leeftijd.

Dat kan afwijken als iemand vóór 1 januari 1946 geboren is, maar dat is voor de belastingjaren 2025 en 2026 niet het geval.

Waar bestaat uw belastbaar inkomen uit?

Inkomen uit werk of uitkeringen

uw salaris of loon uit een baan

bonussen, vakantiegeld, fooien of stagevergoeding

inkomsten uit freelance- of zzp-werk

uitkeringen, zoals WW, WIA of bijstand

pensioen- of AOW-uitkeringen

Inkomen uit eigen woning

Als u een koopwoning heeft, telt de Belastingdienst ook inkomsten rond uw huis mee, in de vorm van het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van uw huis.

Aftrekposten en heffingskortingen

Aftrekposten verlagen uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belasting betaalt. Deze moet u zelf aangeven bij uw belastingaangifte.

Heffingskortingen verlagen niet uw belastbaar inkomen, maar het bedrag aan belasting dat u uiteindelijk moet betalen. Deze worden dus pas toegepast nadat de belasting over uw inkomen is berekend.

De belangrijkste zijn:

algemene heffingskorting

arbeidskorting

Werkgevers verwerken deze kortingen meestal automatisch in het loon, terwijl de Belastingdienst ze verrekent bij de belastingaangifte als u geen werkgever heeft. Voor mensen met een lager of middeninkomen kunnen deze kortingen de belastingdruk aanzienlijk verlagen. In 2025 kunnen ze samen oplopen tot 8.667 euro.

Naarmate het inkomen stijgt, worden deze kortingen meestal afgebouwd. Daardoor kan de effectieve belastingdruk in de praktijk hoger uitvallen dan alleen de schijftarieven doen vermoeden.

Veranderen de belastingschijven elk jaar?

Als lonen en prijzen stijgen, verhoogt de overheid vaak ook de grenzen van de belastingschijven. Zo wordt voorkomen dat mensen alleen door loonstijging in een hogere schijf terechtkomen en daardoor meer belasting gaan betalen.

De regering kan ook een politieke afweging maken om de belastingschijven aan te passen, door de tarieven of de inkomensgrenzen te veranderen.

