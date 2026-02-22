Waarom kelderen de restwaarden van elektrische auto’s? En is dit hét moment om een tweedehands EV te kopen?

De restwaarden van elektrische auto’s zijn de afgelopen jaren hard gedaald. Vooral voormalige leaseauto’s verliezen sneller waarde dan verwacht. Waardoor komt dat? Uitleg aan de hand van 10 vragen.

1. Wat is de restwaarde van een elektrische auto?

De restwaarde is de marktwaarde na een aantal gebruiksjaren, meestal aan het einde van een leasecontract.

Die waarde is sterk bepalend voor de leaseprijs en voor de prijs op de occasionmarkt.

2. Hoe wordt de restwaarde van een elektrische auto bepaald?

Restwaarden worden berekend op basis van afschrijving, vraag en aanbod, fiscale regels, technische veroudering en verwachte gebruikskosten.

Bij elektrische auto’s spelen batterijduur en overheidsbeleid een grote rol.

Fiscale prikkels, zoals subsidies voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s, beïnvloeden de vraag en daarmee de restwaarden.

Ook de oorspronkelijke nieuwprijs is van belang. Zo hebben de prijsverlagingen die Tesla de laatste jaren doorvoerde onder leiding van Elon Musk grote invloed gehad op de restwaarden van de modellen van het merk.

Ter illustratie hieronder het prijsverloop van een Tesla Model 3.

Jaar Nieuwprijs Tesla Model 3 Verschil 2020 ± € 50.000 – € 60.000 – 2026 ± € 36.990 – € 13.000 tot € 23.000

3. Wat heeft allemaal invloed op de restwaarde van een elektrische auto?

Belangrijke factoren zijn prijsverlagingen van nieuwe modellen, onzekerheid over batterijen, veranderend subsidie- en belastingbeleid en de grote instroom van oude leaseauto’s op de occasionmarkt.

Juist op het gebied van subsidies en motorrijtuigenbelasting is de autobranche kritisch op de maatregelen van de recente kabinetten.

Volgens velen heeft het zwalkende beleid niet geholpen om rust te creëren op de markt voor tweedehands elektrische auto’s.

4. Hoeveel zijn elektrische auto’s de afgelopen jaren in waarde gedaald?

De daling is fors. Zo staan volgens marktanalysebureau Indicata de restwaarden van de Tesla Model 3 sinds 2024 stevig onder druk.

Door de grote instroom van oud-leaseauto’s uit het piekjaar 2019 ontstond overaanbod aan occasions, wat leidde tot scherpe prijsdalingen.

Indicata wijst op een eerdere daling van 13 procent en waarschuwt dat de waarde zozeer onder druk staat dat de neergang uiteindelijk weleens 30 tot 40 procent zou kunnen bedragen.

Ook andere elektrische modellen verloren in korte tijd duizenden euro’s aan waarde. Volgens Indicata beperkt de prijsdruk zich niet tot de Model 3, maar raakt de extra instroom van gebruikte Tesla’s de bredere markt voor batterij-elektrische auto’s.

Model (EV) Oorspronkelijke nieuwprijs Indicatieve occasionprijs (2025/2026) Restwaarde (% van nieuwwaarde, globaal) Tesla Model 3 ± € 50.000 – € 60.000 (ca. 2020) ± € 19.000 – € 30.000 ± 30-60% Volkswagen ID.3 ± € 37.990 (MY24-26) (basis) ± € 14.000 – € 30.000 ± 35-80% Kia Niro EV ± € 40.000 – € 45.000 (nieuw historische richtprijs) ± € 20.000–€ 25.000 ± 45-60% Hyundai Kona EV ± € 38.000 – € 45.000 (nieuw historische richtprijs) ± € 20.000 – € 25.000 ± 45-60%

5. Hoe snel daalt de waarde van een elektrische auto nu?

Elektrische auto’s worden sneller afgeschreven dan benzineauto’s, vooral in de eerste vier tot vijf jaar. Daarna vlakt de waardedaling meestal af.

6. Wat is de belangrijkste oorzaak van de lage restwaarden?

Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel elektrische auto’s uit de lease komen tegelijk op de markt, terwijl de particuliere vraag achterblijft door onzekerheid over kosten, beleid en laadinfrastructuur.

7. Wat is de oplossing voor de gedaalde restwaarden?

Volgens de autobranche is vooral voorspelbaar en consistent overheidsbeleid nodig, met duidelijkheid over wegenbelasting en stimulering van elektrische occasions.

8. Hoge wegenbelasting, gedaalde restwaarden. Is het verstandig om nu een elektrische auto te kopen?

Voor occasionkopers wel: de grootste afschrijving is al geweest. Daarom is het juist nu zeer voordelig om een gebruikte elektrische auto te kopen.

Voor kopers van nieuwe elektrische auto’s blijven restwaarderisico’s bestaan zolang het beleid onzeker is.

Maar het aanstaande kabinet-Jetten wil onderzoeken hoe de wegenbelasting kan worden veranderd naar een systeem op basis van de oppervlakte van een auto.

Daarmee maakt het komende kabinet een begin om tot eerlijker wegenbelasting te komen voor elektrische auto’s.

9. Waarom verdwijnen elektrische auto’s naar het buitenland?

Veel elektrische oud-leaseauto’s worden geëxporteerd, omdat ze in het buitenland vaak meer opleveren. Bijna 120.000 auto’s werden in 2025 geregistreerd voor export, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2024, blijkt uit gegevens van restwaardebepaler Autotelex.

In Nederland is het aanbod groot, waardoor de prijzen onder druk staan, terwijl gebruikte elektrische voertuigen in sommige andere landen schaarser zijn.

Daarnaast speelt mee dat auto’s geld kosten zolang ze niet worden verkocht. Hoe langer een elektrische auto op voorraad blijft staan, hoe groter het risico op extra waardedaling en bijkomende kosten zoals voor opslag, verzekering en beheer.

Voor leasemaatschappijen en handelaren is export daarom vaak de snelste én financieel aantrekkelijkste optie.

10. Wat zeggen experts over restwaarden en wegenbelasting van elektrische auto’s?

Restwaardedeskundigen verwachten dat de prijzen stabiliseren, maar waarschuwen dat zonder structureel beleid de waarden kwetsbaar blijven en elektrische auto’s vaker naar het buitenland verdwijnen.

Ook brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging pleiten voor voorspelbaar beleid.

‘Consumentenvertrouwen is essentieel om meer automobilisten te laten overstappen op elektrisch rijden,’ vertelde Abe Brandsma (41), woordvoerder van RAI Vereniging, eerder tegen EW.

‘Tegelijk zal de elektrische auto zo veel mogelijk eerlijk moeten meebetalen aan autobelastingen. Dat kan niet met het huidige stelsel, want dat is niet toekomstbestendig,’ vernam EW eerder van BOVAG.

