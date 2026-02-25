Economie-lezing 2026: een avond met Peter Wennink

Op woensdag 15 april houdt Peter Wennink, voormalig CEO van ASML en auteur van het invloedrijke rapport De route naar toekomstige welvaart, de 9de EW Economie-lezing.

In theater DeLaMar in Amsterdam brengt EW ondernemers, bestuurders en beslissers samen voor een wervelende avond over innovatie, concurrentiekracht en de economische koers van Nederland.

Wat staat ons land te doen in een wereld van technologische versnelling en geopolitieke spanningen?

Reken op scherpe inzichten, persoonlijke reflecties en volop ruimte voor vragen en interactie. En minstens zo belangrijk: een inspirerende ontmoeting met betrokken, ondernemende Nederlanders.

Laat u uitdagen en denk mee over de toekomst van onze economie!