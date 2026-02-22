Met deze 3 aftrekposten betaalt u als ondernemer minder belasting

De belastingaangifte is voor veel mensen een lastig kluwen van regels en voorwaarden. In dit tweeluik gidst EW u door de belangrijkste aftrekposten. Deze keer: drie aftrekposten die elke ondernemer moet kennen, om niet onnodig veel geld af te dragen aan de fiscus. Lees hier alles over het opbouwen, beheren en overdragen van vermogen en mensen die hiermee bezig zijn. Wat zijn aftrekposten? Aftrekposten zijn kosten die u van uw inkomen mag aftrekken bij de belastingaangifte. Daardoor wordt uw belastbare inkomen lager en betaalt u minder belasting. 1. Zelfstandigenaftrek Wanneer moet u belastingaangifte doen? Vanaf 1 maart 2026 staat het aangifteformulier voor het belastingjaar 2025 online voor u klaar. Via deze link kunt u daarbij terecht. Uiterlijk voor 1 mei 2026 moet dit formulier bij de Belastingdienst binnen zijn. Lukt dat niet, dan kunt u vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2026. Wie zijn inkomstenbelasting regelt, heeft er baat bij om goed voorbereid te zijn. Lees hier meer over de belastingaangifte. Wat zijn de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek? U komt alleen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat kunt u nagaan met de OndernemersCheck. In die online vragenlijst beoordeelt de Belastingdienst onder meer of u zelfstandig werkt, ondernemersrisico loopt en meerdere opdrachtgevers heeft. Op basis van uw antwoorden krijgt u een indicatie of u als ondernemer wordt aangemerkt. Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Niet alleen declarabele uren tellen mee, ook indirecte werkzaamheden zoals administratie, reistijd, acquisitie, offertes maken, marketing en zakelijke scholing. Hoeveel is de zelfstandigenaftrek? De overheid verlaagt de zelfstandigenaftrek de komende jaren fors om het fiscale verschil tussen ondernemers en werknemers te verkleinen. In de praktijk betekent dit: In 2025: U mag 2.470 euro van uw winst aftrekken. Omdat dit verrekend wordt tegen een basistarief van circa 37,5 procent, betaalt u netto 925,76 euro minder belasting .

In 2026: De aftrekpost keldert naar 1.200 euro. Ondanks een vrijwel gelijk belastingpercentage houdt u onderaan de streep nog maar 450,72 euro belastingvoordeel over. Ofwel: In 2026 betaalt u netto ruim 475 euro meer belasting dan in 2025, simpelweg omdat de aftrekpost meer dan gehalveerd is. 2. Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor beginnende ondernemers. Wat zijn de voorwaarden voor startersaftrek? Recht hebben op de zelfstandigenaftrek.

U kunt deze aanvullende aftrek maximaal drie keer toepassen in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent.

Tot slot mag er in die vijf jaren geen sprake zijn geweest van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv. De gedachte daarachter is dat de startersaftrek bedoeld is voor écht startende ondernemers, niet voor ondernemers die al eerder via een bv actief waren. Hoeveel startersaftrek kunt u krijgen? De startersaftrek is een vast bedrag van 2.123 euro.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt u als ondernemer investeringen aftrekken van uw winst.

Wat zijn de voorwaarden voor de KIA?

U investeert in bedrijfsmiddelen die bedoeld zijn voor gebruik binnen uw onderneming en niet om door te verkopen.

Lees ook: Zoveel spaargeld mag u belastingvrij hebben in box 3

Daarbij telt de waarde van het afzonderlijke bedrijfsmiddel én het totale bedrag dat u in 2026 in bedrijfsmiddelen heeft geïnvesteerd.

Bovendien moet uw onderneming in Nederland gevestigd zijn en moet u voor de inkomstenbelasting als ondernemer worden aangemerkt.

Welke investeringen vallen onder de KIA?

Of een investering onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) valt, hangt af van het soort bedrijfsmiddel en of u het duurzaam en zakelijk gebruikt.

In aanmerking komen onder meer materiële vaste activa, zoals machines, gereedschap, computers en laptops, kantoormeubilair, bedrijfsauto’s (tot 30.000 euro) en bedrijfspanden (de grond telt niet mee). Ook immateriële vaste activa kunnen meetellen, zoals software, octrooien en auteursrechten.

Tweedehands bedrijfsmiddelen kunnen eveneens onder de KIA vallen, zolang ze zakelijk worden ingezet.

Lees ook: Deze vier aftrekposten moet u kennen voor de naderende belastingaangifte

Hoeveel kleinschaligheids-investeringsaftrek kunt u krijgen?

Dat is afhankelijk van hoeveel u investeert. Om mee te tellen voor de berekening moet een bedrijfsmiddel minimaal 450 euro kosten, maar pas vanaf een bedrag van in totaal 2.901 euro maakt u aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor wie daar net onder zit, kan het dus fiscaal gezien voordelig zijn om nog een extra investering te doen.

Overigens: soms worden losse onderdelen samen gezien als één bedrijfsmiddel, waardoor u toch boven het minimum van 450 euro uitkomt. Bijvoorbeeld een computer van 350, een beeldscherm van 150, een muis van 15 en een toetsenbord van 25 euro.

In 2026 (bron: Belastingdienst)

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet meer dan € 2.900 0% € 2.901 t/m € 71.683 28% van het investeringsbedrag € 71.684 t/m € 132.746 € 20.072 € 132.747 t/m € 398.236 € 20.072 verminderd met 7,56% van het deel

van het investeringsbedrag boven de € 132.746 meer dan € 398.236 0%

In 2025 (bron: Belastingdienst)