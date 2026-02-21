Zo vindt u financiële rust (en meer geld is niet de oplossing)

Financieel experts en auteurs Stefan Willems en Stijn Derynck uit België delen in een interview met magazine Trends hun tips voor meer rust in de portemonnee. ‘Slimmer omgaan met geld is vaak belangrijker dan meer verdienen.’

Veel mensen denken dat ze pas financieel gezond kunnen leven als ze meer verdienen. In werkelijkheid draait financiële groei zelden om meer geld, wel om beter omgaan met wat je hebt.

‘Mensen leven vaak op automatische piloot, zonder stil te staan bij wat ze echt willen met hun leven en hun geld,’ zegt geldexpert Stijn Derynck, die het boek Financiële zelfzorg schreef. ‘Pas als je dat weet, kun je bewuste keuzes maken die financiële rust brengen.’

‘Financiële groei betekent niet per se een hoger loon of grotere winsten,’ zegt Stefan Willems, die Onderweg naar financiële vrijheid publiceerde.

‘Voor mij werd dat pas duidelijk toen ik enkele jaren geleden verhuisde naar Bulgarije. Ook nu ik in Indonesië woon, zie ik het: met hetzelfde bedrag leef je ruimer dan in België.’

Rondkomen van 300 euro per maand

Willems kiest ervoor in Oost-Europa of Azië te wonen, waar hij met 300 euro per maand kan rondkomen. ‘Hier in Bali kun je in een resort leven voor wat je in België neertelt voor een standaard huurwoning. Dat doet iets met je perspectief op geld en comfort.’

Als je in Bulgarije of Azië werkt, neem je het lokale loonniveau over, dat een stuk lager ligt. Maar dat hoeft volgens Willems geen probleem te zijn. ‘Je kunt perfect in België werken en elders leven. Zeker als je digitale diensten levert of creatief werk doet.’

Dragen gewoontes bij aan doelen?

Stijn Derynck pleit ook voor een mentaliteitsverandering: niet besparen om te besparen, maar stilstaan bij gewoontes die niet bijdragen aan je doelen.

‘Elke dag koffie kopen onderweg lijkt onschuldig, tot je beseft dat je daar honderden euro’s per jaar aan uitgeeft. Terwijl je ondertussen zegt: “ik kan niet sparen”.’ Kleine gedragsveranderingen kunnen een grote impact hebben, als ze in lijn liggen met wat je belangrijk vindt.

Bouw een noodfonds op

Nog een belangrijke gouden regel van beide experts: bouw een noodfonds op. ‘Drie tot zes maanden aan vaste uitgaven,’ zegt Stefan Willems. ‘Zet dat op een gewone spaarrekening. Niet in aandelen, niet in crypto. Dat klinkt saai, maar het geeft mentale rust. Als er iets misgaat – baanverlies, ziekte – dan kom je niet meteen in een negatieve spiraal.’ Voor zelfstandigen is zelfs een jaarreserve wenselijk, meent Stijn Derynck. ‘Zonder die buffer is er meer kans op financiële stress en zelfs een burn-out.’

Leef onder je stand

Daarnaast waarschuwt Willems voor wat hij noemt lifestyle-inflatie: het fenomeen waarbij je uitgaven automatisch meestijgen met je inkomen.

‘Je gaat jezelf belonen: een grotere auto, meer reizen, duurdere kleren. Maar als je vergeet ook iets opzij te zetten, blijf je financieel even kwetsbaar. Zelfs artsen met een salaris van 10.000 euro per maand komen soms in de problemen. Waarom? Omdat hun uitgavenpatroon meestijgt.’

Wie meer verdient, geeft vaak meer uit, merkt ook Stijn Derynck. ‘Maar dat betekent niet dat je er ook meer aan overhoudt. Mijn tip? Leef onder je stand. En leef alsof je tien jaar jonger was, want mensen geven meer uit naarmate ze ouder worden.’

Kleiner en minder

Less is more, is ook een van de motto’s van Stefan Willems: hij mijdt dure merken en oppervlakkige luxe, en kiest voor ‘slim’ leven.

‘Vaak betaal je puur voor de naam. De kwaliteit is niet per se beter. Heel veel mensen steken zich in de schulden voor statussymbolen. Maar durf je af te vragen: wat maakt mij gelukkig? En wat kost dat?’

Voor Willems betekende dat: kleiner wonen, minder uitgeven aan huur. Dat leverde hem 5.500 euro per jaar op. ‘Daar kon ik mee reizen, of gewoon minder werken.’

Impulsaankopen vermijdt hij. ‘Zie ik een aanbieding met 50 procent korting die maar 24 uur geldig is? Dan doe ik helemaal niks. Ik wacht altijd minstens 48 tot 72 uur. Dan zakt de emotie, en besef je vaak dat je die aankoop niet nodig hebt.’

Zelfs artsen met een salaris van 10.000 euro per maand komen soms in de problemen. Waarom? Omdat hun uitgavenpatroon meestijgt Volgens Derynck verliezen veel mensen de financiële controle omdat ze zich spiegelen aan anderen. ‘We leven soms meer voor Instagram dan voor onszelf. Je koopt dingen omdat je denkt dat ze je gelukkig zullen maken, maar je vergeet te vragen: wil ik dit echt?’ Door die impulsieve kooppatronen te doorbreken, kunnen mensen hun geld gerichter besteden en meer voldoening halen uit hun leven.

Sparen als een spel of voor het pensioen

Het noteren van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven in een simpele spreadsheet, tot het gebruiken van handige tools zoals Dyme, MijnGeldzaken en HetHuishoudboekje zijn onmisbaar om meer inzicht en greep te krijgen op uw financiële situatie.

Voor wie sparen een lastige opdracht vindt, heeft Willems nog een creatieve tip: ‘Gebruik Habitica, een app die van je levensdoelen een spel maakt. Je maakt een personage aan en krijgt punten voor elke taak die je voltooit. Heb je 100 euro gespaard? Dan krijg je daar punten voor. Het klinkt kinderachtig, maar het werkt.’

Stijn Derynck is ook voorstander van automatische spaarmechanismen, zoals pensioensparen. ‘Ook al is het rendement niet altijd top, het zorgt voor discipline. Je komt er niet gemakkelijk aan, want als je dat bedrag vervroegd opneemt, word je fiscaal afgestraft, dus het blijft staan. Dat is vaak al een overwinning. Zelfs met 50 euro per maand leg je een fundament.’

Beleg met een plan

Doe het niet alleen. ‘Beleggen is een teamsport. Banken geven vaak geen onafhankelijk advies, dus laat je begeleiden door een community, een expert of mensen met ervaring,’ klinkt het.

Introspectie: wat heb je echt nodig?

Financiële rust komt dus niet uit de lucht vallen. Het begint met inzicht, bewustzijn en keuzes die in lijn liggen met je leven. ‘Wie weet waarvoor hij uit bed komt, weet ook beter waar hij zijn geld aan uit wil geven,’ besluit Derynck.

Willems lanceert nog een oproep tot introspectie. ‘Als je slim met je geld omgaat, hoef je er niet eindeloos veel van te hebben. We zitten vaak gevangen in het beeld van succes: een groot huis, een dure auto, twee vakanties per jaar.

‘Durf jezelf te bevragen. Wat heb je echt nodig? Ik besefte dat ik vooral vrijheid belangrijk vind. Tijd en rust. Dat hoefde me niet veel geld te kosten.’