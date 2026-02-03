Wat betekent de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh voor beleggers?

Donald Trump heeft Kevin Warsh genomineerd als nieuwe voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Dit zijn de gevolgen voor beleggingsportefeuilles, volgens de specialisten van Beleggers Belangen.

De afgelopen maanden werden drie namen genoemd als mogelijke opvolger van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Naast Kevin Warsh waren dit Rick Rieder en Kevin Hassett.

Kevin Hassett wordt gezien als de loyale bondgenoot van Donald Trump. Een keuze voor Hassett zou door de markt zijn geïnterpreteerd als de meest politieke benoeming en daarmee als de grootste bedreiging voor de onafhankelijkheid van de Fed.

Politieke onafhankelijkheid Fed onder druk?

Hassett doet uitspraken in de trant dat de Amerikaanse rente de hoogste ter wereld is en dat dit het beste bewijs zou zijn dat de Fed zich tegen de huidige regering keert. Deze uitspraken laten zien hoe snel monetaire analyse bij hem overgaat in politieke framing.

Rick Rieder is de uitgesproken marktman. Als CIO van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, zou zijn beleid waarschijnlijk sterker gericht zijn op liquiditeit en marktstabiliteit dan op de traditionele Fed-modellen. Rieder is regelmatig te zien op de grote Amerikaanse financiële zenders, waar hij uitlegt waarom de rente omlaag moet.

Zijn publieke imago past daarbij: vaak meerdere knoopjes van zijn overhemd los en onder zijn video’s verschijnen opmerkingen als “Rick ziet eruit alsof hij vijf trappen op is gerend, of net vier shots heeft genomen van zijn favoriete drankje.”

Gevolgen voor beleggers

Kevin Warsh is de kandidaat waarbij de kans het grootst is dat hij, net als Powell, de onafhankelijkheid van de Fed zal verdedigen.

Zijn benadering is waarschijnlijk procesmatiger en voorzichtiger dan die van Rieder of Hassett.

Voor beleggers is dat op de lange termijn vermoedelijk de beste keuze. Powell is een diplomaat, opgeleid als jurist, die elk woord weegt. Warsh past inhoudelijk beter in die traditie dan de andere kandidaten.

Warsh is ongetwijfeld de man die het minst makkelijk de rente zal verlagen en we zien dit duidelijk terug op de financiële markten. De Nasdaq daalde met 0,6 procent en vooral goud en zilver gaan gingen met respectievelijk 5 en 12 procent onderuit op vrijdag 30 januari.

Hoeveel invloed heeft de Fed-voorzitter?

We moeten niet overdrijven hoeveel invloed de Fed-voorzitter uiteindelijk heeft in de Verenigde Staten. Het monetaire beleid wordt bepaald door het Federal Open Market Committee, dat bestaat uit twaalf stemgerechtigde leden.

Zeven daarvan zijn governors van de Fed en vijf zijn regionale Fed-presidenten. De president van de New York Fed heeft altijd stemrecht, de andere vier stemmen rouleren jaarlijks. Het uiteindelijke beleid is het resultaat van de stemming van deze twaalf mensen.

En dan is er nog een vraagstuk over Jerome Powell zelf. Hij draagt twee petten: zijn benoeming als voorzitter is voor vier jaar en loopt af, maar zijn termijn als ‘gewone’ Fed-governor loopt nog door tot 2028. Wettelijk gezien kan hij dus besluiten om na zijn voorzitterschap gewoon in het bestuur te blijven.

Blijft Powell in het Fed-bestuur?

Historisch gezien is dit zeer ongebruikelijk; voorgangers als Yellen en Bernanke vertrokken direct na hun voorzitterschap, om hun opvolger niet voor de voeten te lopen.

In het geval van een expliciet politieke benoeming, zoals Kevin Hassett, werd door veel Fed-watchers en marktpartijen gespeculeerd dat Powell juist zou kunnen aanblijven in de Board om institutionele continuïteit en onafhankelijkheid te bewaken. Dat zou passen bij zijn uitgesproken stabiliteitsgerichte en institutionele profiel.

Politieke storm

Nu de keuze op Kevin Warsh is gevallen, een man met meer institutioneel besef, is de noodzaak voor Powell om mee te regeren op de achterbank kleiner geworden. Zijn aanblijven is een theoretische optie die hij achter de hand kan houden zolang de politieke storm rond de centrale bank niet gaat liggen.

Met de benoeming van Warsh is de Fed niet uit het nieuws. De zaak Lisa Cook loopt ook nog. In augustus 2025 probeerde Donald Trump haar als Fed-bestuurder te ontslaan, waarna Cook een rechtszaak startte om dit tegen te houden.

Op 21 januari werd de zaak Trump versus Cook behandeld bij het hooggerechtshof. Powell noemde dit de belangrijkste juridische zaak in de 113-jarige geschiedenis van de Fed. Hij was aanwezig bij de zitting om te onderstrepen hoe fundamenteel Fed-onafhankelijkheid is. De verwachting is dat er ergens midden 2026 uitspraak volgt.

Redenen om in edelmetalen te beleggen

Er lijkt niet gelijk een reden om aanpassingen te doen in beleggingsportefeuilles. Warsh kan gezien worden als de beste van de drie kandidaten, maar een Fed die zijn onafhankelijkheid verliest is slechts één van de redenen om in edelmetalen te beleggen. De belangrijkste reden blijft de structureel afnemende rol van de dollar in het mondiale financiële systeem.

Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan is mijnbouwbedrijf BHP, dat sinds eind vorig jaar een deel van zijn grondstoffenleveringen aan China niet langer in dollars afrekent, maar in yuan. Het gaat alleen om een gedeelte van de spotleveringen (directe verkoop buiten de langetermijncontracten om), maar de trend is duidelijk: de wereld neemt langzaam afstand van de dollar en dat is ideaal voor edelmetalen.

Voor Amerikaanse beleggingen kan de nieuwe voorzitter Kevin Warsh op korte termijn tegenwind betekenen. Op de lange termijn is een stabiele en onafhankelijke Fed echter beter voor beleggingsportefeuilles dan een voorzitter die met één verkeerde uitspraak een kapitaalvlucht uit de Verenigde Staten veroorzaakt.