Elektrische auto’s, wegenbelasting en meer: dit zijn de plannen van kabinet-Jetten voor elektrisch rijden

D66, VVD en CDA willen elektrisch auto’s blijven stimuleren en de wegenbelasting aanpassen, zo blijkt uit het coalitieakkoord. Wat betekent dit concreet voor elektrische rijders en de mobiliteitssector? Negen vragen.

‘We zetten vol in op elektrificatie, omdat dit de belangrijkste route is om de industrie te verduurzamen,’ schrijft het kabinet-Jetten in de paragraaf klimaat en groene groei.

Toch schetst het coalitieakkoord vooral globale plannen voor elektrisch rijden, zonder concrete routes uit te stippelen.

De autobranche vraagt al langer om een consistent beleid voor elektrisch rijden, maar dat ontbrak de afgelopen jaren door wisselend subsidiebeleid en veranderende belastingvoordelen voor elektrische auto’s.

1. Wat zeggen D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord over elektrisch rijden?

In het coalitieakkoord spreken de drie partijen uit dat zij elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk willen houden.

Ook beloven zij te investeren in de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

2. Betekent het coalitieakkoord dat belastingvoordelen voor elektrische auto’s blijven?

Dat is nog niet duidelijk. Het coalitieakkoord noemt wel het voornemen om elektrisch rijden te stimuleren, maar gaat niet in op concrete fiscale maatregelen.

Het blijft onzeker of bestaande voordelen – zoals lagere bijtelling of andere belastingkortingen – ongewijzigd blijven of worden aangepast.

3. Waarom is er zoveel onduidelijkheid over de fiscale regels voor elektrische auto’s en verandering in de wegenbelasting?

De exacte invulling van het belastingbeleid wordt in het akkoord niet uitgewerkt. Bovendien gaat het om een minderheidskabinet.

Dat betekent dat D66, VVD en CDA voor hun plannen steun nodig hebben van oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die onderhandelingen kunnen leiden tot aanpassingen.

In ieder geval kiest het komend kabinet-Jetten nu eerst voor een onderzoek naar de voordelen van een verandering in de wegenbelasting.

Rekeningrijden wordt niet genoemd in het coalitieakkoord.

4. Wat wil komend kabinet-Jetten doen aan de laadinfrastructuur?

De nieuwe coalitie erkent dat het groeiend aantal elektrische auto’s vraagt om meer laadpunten.

Daarom wil zij het laadnetwerk uitbreiden, zodat elektrisch rijden ook in de toekomst praktisch en toegankelijk blijft.

5. Zijn er concrete plannen voor extra laadpalen?

Nee. Het coalitieakkoord noemt geen aantallen laadpunten, geen locaties en ook geen investeringsbedragen.

Hoe snel en op welke schaal het laadnetwerk wordt uitgebreid, moet later worden uitgewerkt.

6. Worden andere vormen van duurzame mobiliteit gestimuleerd?

Ja. Naast elektrisch rijden wil de coalitie ook het gebruik van deelauto’s, de fiets en het openbaar vervoer bevorderen.

Deze vervoersvormen moeten bijdragen aan minder files en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

7. Hoe wil het kabinet uitstoot in de mobiliteitssector verminderen?

De coalitie wil wettelijke stikstofemissiedoelen vastleggen voor verkeer en vervoer. In 2035 moet de uitstoot van stikstofoxiden (NO x ) met 50 procent zijn verminderd ten opzichte van 2019. Voor 2030 komt er een tussentijds doel.

Stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in benzine- en dieselmotoren.

Door elektrisch rijden en andere vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren, kan de uitstoot van NO x aanzienlijk worden teruggedrongen.

Op het gebied van CO₂-reductie is resultaat geboekt, maar niet genoeg.

Zo schrijft het Planbureau voor Leefomgeving: ‘Het is heel erg onwaarschijnlijk dat Nederland het wettelijke klimaatdoel van 55 procent emissiereductie in 2030 haalt.‘

8. Hoe zeker zijn de plannen voor elektrische auto’s en verandering in wegenbelasting?

De ambities liggen vast in het coalitieakkoord, maar de uitvoering is onzeker.

Het zijn voor vooral ambities, geen concrete plannen met betrekking voor het stimuleren van elektrische auto’s, verandering in de wegenbelasting, autobelastingen en laadinfra.

Omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, kunnen plannen worden aangepast of afgezwakt tijdens onderhandelingen met de oppositie.

De komende periode wordt duidelijk welke maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd.

9. Hoe kijken belangenverenigingen naar het coalitieakkoord?